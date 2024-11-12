Атлетов из Узбекистана и России признали лучшими на ЧМ по спортивному туризму
© SputnikАтлеты из Узбекистана и России признаны лучшими на чемпионате мира по спортивному туризму
© Sputnik
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В рамках соревнований в Самаркандской области определили чемпионов мира по спортивному туризму на пешеходной и велосипедной дистанциях.
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Атлетов из Узбекистана и России признали лучшими на ЧМ по спортивному туризму, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© SputnikАтлеты из Узбекистана и России признаны лучшими на чемпионате мира по спортивному туризму
Атлеты из Узбекистана и России признаны лучшими на чемпионате мира по спортивному туризму
© Sputnik
В горной местности Самаркандской области прошел чемпионат мира по спортивному туризму, участие в котором приняли порядка 300 спортсменов из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и других стран.
© SputnikАтлеты из Узбекистана и России признаны лучшими на чемпионате мира по спортивному туризму
Атлеты из Узбекистана и России признаны лучшими на чемпионате мира по спортивному туризму
© Sputnik
В рамках состязаний также определили чемпионов мира по спортивному туризму на пешеходной и велосипедной дистанциях. Ими стали спортсмены из Узбекистана и России.
© SputnikАтлеты из Узбекистана и России признаны лучшими на чемпионате мира по спортивному туризму
Атлеты из Узбекистана и России признаны лучшими на чемпионате мира по спортивному туризму
© Sputnik
© SputnikАтлеты из Узбекистана и России признаны лучшими на чемпионате мира по спортивному туризму
Атлеты из Узбекистана и России признаны лучшими на чемпионате мира по спортивному туризму
© Sputnik
В частности, чемпионами в велодисциплине признаны спортсмены из Узбекистана. В шаге от победы оказались атлеты из России.
В пешеходной дистанции спортсмены поменялись местами: золото завоевали представители России, а серебро — узбекистанцы.
"Для многих участников чемпионата стал настоящим открытием высокий уровень подготовленности узбекских спортсменов. Это, безусловно, большое достижение. Хочу также отметить качество местных трасс для велосипедных и пешеходных дистанций: они соответствуют международным стандартам. В следующем году планируем провести в вашей стране еще несколько мероприятий", — отметил Алексей Дягтерев, вице-президент Международной федерации спортивного туризма, представитель РФ.
© SputnikАтлеты из Узбекистана и России признаны лучшими на чемпионате мира по спортивному туризму
Атлеты из Узбекистана и России признаны лучшими на чемпионате мира по спортивному туризму
© Sputnik