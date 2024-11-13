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https://uz.sputniknews.ru/20241113/ekologiya-zdravooxranenie-investitsii-chto-obsudil-mirziyoev-vstrechi-cop29-46582106.html
Экология, здравоохранение, инвестиции — что обсудил Мирзиёев на встречах в Баку
Экология, здравоохранение, инвестиции — что обсудил Мирзиёев на встречах в Баку
Sputnik Узбекистан
На полях Конференции ООН по изменению климата COP29 в городе Баку Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел ряд важных встреч с главами государств и представителями ряда международных организаций.
2024-11-13T10:03+0500
2024-11-13T10:17+0500
шавкат мирзиёев
баку
азербайджан
политика
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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. В ходе COP29 президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом, президентом Черногории Яковом Милатовичем, президентом ИБР Мухаммадом аль-Джассиром, генеральным директором ICESCO Салимом аль-Маликом, исполнительным директором Зеленого климатического фонда Мафальдой Дуэрте, а также провел краткие беседы с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и Президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмболо, сообщает пресс-служба узбекского лидера.Как сообщается, президент Узбекистана на полях климатического саммита в Баку принял гендиректора Организации образования, науки и культуры Исламского мира (ICESCO) Салима аль-Малика.В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы расширения практического взаимодействия и продвижения совместных гуманитарных проектов. Отметили важность скорейшего учреждения национальной комиссии по сотрудничеству с ICESCO.Также в рамках программы рабочего визита в город Баку глава республики принял исполнительного директора Зеленого климатического фонда Мафальду Дуэрте.Были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в реализации совместных проектов и программ по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий.Дана высокая оценка оказываемой фондом поддержке развитию потенциала профильных организаций Узбекистана и разработке национальных адаптационных планов.По итогам встречи, достигнута договоренность о дальнейшем наращивании партнерства, в том числе за счет реализации программ по инновационному озеленению и устойчивому управлению землями, улучшению социально-экологической ситуации в регионе Приаралья.На встрече с президентом Исламского банка развития Мухаммадом бин Сулейманом аль-Джассиром были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения сотрудничества с этим ведущим международным финансовым институтом.Мирзиёев высоко оценил динамичное развитие партнерства с ИБР. В марте 2024 года в Ташкенте при участии ведущих финансовых институтов исламского мира успешно проведено заседание Арабской координационной группы, возглавляемой банком.Отдельное внимание стороны уделили реализации новых проектов и программ в области образования, здравоохранения, инфраструктуры, экологии, предпринимательства, мобилизации частных инвестиций, активного вовлечения структур банка в проектную деятельность.Состоялся также обмен мнениями по вопросу участия ИБР в финансировании крупных инвестиционных проектов в промышленности и добывающем секторе.На полях Конференции Шавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Черногории Яковом Милатовичем.Главы двух государств обсудили пути налаживания взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и туристической сферах.Для выработки экономической повестки предложено создать Межправительственную комиссию и провести ее первое заседание с бизнес-форумом в следующем году в городе Ташкенте.Вопросы развития узбекско-финского многопланового сотрудничества были рассмотрены на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом. С удовлетворением отмечены активные политические и межпарламентские контакты.Для формирования новой экономической повестки предложено подготовить программу развития промышленной кооперации в таких сферах, как металлургия, электротехника, химия, телекоммуникации и других. В данном контексте подчеркнута важность тщательной подготовки очередного заседания Межправительственной комиссии и бизнес-форума в январе 2025 году в городе Хельсинки.Особое внимание собеседники уделили укреплению обменов в области образования и экологии, в том числе активному участию Финляндии в деятельности Трастового фонда ООН для Приаралья.Рассмотрен график предстоящих встреч на высшем уровне.
баку
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мирзиёев встречи баку азербайджан саммит
мирзиёев встречи баку азербайджан саммит

Экология, здравоохранение, инвестиции — что обсудил Мирзиёев на встречах в Баку

10:03 13.11.2024 (обновлено: 10:17 13.11.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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На полях Конференции ООН по изменению климата COP29 в городе Баку Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел ряд важных встреч с главами государств и представителями ряда международных организаций.
ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. В ходе COP29 президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом, президентом Черногории Яковом Милатовичем, президентом ИБР Мухаммадом аль-Джассиром, генеральным директором ICESCO Салимом аль-Маликом, исполнительным директором Зеленого климатического фонда Мафальдой Дуэрте, а также провел краткие беседы с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и Президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмболо, сообщает пресс-служба узбекского лидера.
