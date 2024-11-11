https://uz.sputniknews.ru/20241111/vs-rossii-porazili-tsex-proizvodstva-komponentov-ukrainskix-raket-sapsan-46562631.html

СВО: ВС России поразили цех производства компонентов украинских ракет "Сапсан"

СВО: ВС России поразили цех производства компонентов украинских ракет "Сапсан"

Sputnik Узбекистан

Кроме того, под удар попала инфраструктура военных аэродромов, цехи производства, места хранения и подготовки к применению ударных БПЛА, арсеналы, склады горючего и логистический центр ВСУ

2024-11-11T16:55+0500

2024-11-11T16:55+0500

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ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. Российские военные поразили цех производства и место испытаний украинских ракет "Сапсан", сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Также под удар попала инфраструктура военных аэродромов, цехи производства, места хранения и подготовки к применению ударных БПЛА, арсеналы, склады горючего и логистический центр ВСУ.Цели поразили силами оперативно-тактической авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск, уточнили в пресс-службе.Также российские военные ударили по скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах.Средства ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции и 39 беспилотников самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожили:

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