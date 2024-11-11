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СВО: ВС России поразили цех производства компонентов украинских ракет "Сапсан"
СВО: ВС России поразили цех производства компонентов украинских ракет "Сапсан"
Sputnik Узбекистан
Кроме того, под удар попала инфраструктура военных аэродромов, цехи производства, места хранения и подготовки к применению ударных БПЛА, арсеналы, склады горючего и логистический центр ВСУ
2024-11-11T16:55+0500
2024-11-11T16:55+0500
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ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. Российские военные поразили цех производства и место испытаний украинских ракет "Сапсан", сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Также под удар попала инфраструктура военных аэродромов, цехи производства, места хранения и подготовки к применению ударных БПЛА, арсеналы, склады горючего и логистический центр ВСУ.Цели поразили силами оперативно-тактической авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск, уточнили в пресс-службе.Также российские военные ударили по скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах.Средства ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции и 39 беспилотников самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожили:
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СВО: ВС России поразили цех производства компонентов украинских ракет "Сапсан"
16:55 11.11.2024 (обновлено: 17:15 11.11.2024)
Кроме того, под удар попала инфраструктура военных аэродромов, цехи производства, места хранения и подготовки к применению ударных БПЛА, арсеналы, склады горючего и логистический центр ВСУ.
ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik.
Российские военные поразили цех производства и место испытаний украинских ракет "Сапсан", сообщает
пресс-служба Минобороны РФ.
"Нанесено поражение <...> цеху производства компонентов и месту проведения испытаний оперативно-тактических ракет "Сапсан", — указано в сводке российского военного ведомства.
Также под удар попала инфраструктура военных аэродромов, цехи производства, места хранения и подготовки к применению ударных БПЛА, арсеналы, склады горючего и логистический центр ВСУ.
Цели поразили силами оперативно-тактической авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск, уточнили в пресс-службе.
Также российские военные ударили по скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах.
Средства ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции и 39 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожили:
35 551 беспилотный летательный аппарат;
585 зенитных ракетных комплексов;
19 167 танков и других боевых бронированных машин;
1 487 боевых машин реактивных систем залпового огня;
17 673 орудия полевой артиллерии и минометов;
28 157 единиц специальной военной автомобильной техники.