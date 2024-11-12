https://uz.sputniknews.ru/20241112/uzbekistan-legkoatlety-knr-turnir-medali-46569482.html

Легкоатлеты Узбекистана завоевали пять медалей на турнире в КНР

Легкоатлеты Узбекистана завоевали пять медалей на турнире в КНР

Sputnik Узбекистан

В Урумчи накануне стартовал турнир по легкой атлетике в закрытых помещениях среди стран Центральной Азии.

2024-11-12T11:45+0500

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2024-11-12T11:45+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Легкоатлеты Узбекистана завоевали пять медалей на турнире в КНР, сообщает НОК. Турнир по легкой атлетике в закрытых помещениях среди стран Центральной Азии в возрастных группах U16, U18, U20 и взрослых спортсменов стартовал в городе Урумчи 11 ноября. Золото: Бронза: Сегодня, 12 ноября, честь республики будут защищать: Анастасия Силченкова (U16) в беге на 3000 метров, а Лейла Камбарова (U18) — в прыжках в высоту.

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