https://uz.sputniknews.ru/20241113/press-konferentsiya-posvyaschennaya-sotrudnichestvu-uzbekistana-tomskoy-oblastyu-46604082.html

Пресс-конференция с участием губернатора Томской области РФ — видео

Пресс-конференция с участием губернатора Томской области РФ — видео

Sputnik Узбекистан

Губернатор Томской области Владимир Мазур находится в Узбекистане с рабочим визитом.

2024-11-13T17:20+0500

2024-11-13T17:20+0500

2024-11-13T17:55+0500

пресс-центр

узбекистан

россия

сотрудничество

видео

томская область

пресс-конференция

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В пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась пресс-конференция, посвященная сотрудничеству с одним из ведущих регионов России. В ней принял участие губернатор Томской области Владимир Мазур, рабочий визит которого в Узбекистан начался 12 ноября. На пресс-конференции обсуждались вопросы взаимодействия Узбекистана и России на региональном уровне, среди которых:

узбекистан

россия

томская область

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пресс-центр губернатор мазур томская область пресс-конференция