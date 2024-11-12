https://uz.sputniknews.ru/20241112/chempionat-mira-sportivnyy-turizm-samarkand-46575003.html

Атлетов из Узбекистана и России признали лучшими на ЧМ по спортивному туризму

Атлетов из Узбекистана и России признали лучшими на ЧМ по спортивному туризму

Sputnik Узбекистан

В рамках фестиваля в Самаркандской области определили чемпионов мира по спортивному туризму на пешеходной и велосипедной дистанциях

2024-11-12T17:10+0500

2024-11-12T17:10+0500

2024-11-12T17:10+0500

эксклюзив

фото

узбекистан

россия

чемпионат мира

спорт

туризм

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/0c/46572621_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_09ffe8b30b332d933f0b4fc7cc3a3913.jpg

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Атлетов из Узбекистана и России признали лучшими на ЧМ по спортивному туризму, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В горной местности Самаркандской области прошел чемпионат мира по спортивному туризму, участие в котором приняли порядка 300 спортсменов из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и других стран.В рамках состязаний также определили чемпионов мира по спортивному туризму на пешеходной и велосипедной дистанциях. Ими стали спортсмены из Узбекистана и России.В частности, чемпионами в велодисциплине признаны спортсмены из Узбекистана. В шаге от победы оказались атлеты из России. В пешеходной дистанции спортсмены поменялись местами: золото завоевали представители России, а серебро — узбекистанцы.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

чемпионат мира спортивный туризм самаркандская область