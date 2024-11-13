https://uz.sputniknews.ru/20241113/moskve-sostoyalos-zasedanie-soveta-ministrov-oborony-sng-46598377.html

В Москве состоялось заседание Совета министров обороны СНГ — подробности

В Москве состоялось заседание Совета министров обороны СНГ — подробности

Sputnik Узбекистан

Утвержден План совместных мероприятий боевой учебы войск ПВО на следующий год.

2024-11-13T12:58+0500

2024-11-13T12:58+0500

2024-11-13T12:58+0500

снг

министерство обороны россии

заседание

нато

безопасность

сергей лебедев

общество

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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. В Москве состоялось заседание Совета министров обороны Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщила пресс-служба Минобороны России.Участники заседания рассмотрели ряд вопросов многостороннего военного сотрудничества, обсудили планы будущих мероприятий, подвели итоги совместной деятельности оборонных ведомств государств Содружества за 2024 год.Утвержден план совместной боевой подготовки войск ПВО на следующий год.️Вместе с тем, в своем выступлении генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев особо отметил, что сегодня в мире происходят глобальные изменения, происходит трансформация внешних угроз, они приобретают комплексный характер, становятся все более масштабными и разноплановыми.По словам Генсека СНГ, использование военной силы в нарушение международного права, освоение космического и информационного пространства в качестве сфер военных действий, стирание граней между военными и невоенными средствами межгосударственного противоборства дестабилизируют ситуацию в мире, усиливают риски столкновений между крупными государствами, в том числе с участием ядерных держав, повышают вероятность их эскалации и перерастания в региональную или глобальную войну.В своем выступлении он добавил: "Сегодня мы, к сожалению, являемся свидетелями и участниками классической гибридной войны, развязанной государствами Запада и затрагивающей экономическую, политическую, информационную и другие сферы".Было также отмечено, что в сложившихся условиях государства СНГ вынуждены реагировать на новые вызовы и угрозы, корректировать проводимую политику в интересах гарантированного обеспечения военной безопасности стран.Отдельно главы оборонных ведомств СНГ обсудили вопросы подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и совместной деятельности по увековечению памяти о мужестве и героизме советских воинов, погибших на полях сражений.

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