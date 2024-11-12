https://uz.sputniknews.ru/20241112/razvitie-agropromyshlennogo-kompleksa-eaeu-46570837.html

В ЕЭК обсудили развитие агропромышленного комплекса ЕАЭС — подробности

В ЕЭК обсудили развитие агропромышленного комплекса ЕАЭС — подробности

Sputnik Узбекистан

Отдельное внимание уделили выработке подходов к обеспечению доступности продовольствия для населения Союза

2024-11-12T14:10+0500

2024-11-12T14:10+0500

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животноводство

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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. На заседании Консультативного комитета по агропромышленному комплексу обсудили вопросы развития агропромышленного комплекса ЕАЭС, сообщает пресс-служба ЕЭК.Речь шла о племенном животноводстве в странах Союза. Участники одобрили изменения в списке генетических заболеваний племенных сельскохозяйственных животных, направленные на улучшение их генетического потенциала, исключая из воспроизводства некачественную продукцию и носителей заболеваний.Также они согласовали унифицированные подходы к оценке (бонитировке) сельхозживотных в Союзе, чтобы повысить объективность и достоверность оценки их племенных и продуктивных качеств.Рассмотрели и предложения о создании возможностей технологической кооперации государств-членов в агропромышленном комплексе, совместных центров агроинноваций, о развитии инфраструктуры переработки, хранения, распространения и транспортировки сельхозпродукции.Отдельное внимание члены Консультативного комитета уделили выработке подходов к обеспечению доступности продовольствия для населения Союза.

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