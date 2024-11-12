Мирзиёев: мы готовы бесплатно лечить пострадавших палестинских детей и женщин
10:10 12.11.2024 (обновлено: 10:50 12.11.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выступил на внеочередном арабо-исламском саммите.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики выступил на арабо-исламском саммите в Эр-Рияде.
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев, выступая на арабо-исламском саммите в Эр-Рияде, выразил готовность предоставить пострадавшим от войны палестинским детям и женщинам безвозмездное лечение в клиниках Узбекистана, сообщает пресс-служба президента.
В мероприятии, прошедшем под председательством саудовской стороны, участвовали главы государств и правительств ведущих стран Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии, африканского континента.
Речь шла об объединении усилий международного сообщества, направленных на деэскалацию обстановки в секторе Газа и Ливане, скорейшее политическое урегулирование складывающейся ситуации.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выступил на внеочередном арабо-исламском саммите.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выступил на внеочередном арабо-исламском саммите.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев с сожалением отметил, что за период после заседания в Эр-Рияде в 2023 году эта война расширила свои масштабы, охватив территорию Ливана.
Он всецело поддержал практические инициативы, направленные на решение палестино-израильского конфликта мирным и дипломатическим путем.
"Узбекистан всецело поддерживает практические инициативы, направленные на решение палестино-израильской проблемы мирным и дипломатическим путем", — подчеркнул он.
По мнению главы Узбекистана, вопросы незамедлительного прекращения военных действий, обеспечения безопасных гуманитарных коридоров и начала мирных переговоров должны находиться в центре постоянного внимания ООН и Совета безопасности.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выступил на внеочередном арабо-исламском саммите.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выступил на внеочередном арабо-исламском саммите.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев отметил, что палестинский народ, имеющий древнюю и богатую историю, обладает полным правом на создание независимого и свободного государства со столицей в Восточном Иерусалиме в рамках границ 1967 года.
В данном контексте выражена поддержка деятельности Глобального альянса за решение проблемы двух государств, созданного по инициативе Саудовской Аравии.
Кроме того, в целях предотвращения гуманитарного кризиса на территории Палестины и Ливана, предложено расширить масштабы помощи со стороны ведущих государств и международных организаций, в том числе за счет поддержки деятельности Специального агентства и других институтов Организации Объединенных Наций.
"В этой связи мы всесторонне поддерживаем деятельность Глобального альянса за решение проблемы двух государств, организованного по инициативе Саудовской Аравии", — сказал президент РУз.
Кроме того, в целях предотвращения гуманитарного кризиса на территории Палестины и Ливана, он предложил расширить масштабы помощи со стороны ведущих государств и международных организаций, в том числе за счет поддержки деятельности Специального агентства и других институтов Организации Объединенных Наций.
"Выражаем готовность предоставить пострадавшим от войны палестинским детям и женщинам безвозмездное лечение в клиниках Узбекистана. Мы также намерены обсудить вопросы оказания практической помощи народу Палестины на саммите "Арабские государства Персидского залива — Центральная Азия" в следующем году в Самарканде", — заявил Мирзиёев.
Также он подчеркнул, что в рамках Организации исламского сотрудничества необходимо уделить большое внимание вопросам обеспечения неприкосновенности и бережного сохранения священной мечети Аль-Акса, других уникальных историко-культурных памятников Иерусалима.
В завершение глава Узбекистана выразил надежду, что нынешняя встреча станет большим практическим шагом в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выступил на внеочередном арабо-исламском саммите.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выступил на внеочередном арабо-исламском саммите.
© Пресс-служба президента Узбекистана
По итогам саммита приняли совместную резолюцию, в которой закрепили приверженность сторон скорейшему поиску политико-дипломатического решения конфликта.
На полях внеочередного арабо-исламского саммита Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял министра инвестиций Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, провел встречу с Наследным принцем, Премьер-министром Королевства Саудовская Аравия Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана и Наследный принц Саудовской Аравии обсудили вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества
Президент Узбекистана и Наследный принц Саудовской Аравии обсудили вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества
© Пресс-служба президента Узбекистана
На этом программа рабочего визита в Эр-Рияд завершилась и Мирзиёев по приглашению азербайджанского коллеги отбыл в Баку.