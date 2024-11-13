https://uz.sputniknews.ru/20241113/press-konferentsiya-posvyaschennaya-sotrudnichestvu-uzbekistana-tomskoy-oblastyu-46604082.html
Пресс-конференция с участием губернатора Томской области РФ — видео
Пресс-конференция с участием губернатора Томской области РФ — видео
Sputnik Узбекистан
Губернатор Томской области Владимир Мазур находится в Узбекистане с рабочим визитом.
2024-11-13T17:20+0500
2024-11-13T17:20+0500
2024-11-13T17:55+0500
пресс-центр
узбекистан
россия
сотрудничество
видео
томская область
пресс-конференция
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/0d/46611763_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c071dd48cff0799b602e28246371e227.jpg
В пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась пресс-конференция, посвященная сотрудничеству с одним из ведущих регионов России. В ней принял участие губернатор Томской области Владимир Мазур, рабочий визит которого в Узбекистан начался 12 ноября. На пресс-конференции обсуждались вопросы взаимодействия Узбекистана и России на региональном уровне, среди которых:
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пресс-центр губернатор мазур томская область пресс-конференция
пресс-центр губернатор мазур томская область пресс-конференция
Пресс-конференция с участием губернатора Томской области РФ — видео
17:20 13.11.2024 (обновлено: 17:55 13.11.2024)
Губернатор Томской области Владимир Мазур находится в Узбекистане.
В пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась пресс-конференция, посвященная сотрудничеству с одним из ведущих регионов России. В ней принял участие губернатор Томской области Владимир Мазур, рабочий визит которого в Узбекистан начался 12 ноября.
На пресс-конференции обсуждались вопросы взаимодействия Узбекистана и России на региональном уровне, среди которых:
Как Томская область сотрудничает с Узбекистаном в области торгово-экономических связей, образования, науки и технологий?
Как взаимодействуют промышленные производители?
Какие направления планируется развивать?