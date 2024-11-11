https://uz.sputniknews.ru/20241111/uzbekistan-i-urgeu-zapustyat-sovmestnye-programmy-obucheniya-46551170.html

Узбекистан и УрГЭУ запустят совместные программы обучения

Узбекистан и УрГЭУ запустят совместные программы обучения

Sputnik Узбекистан

Стороны также договорились об организации мероприятий, связанных с промышленным туризмом

2024-11-11T10:42+0500

2024-11-11T10:42+0500

2024-11-11T10:42+0500

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ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. Узбекистан и Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) запустят совместные программы обучения, сообщает ИА "Дунё".В ходе встречи в Генеральном консульстве Узбекистана с доцентом российского вуза Элиной Закировой стороны обменялись мнениями об образовательных проектах, а также обсудили возможности внедрения промышленного туризма в республике.Кроме того, российский вуз проведет онлайн-мастер-класс по туризму для ответственных сотрудников хокимиятов РУз. Для справки: промышленный туризм — это вид туризма, включающий посещение промышленных объектов. Экскурсия на предприятие дает возможность познакомиться со спецификой производства, особенностями профессий, а также историей бренда.

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узбекистан уральский государственный университет программы обучения