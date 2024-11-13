https://uz.sputniknews.ru/20241113/eek-izmenila-programmu-standartov-bezopasnosti-na-myaso-pischevye-dobavki-46605756.html

ЕЭК изменила программу стандартов безопасности на мясо и пищевые добавки

ЕЭК изменила программу стандартов безопасности на мясо и пищевые добавки

Sputnik Узбекистан

Из Программы исключены девять позиций, так как Казахстан, Кыргызстан и Россия уже разработали соответствующие национальные стандарты.

2024-11-13T17:01+0500

2024-11-13T17:01+0500

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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла изменения в Программу по разработке межгосударственных стандартов к техрегламенту Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции". Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Из Программы исключены девять позиций, так как Казахстан, Кыргызстан и Россия уже разработали соответствующие национальные стандарты.Сроки разработки 42 стандартов в связи с обновлением национальных планов стандартизации Казахстана и России, а также одного стандарта из-за необходимости его доработки по предложениям разработчиков.Дополнительно в Программу включен новый ГОСТ на метод определения дисперсности мясных продуктов.Изменения также затронули Программу по разработке межгосударственных стандартов к техрегламенту Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств".Из Программы исключены шесть позиций в связи с разработкой Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России соответствующих стандартов.Перенесены сроки разработки 11 стандартов в связи с обновлением национальных планов стандартизации Казахстан и Россией и двух стандартов из-за необходимости доработки их проектов по предложениям разработчиков.

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