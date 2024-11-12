https://uz.sputniknews.ru/20241112/razvitie-agropromyshlennogo-kompleksa-eaeu-46570837.html
В ЕЭК обсудили развитие агропромышленного комплекса ЕАЭС — подробности
В ЕЭК обсудили развитие агропромышленного комплекса ЕАЭС — подробности
Sputnik Узбекистан
Отдельное внимание уделили выработке подходов к обеспечению доступности продовольствия для населения Союза
2024-11-12T14:10+0500
2024-11-12T14:10+0500
2024-11-12T14:43+0500
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еэк
животноводство
агропромышленность
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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. На заседании Консультативного комитета по агропромышленному комплексу обсудили вопросы развития агропромышленного комплекса ЕАЭС, сообщает пресс-служба ЕЭК.Речь шла о племенном животноводстве в странах Союза. Участники одобрили изменения в списке генетических заболеваний племенных сельскохозяйственных животных, направленные на улучшение их генетического потенциала, исключая из воспроизводства некачественную продукцию и носителей заболеваний.Также они согласовали унифицированные подходы к оценке (бонитировке) сельхозживотных в Союзе, чтобы повысить объективность и достоверность оценки их племенных и продуктивных качеств.Рассмотрели и предложения о создании возможностей технологической кооперации государств-членов в агропромышленном комплексе, совместных центров агроинноваций, о развитии инфраструктуры переработки, хранения, распространения и транспортировки сельхозпродукции.Отдельное внимание члены Консультативного комитета уделили выработке подходов к обеспечению доступности продовольствия для населения Союза.
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еаэс агропромышленный комплекс доступность продовольствия
еаэс агропромышленный комплекс доступность продовольствия
В ЕЭК обсудили развитие агропромышленного комплекса ЕАЭС — подробности
14:10 12.11.2024 (обновлено: 14:43 12.11.2024)
Отдельное внимание уделили выработке подходов к обеспечению доступности продовольствия для населения Союза.
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik.
На заседании Консультативного комитета по агропромышленному комплексу обсудили вопросы развития агропромышленного комплекса ЕАЭС, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Речь шла о племенном животноводстве в странах Союза. Участники одобрили изменения в списке генетических заболеваний племенных сельскохозяйственных животных, направленные на улучшение их генетического потенциала, исключая из воспроизводства некачественную продукцию и носителей заболеваний.
Также они согласовали унифицированные подходы к оценке (бонитировке) сельхозживотных в Союзе, чтобы повысить объективность и достоверность оценки их племенных и продуктивных качеств.
Рассмотрели и предложения о создании возможностей технологической кооперации государств-членов в агропромышленном комплексе, совместных центров агроинноваций, о развитии инфраструктуры переработки, хранения, распространения и транспортировки сельхозпродукции.
Отдельное внимание члены Консультативного комитета уделили выработке подходов к обеспечению доступности продовольствия для населения Союза.