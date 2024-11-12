https://uz.sputniknews.ru/20241112/anons-v-press-tsentre-sputnik-obsudyat-sotrudnichestvo-uzbekistana-i-tomskoy-oblasti-46577495.html
Анонс: в пресс-центре Sputnik обсудят сотрудничество Узбекистана и Томской области
Анонс: в пресс-центре Sputnik обсудят сотрудничество Узбекистана и Томской области
Sputnik Узбекистан
В эти дни в республике с визитом находится глава российского региона
2024-11-12T17:55+0500
2024-11-12T17:55+0500
2024-11-12T17:55+0500
пресс-центр
пресс-конференция
пресс-центр
sputnik
узбекистан
сотрудничество
томская область
россия
экономика
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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Взаимодействие Узбекистана и Томской области обсудят в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан в ходе пресс-конференции, посвященной визиту губернатора российского региона Владимира Мазура в республику, который начался 12 ноября.Мероприятие пройдет 13 ноября в 17.30 по ташкентскому времени. Речь пойдет о сотрудничестве в области торгово-экономических связей, образования, науки и технологий, взаимодействии промышленных производителей, планах по развитию новых направлений.
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пресс-конференция, пресс-центр, sputnik, узбекистан, сотрудничество, томская область, россия, экономика
пресс-конференция, пресс-центр, sputnik, узбекистан, сотрудничество, томская область, россия, экономика
Анонс: в пресс-центре Sputnik обсудят сотрудничество Узбекистана и Томской области
В эти дни в республике с визитом находится глава российского региона.
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Взаимодействие Узбекистана и Томской области обсудят в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан в ходе пресс-конференции, посвященной визиту губернатора российского региона Владимира Мазура в республику, который начался 12 ноября.
Мероприятие пройдет 13 ноября в 17.30 по ташкентскому времени.
Речь пойдет о сотрудничестве в области торгово-экономических связей, образования, науки и технологий, взаимодействии промышленных производителей, планах по развитию новых направлений.