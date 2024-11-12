https://uz.sputniknews.ru/20241112/skolko-predpriyatiy-s-uchastiem-stran-sng-v-uzbekistane-46569901.html

Сколько предприятий с участием стран СНГ в Узбекистане — инфографика

Сколько предприятий с участием стран СНГ в Узбекистане — инфографика

Sputnik Узбекистан

По числу действующих предприятий в республике с участием капитала стран Содружества лидирует Россия

2024-11-12T12:55+0500

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2024-11-12T12:55+0500

инфографика

узбекистан

предприятия

иностранные инвесторы

снг

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На первое октября 2024-го в Узбекистане число действующих предприятий с участием иностранных инвестиций составило 14 901, из них 4 244 — СП, 10 657 — иностранные.Количество предприятий с участием капитала стран СНГ — 5 278 или 35,4% от общего числа предприятий с иностранными инвестициями.Основная их часть приходится на Россию. Далее идут Казахстан и со значительным отставанием — Таджикистан.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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