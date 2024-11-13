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https://uz.sputniknews.ru/20241113/eek-izmenila-programmu-standartov-bezopasnosti-na-myaso-pischevye-dobavki-46605756.html
ЕЭК изменила программу стандартов безопасности на мясо и пищевые добавки
ЕЭК изменила программу стандартов безопасности на мясо и пищевые добавки
Sputnik Узбекистан
Из Программы исключены девять позиций, так как Казахстан, Кыргызстан и Россия уже разработали соответствующие национальные стандарты.
2024-11-13T17:01+0500
2024-11-13T17:10+0500
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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла изменения в Программу по разработке межгосударственных стандартов к техрегламенту Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции". Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Из Программы исключены девять позиций, так как Казахстан, Кыргызстан и Россия уже разработали соответствующие национальные стандарты.Сроки разработки 42 стандартов в связи с обновлением национальных планов стандартизации Казахстана и России, а также одного стандарта из-за необходимости его доработки по предложениям разработчиков.Дополнительно в Программу включен новый ГОСТ на метод определения дисперсности мясных продуктов.Изменения также затронули Программу по разработке межгосударственных стандартов к техрегламенту Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств".Из Программы исключены шесть позиций в связи с разработкой Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России соответствующих стандартов.Перенесены сроки разработки 11 стандартов в связи с обновлением национальных планов стандартизации Казахстан и Россией и двух стандартов из-за необходимости доработки их проектов по предложениям разработчиков.
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еэк еаэс мясо пищевые добавки стандарт гост россия казахстан беларусь кыргызстан
еэк еаэс мясо пищевые добавки стандарт гост россия казахстан беларусь кыргызстан

ЕЭК изменила программу стандартов безопасности на мясо и пищевые добавки

17:01 13.11.2024 (обновлено: 17:10 13.11.2024)
© Sputnik / Алексей КуденкоПродажа мяса в магазине
Продажа мяса в магазине - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2024
© Sputnik / Алексей Куденко
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Из Программы исключены девять позиций, так как Казахстан, Кыргызстан и Россия уже разработали соответствующие национальные стандарты.
ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла изменения в Программу по разработке межгосударственных стандартов к техрегламенту Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции". Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.
Из Программы исключены девять позиций, так как Казахстан, Кыргызстан и Россия уже разработали соответствующие национальные стандарты.
Сроки разработки 42 стандартов в связи с обновлением национальных планов стандартизации Казахстана и России, а также одного стандарта из-за необходимости его доработки по предложениям разработчиков.
Дополнительно в Программу включен новый ГОСТ на метод определения дисперсности мясных продуктов.
Изменения также затронули Программу по разработке межгосударственных стандартов к техрегламенту Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств".
Из Программы исключены шесть позиций в связи с разработкой Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России соответствующих стандартов.
Перенесены сроки разработки 11 стандартов в связи с обновлением национальных планов стандартизации Казахстан и Россией и двух стандартов из-за необходимости доработки их проектов по предложениям разработчиков.
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