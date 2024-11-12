https://uz.sputniknews.ru/20241112/mirziyoyev-er-riyad-sammit-vystupleniye-46568764.html

Мирзиёев: мы готовы бесплатно лечить пострадавших палестинских детей и женщин

Мирзиёев: мы готовы бесплатно лечить пострадавших палестинских детей и женщин

Sputnik Узбекистан

Глава республики выступил на арабо-исламском саммите в Эр-Рияде

2024-11-12T10:10+0500

2024-11-12T10:10+0500

2024-11-12T10:50+0500

политика

узбекистан

саудовская аравия

шавкат мирзиёев

палестина

палестино-израильский конфликт

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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев, выступая на арабо-исламском саммите в Эр-Рияде, выразил готовность предоставить пострадавшим от войны палестинским детям и женщинам безвозмездное лечение в клиниках Узбекистана, сообщает пресс-служба президента. В мероприятии, прошедшем под председательством саудовской стороны, участвовали главы государств и правительств ведущих стран Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии, африканского континента. Речь шла об объединении усилий международного сообщества, направленных на деэскалацию обстановки в секторе Газа и Ливане, скорейшее политическое урегулирование складывающейся ситуации. Мирзиёев с сожалением отметил, что за период после заседания в Эр-Рияде в 2023 году эта война расширила свои масштабы, охватив территорию Ливана. Он всецело поддержал практические инициативы, направленные на решение палестино-израильского конфликта мирным и дипломатическим путем. По мнению главы Узбекистана, вопросы незамедлительного прекращения военных действий, обеспечения безопасных гуманитарных коридоров и начала мирных переговоров должны находиться в центре постоянного внимания ООН и Совета безопасности. Мирзиёев отметил, что палестинский народ, имеющий древнюю и богатую историю, обладает полным правом на создание независимого и свободного государства со столицей в Восточном Иерусалиме в рамках границ 1967 года. В данном контексте выражена поддержка деятельности Глобального альянса за решение проблемы двух государств, созданного по инициативе Саудовской Аравии. Кроме того, в целях предотвращения гуманитарного кризиса на территории Палестины и Ливана, предложено расширить масштабы помощи со стороны ведущих государств и международных организаций, в том числе за счет поддержки деятельности Специального агентства и других институтов Организации Объединенных Наций. "В этой связи мы всесторонне поддерживаем деятельность Глобального альянса за решение проблемы двух государств, организованного по инициативе Саудовской Аравии", — сказал президент РУз. Кроме того, в целях предотвращения гуманитарного кризиса на территории Палестины и Ливана, он предложил расширить масштабы помощи со стороны ведущих государств и международных организаций, в том числе за счет поддержки деятельности Специального агентства и других институтов Организации Объединенных Наций. Также он подчеркнул, что в рамках Организации исламского сотрудничества необходимо уделить большое внимание вопросам обеспечения неприкосновенности и бережного сохранения священной мечети Аль-Акса, других уникальных историко-культурных памятников Иерусалима. В завершение глава Узбекистана выразил надежду, что нынешняя встреча станет большим практическим шагом в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. По итогам саммита приняли совместную резолюцию, в которой закрепили приверженность сторон скорейшему поиску политико-дипломатического решения конфликта.На полях внеочередного арабо-исламского саммита Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял министра инвестиций Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, провел встречу с Наследным принцем, Премьер-министром Королевства Саудовская Аравия Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом.На этом программа рабочего визита в Эр-Рияд завершилась и Мирзиёев по приглашению азербайджанского коллеги отбыл в Баку.

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