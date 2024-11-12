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Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
https://uz.sputniknews.ru/20241112/anons-v-press-tsentre-sputnik-obsudyat-sotrudnichestvo-uzbekistana-i-tomskoy-oblasti-46577495.html
Анонс: в пресс-центре Sputnik обсудят сотрудничество Узбекистана и Томской области
Анонс: в пресс-центре Sputnik обсудят сотрудничество Узбекистана и Томской области
Sputnik Узбекистан
В эти дни в республике с визитом находится глава российского региона
2024-11-12T17:55+0500
2024-11-12T17:55+0500
пресс-центр
пресс-конференция
пресс-центр
sputnik
узбекистан
сотрудничество
томская область
россия
экономика
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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Взаимодействие Узбекистана и Томской области обсудят в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан в ходе пресс-конференции, посвященной визиту губернатора российского региона Владимира Мазура в республику, который начался 12 ноября.Мероприятие пройдет 13 ноября в 17.30 по ташкентскому времени. Речь пойдет о сотрудничестве в области торгово-экономических связей, образования, науки и технологий, взаимодействии промышленных производителей, планах по развитию новых направлений.
узбекистан
томская область
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пресс-конференция, пресс-центр, sputnik, узбекистан, сотрудничество, томская область, россия, экономика
пресс-конференция, пресс-центр, sputnik, узбекистан, сотрудничество, томская область, россия, экономика

Анонс: в пресс-центре Sputnik обсудят сотрудничество Узбекистана и Томской области

17:55 12.11.2024
© Sputnik / Бахром ХатамовПресс-центр Sputnik Узбекистан
Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.11.2024
© Sputnik / Бахром Хатамов
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В эти дни в республике с визитом находится глава российского региона.
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Взаимодействие Узбекистана и Томской области обсудят в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан в ходе пресс-конференции, посвященной визиту губернатора российского региона Владимира Мазура в республику, который начался 12 ноября.
Мероприятие пройдет 13 ноября в 17.30 по ташкентскому времени.
Речь пойдет о сотрудничестве в области торгово-экономических связей, образования, науки и технологий, взаимодействии промышленных производителей, планах по развитию новых направлений.
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