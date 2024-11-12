https://uz.sputniknews.ru/20241112/skolko-predpriyatiy-s-uchastiem-stran-sng-v-uzbekistane-46569901.html
Сколько предприятий с участием стран СНГ в Узбекистане — инфографика
Сколько предприятий с участием стран СНГ в Узбекистане — инфографика
Sputnik Узбекистан
По числу действующих предприятий в республике с участием капитала стран Содружества лидирует Россия
2024-11-12T12:55+0500
2024-11-12T12:55+0500
2024-11-12T12:55+0500
инфографика
узбекистан
предприятия
иностранные инвесторы
снг
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/0b/46563285_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b67f661860f4eba436ed2ee8c4000a58.png
На первое октября 2024-го в Узбекистане число действующих предприятий с участием иностранных инвестиций составило 14 901, из них 4 244 — СП, 10 657 — иностранные.Количество предприятий с участием капитала стран СНГ — 5 278 или 35,4% от общего числа предприятий с иностранными инвестициями.Основная их часть приходится на Россию. Далее идут Казахстан и со значительным отставанием — Таджикистан.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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предприятия участие страны снг узбекистан
предприятия участие страны снг узбекистан
Сколько предприятий с участием стран СНГ в Узбекистане — инфографика
По числу действующих предприятий в республике с участием капитала стран Содружества лидирует Россия.
На первое октября 2024-го в Узбекистане число действующих предприятий с участием иностранных инвестиций составило 14 901, из них 4 244 — СП, 10 657 — иностранные.
Количество предприятий с участием капитала стран СНГ — 5 278 или 35,4% от общего числа предприятий с иностранными инвестициями.
Основная их часть приходится на Россию. Далее идут Казахстан и со значительным отставанием — Таджикистан.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.