Как сообщается, президент Узбекистана на полях климатического саммита в Баку принял гендиректора Организации образования, науки и культуры Исламского мира (ICESCO) Салима аль-Малика.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана подчеркнул важность дальнейшего расширения сотрудничества с ICESCO
Президент Узбекистана подчеркнул важность дальнейшего расширения сотрудничества с ICESCO - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2024
Президент Узбекистана подчеркнул важность дальнейшего расширения сотрудничества с ICESCO
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы расширения практического взаимодействия и продвижения совместных гуманитарных проектов. Отметили важность скорейшего учреждения национальной комиссии по сотрудничеству с ICESCO.
Также в рамках программы рабочего визита в город Баку глава республики принял исполнительного директора Зеленого климатического фонда Мафальду Дуэрте.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана выступил за активизацию сотрудничества с Зеленым климатическим фондом
Президент Узбекистана выступил за активизацию сотрудничества с Зеленым климатическим фондом - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2024
Президент Узбекистана выступил за активизацию сотрудничества с Зеленым климатическим фондом
© Пресс-служба президента Узбекистана
Были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в реализации совместных проектов и программ по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий.
Дана высокая оценка оказываемой фондом поддержке развитию потенциала профильных организаций Узбекистана и разработке национальных адаптационных планов.
"В настоящее время портфель совместных проектов составляет 160 миллионов долларов и охватывает такие приоритетные направления, как управление водными ресурсами, развитие "зеленой" энергетики, "зеленое" финансирование и ряд других. Кроме того, прорабатываются два региональных проекта на 5 миллиардов долларов и три национальных – на 500 миллионов долларов", – говорится в сообщении.
По итогам встречи, достигнута договоренность о дальнейшем наращивании партнерства, в том числе за счет реализации программ по инновационному озеленению и устойчивому управлению землями, улучшению социально-экологической ситуации в регионе Приаралья.
На встрече с президентом Исламского банка развития Мухаммадом бин Сулейманом аль-Джассиром были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения сотрудничества с этим ведущим международным финансовым институтом.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана подчеркнул важность расширения полномасштабного партнерства с Исламским банком развития
Президент Узбекистана подчеркнул важность расширения полномасштабного партнерства с Исламским банком развития - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2024
Президент Узбекистана подчеркнул важность расширения полномасштабного партнерства с Исламским банком развития
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев высоко оценил динамичное развитие партнерства с ИБР. В марте 2024 года в Ташкенте при участии ведущих финансовых институтов исламского мира успешно проведено заседание Арабской координационной группы, возглавляемой банком.
"Портфель проектов с ИБР превысил $4 млрд, 40% которых приходятся на частный сектор. Последовательно формируется капитал совместного Фонда расширения экономических возможностей Узбекистана, созданного с участием банка", – отметили собеседники.
Отдельное внимание стороны уделили реализации новых проектов и программ в области образования, здравоохранения, инфраструктуры, экологии, предпринимательства, мобилизации частных инвестиций, активного вовлечения структур банка в проектную деятельность.
Состоялся также обмен мнениями по вопросу участия ИБР в финансировании крупных инвестиционных проектов в промышленности и добывающем секторе.
На полях Конференции Шавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Черногории Яковом Милатовичем.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялась встреча Президента Узбекистана с Президентом Черногории
Состоялась встреча Президента Узбекистана с Президентом Черногории - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2024
Состоялась встреча Президента Узбекистана с Президентом Черногории
© Пресс-служба президента Узбекистана
Главы двух государств обсудили пути налаживания взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и туристической сферах.
Для выработки экономической повестки предложено создать Межправительственную комиссию и провести ее первое заседание с бизнес-форумом в следующем году в городе Ташкенте.
"Будут подготовлены базовые соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве и защите инвестиций, разработана "дорожная карта" по развитию промышленной кооперации в приоритетных направлениях", – отметили в пресс-службе.
Вопросы развития узбекско-финского многопланового сотрудничества были рассмотрены на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом. С удовлетворением отмечены активные политические и межпарламентские контакты.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана провел встречу с Президентом Финляндии
Президент Узбекистана провел встречу с Президентом Финляндии - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2024
Президент Узбекистана провел встречу с Президентом Финляндии
© Пресс-служба президента Узбекистана
Для формирования новой экономической повестки предложено подготовить программу развития промышленной кооперации в таких сферах, как металлургия, электротехника, химия, телекоммуникации и других.
В данном контексте подчеркнута важность тщательной подготовки очередного заседания Межправительственной комиссии и бизнес-форума в январе 2025 году в городе Хельсинки.
Особое внимание собеседники уделили укреплению обменов в области образования и экологии, в том числе активному участию Финляндии в деятельности Трастового фонда ООН для Приаралья.
Рассмотрен график предстоящих встреч на высшем уровне.
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