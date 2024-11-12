Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20241112/chempionat-mira-sportivnyy-turizm-samarkand-46575003.html
Атлетов из Узбекистана и России признали лучшими на ЧМ по спортивному туризму
Атлетов из Узбекистана и России признали лучшими на ЧМ по спортивному туризму
Sputnik Узбекистан
В рамках фестиваля в Самаркандской области определили чемпионов мира по спортивному туризму на пешеходной и велосипедной дистанциях
2024-11-12T17:10+0500
2024-11-12T17:10+0500
эксклюзив
фото
узбекистан
россия
чемпионат мира
спорт
туризм
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/0c/46572621_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_09ffe8b30b332d933f0b4fc7cc3a3913.jpg
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Атлетов из Узбекистана и России признали лучшими на ЧМ по спортивному туризму, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В горной местности Самаркандской области прошел чемпионат мира по спортивному туризму, участие в котором приняли порядка 300 спортсменов из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и других стран.В рамках состязаний также определили чемпионов мира по спортивному туризму на пешеходной и велосипедной дистанциях. Ими стали спортсмены из Узбекистана и России.В частности, чемпионами в велодисциплине признаны спортсмены из Узбекистана. В шаге от победы оказались атлеты из России. В пешеходной дистанции спортсмены поменялись местами: золото завоевали представители России, а серебро — узбекистанцы.
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/0c/46572621_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_aabfcb838b9f67c191546f8519396bf1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
чемпионат мира спортивный туризм самаркандская область
чемпионат мира спортивный туризм самаркандская область

Атлетов из Узбекистана и России признали лучшими на ЧМ по спортивному туризму

17:10 12.11.2024
© SputnikАтлеты из Узбекистана и России признаны лучшими на чемпионате мира по спортивному туризму
Атлеты из Узбекистана и России признаны лучшими на чемпионате мира по спортивному туризму - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.11.2024
© Sputnik
Подписаться
Эксклюзив
В рамках соревнований в Самаркандской области определили чемпионов мира по спортивному туризму на пешеходной и велосипедной дистанциях.
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Атлетов из Узбекистана и России признали лучшими на ЧМ по спортивному туризму, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© SputnikАтлеты из Узбекистана и России признаны лучшими на чемпионате мира по спортивному туризму
Атлеты из Узбекистана и России признаны лучшими на чемпионате мира по спортивному туризму - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.11.2024
Атлеты из Узбекистана и России признаны лучшими на чемпионате мира по спортивному туризму
© Sputnik
В горной местности Самаркандской области прошел чемпионат мира по спортивному туризму, участие в котором приняли порядка 300 спортсменов из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и других стран.
© SputnikАтлеты из Узбекистана и России признаны лучшими на чемпионате мира по спортивному туризму
Атлеты из Узбекистана и России признаны лучшими на чемпионате мира по спортивному туризму - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.11.2024
Атлеты из Узбекистана и России признаны лучшими на чемпионате мира по спортивному туризму
© Sputnik
В рамках состязаний также определили чемпионов мира по спортивному туризму на пешеходной и велосипедной дистанциях. Ими стали спортсмены из Узбекистана и России.
© SputnikАтлеты из Узбекистана и России признаны лучшими на чемпионате мира по спортивному туризму
Атлеты из Узбекистана и России признаны лучшими на чемпионате мира по спортивному туризму - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.11.2024
Атлеты из Узбекистана и России признаны лучшими на чемпионате мира по спортивному туризму
© Sputnik
© SputnikАтлеты из Узбекистана и России признаны лучшими на чемпионате мира по спортивному туризму
Атлеты из Узбекистана и России признаны лучшими на чемпионате мира по спортивному туризму - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.11.2024
Атлеты из Узбекистана и России признаны лучшими на чемпионате мира по спортивному туризму
© Sputnik
В частности, чемпионами в велодисциплине признаны спортсмены из Узбекистана. В шаге от победы оказались атлеты из России.
В пешеходной дистанции спортсмены поменялись местами: золото завоевали представители России, а серебро — узбекистанцы.
"Для многих участников чемпионата стал настоящим открытием высокий уровень подготовленности узбекских спортсменов. Это, безусловно, большое достижение. Хочу также отметить качество местных трасс для велосипедных и пешеходных дистанций: они соответствуют международным стандартам. В следующем году планируем провести в вашей стране еще несколько мероприятий", — отметил Алексей Дягтерев, вице-президент Международной федерации спортивного туризма, представитель РФ.
© SputnikАтлеты из Узбекистана и России признаны лучшими на чемпионате мира по спортивному туризму
Атлеты из Узбекистана и России признаны лучшими на чемпионате мира по спортивному туризму - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.11.2024
Атлеты из Узбекистана и России признаны лучшими на чемпионате мира по спортивному туризму
© Sputnik
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0