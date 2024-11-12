https://uz.sputniknews.ru/20241112/uzbekistan-legkoatlety-knr-turnir-medali-46569482.html
Легкоатлеты Узбекистана завоевали пять медалей на турнире в КНР
Легкоатлеты Узбекистана завоевали пять медалей на турнире в КНР
Sputnik Узбекистан
В Урумчи накануне стартовал турнир по легкой атлетике в закрытых помещениях среди стран Центральной Азии.
2024-11-12T11:45+0500
2024-11-12T11:45+0500
2024-11-12T11:45+0500
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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Легкоатлеты Узбекистана завоевали пять медалей на турнире в КНР, сообщает НОК. Турнир по легкой атлетике в закрытых помещениях среди стран Центральной Азии в возрастных группах U16, U18, U20 и взрослых спортсменов стартовал в городе Урумчи 11 ноября. Золото: Бронза: Сегодня, 12 ноября, честь республики будут защищать: Анастасия Силченкова (U16) в беге на 3000 метров, а Лейла Камбарова (U18) — в прыжках в высоту.
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узбекистан легкоатлеты кнр турнир
узбекистан легкоатлеты кнр турнир
Легкоатлеты Узбекистана завоевали пять медалей на турнире в КНР
В Урумчи накануне стартовал турнир по легкой атлетике в закрытых помещениях среди стран Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik.
Легкоатлеты Узбекистана завоевали пять медалей на турнире в КНР, сообщает
НОК.
Турнир по легкой атлетике в закрытых помещениях среди стран Центральной Азии в возрастных группах U16, U18, U20 и взрослых спортсменов стартовал в городе Урумчи 11 ноября.
"Отрадно отметить, что в первый день состязаний по различным возрастным категориям на пьедестал почета поднялись и наши соотечественники", — говорится в сообщении.
Достонбек Абдумуталов (толкание ядра), U-16;
Анастасия Силченкова (бег, 1500 м), U-16;
Ангелина Гречкина (прыжки в длину), U-18;
Амир Нагаев (прыжки в высоту), взрослые.
Ойбек Зарифжонов (толкание ядра), U-18.
Сегодня, 12 ноября, честь республики будут защищать: Анастасия Силченкова (U16) в беге на 3000 метров, а Лейла Камбарова (U18) — в прыжках в высоту.