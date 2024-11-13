https://uz.sputniknews.ru/20241113/moskve-sostoyalos-zasedanie-soveta-ministrov-oborony-sng-46598377.html
В Москве состоялось заседание Совета министров обороны СНГ — подробности
В Москве состоялось заседание Совета министров обороны СНГ — подробности
Sputnik Узбекистан
Утвержден План совместных мероприятий боевой учебы войск ПВО на следующий год.
2024-11-13T12:58+0500
2024-11-13T12:58+0500
2024-11-13T12:58+0500
снг
министерство обороны россии
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безопасность
сергей лебедев
общество
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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. В Москве состоялось заседание Совета министров обороны Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщила пресс-служба Минобороны России.Участники заседания рассмотрели ряд вопросов многостороннего военного сотрудничества, обсудили планы будущих мероприятий, подвели итоги совместной деятельности оборонных ведомств государств Содружества за 2024 год.Утвержден план совместной боевой подготовки войск ПВО на следующий год.️Вместе с тем, в своем выступлении генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев особо отметил, что сегодня в мире происходят глобальные изменения, происходит трансформация внешних угроз, они приобретают комплексный характер, становятся все более масштабными и разноплановыми.По словам Генсека СНГ, использование военной силы в нарушение международного права, освоение космического и информационного пространства в качестве сфер военных действий, стирание граней между военными и невоенными средствами межгосударственного противоборства дестабилизируют ситуацию в мире, усиливают риски столкновений между крупными государствами, в том числе с участием ядерных держав, повышают вероятность их эскалации и перерастания в региональную или глобальную войну.В своем выступлении он добавил: "Сегодня мы, к сожалению, являемся свидетелями и участниками классической гибридной войны, развязанной государствами Запада и затрагивающей экономическую, политическую, информационную и другие сферы".Было также отмечено, что в сложившихся условиях государства СНГ вынуждены реагировать на новые вызовы и угрозы, корректировать проводимую политику в интересах гарантированного обеспечения военной безопасности стран.Отдельно главы оборонных ведомств СНГ обсудили вопросы подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и совместной деятельности по увековечению памяти о мужестве и героизме советских воинов, погибших на полях сражений.
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снг министерство обороны россия белоусов генсек лебедев нато страны содружества пво
снг министерство обороны россия белоусов генсек лебедев нато страны содружества пво
В Москве состоялось заседание Совета министров обороны СНГ — подробности
Утвержден План совместных мероприятий боевой учебы войск ПВО на следующий год.
ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik.
В Москве состоялось заседание Совета министров обороны Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщила
пресс-служба Минобороны России.
Участники заседания рассмотрели ряд вопросов многостороннего военного сотрудничества, обсудили планы будущих мероприятий, подвели итоги совместной деятельности оборонных ведомств государств Содружества за 2024 год.
Утвержден план совместной боевой подготовки войск ПВО на следующий год.
"На недавнем заседании Совета глав государств – участников СНГ лидеры наших стран подтвердили готовность последовательно укреплять организацию и углублять всестороннее сотрудничество. Важнейшим направлением нашей совместной деятельности в военной сфере является обеспечение региональной безопасности. Именно на это были нацелены российское председательство в Содружестве в текущем году и подготовленный Минобороны России план мероприятий. Созданы объединенные военные системы противовоздушной обороны, связи, контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки, радиолокационного опознавания "Пароль" и другие. Осуществляем обмен опытом, в том числе полученным в ходе спецоперации на Украине", — заявил Министр обороны РФ Андрей Белоусов.
️Вместе с тем, в своем выступлении
генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев особо отметил, что сегодня в мире происходят глобальные изменения, происходит трансформация внешних угроз, они приобретают комплексный характер, становятся все более масштабными и разноплановыми.
"Человечество все более склоняется к справедливому мироустройству, основанному на универсальных принципах уважения законных интересов и суверенного выбора государств, соблюдения международного права и взаимовыгодного сотрудничества. Наращивание ударного потенциала НАТО и наделение ее глобальными функциями, активизация военной деятельности за пределами границ ответственности блока, приближение его военной инфраструктуры к границам государств Содружества несет непосредственную угрозу их национальной безопасности", — заявил Лебедев
По словам Генсека СНГ, использование военной силы в нарушение международного права, освоение космического и информационного пространства в качестве сфер военных действий, стирание граней между военными и невоенными средствами межгосударственного противоборства дестабилизируют ситуацию в мире, усиливают риски столкновений между крупными государствами, в том числе с участием ядерных держав, повышают вероятность их эскалации и перерастания в региональную или глобальную войну.
В своем выступлении он добавил: "Сегодня мы, к сожалению, являемся свидетелями и участниками классической гибридной войны, развязанной государствами Запада и затрагивающей экономическую, политическую, информационную и другие сферы".
Было также отмечено, что в сложившихся условиях государства СНГ вынуждены реагировать на новые вызовы и угрозы, корректировать проводимую политику в интересах гарантированного обеспечения военной безопасности стран.
Отдельно главы оборонных ведомств СНГ обсудили вопросы подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и совместной деятельности по увековечению памяти о мужестве и героизме советских воинов, погибших на полях сражений.