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Недвижимость: рынок жилья в Узбекистане незначительно вырос – ЦЭИР

Недвижимость: рынок жилья в Узбекистане незначительно вырос – ЦЭИР

Sputnik Узбекистан

Центр экономических исследований и реформ представил регулярный анализ ситуации на рынке жилой недвижимости. Согласно изменениям, которые произошли на рынке недвижимости страны в октябре 2024-го, объем продаж вырос, ситуация с ценами на вторичку остается стабильной.

2024-11-13T14:55+0500

2024-11-13T14:55+0500

2024-11-13T15:25+0500

недвижимость

узбекистан

жилье

экономика

аренда

продажа

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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. В октябре наблюдался небольшой рост продаж на рынке недвижимости Узбекистана, а снижение активности последних двух месяцев приостановилось. Об этом сообщается в регулярном обзоре Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР).Отмечается, что наблюдался рост продаж жилья в Ташкентской и Джизакской областях, положительная активность зафиксирована и в Каракалпакстане. На вторичном рынке существенных изменений цен не произошло, в то время как на рынке аренды жилья в Ташкенте отмечена стабилизация цен.Так, на рынке недвижимости в октябре наблюдалась положительная динамика. Количество зарегистрированных сделок с недвижимостью выросло на 0,6% по сравнению с сентябрем и составило 21,4 тыс. Активность на рынке недвижимости выросла на 2% за год, что свидетельствует о восстановлении активности на рынке жилья.Региональная динамикаДинамика рынка недвижимости в регионах существенно возросла в Ташкентской области (+10%), положительные изменения отмечены в Республике Каракалпакстан (+8,1%) и Джизакской области (+7,5%).Еще в шести регионах наблюдается снижение активности, с наибольшим спадом — в Хорезмской, Сурхандарьинской и Наманганской областях.Анализ вторичного рынка недвижимостиЦены на вторичном рынке жилья в республике практически не изменились (рост на 0,1%). За месяц наибольший рост рынка вторичной недвижимости зафиксирован в Андижанской — 5,1% и Сырдарьинской — 3,3% областях.Снижение цен на вторичное жилье наблюдалось в семи регионах, наибольшее снижение произошло в Наманганской — 3,4%, Хорезмской — 3,2% и Самаркандской — 2,5%.Доступнее всего вторичное жилье остается в Республике Каракалпакстан, где средняя стоимость квадратного метра составляет $328.В целом по республике средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке увеличилась на 6,5% за год, в то время как в Ташкенте наблюдается снижение на 1,3% за тот же период.Рынок аренды жильяЦены на аренду жилья в Ташкенте продолжали стабилизироваться. Средняя цена аренды по сравнению с прошлым месяцем не изменилась — 1 кв. м за $8,3.За месяц цены на аренду жилья снизились в 5 из 14 центральных районов столицы.Наиболее заметное уменьшение наблюдается в Сергелийском и Учтепинском районах, где в среднем аренда снизилась на 4,5%.Высокие цены на аренду сохраняются центральных районах, таких как Мирабад, Шайхантахур и Яккасарай, где в среднем аренда жилья составляет $10-11 за квадратный метр.В то же время, наиболее доступная аренда жилья наблюдается в районах Бектемир и Сергели, где средняя стоимость составляет $6 за квадратный метр.В целом, за год аренда жилья в Ташкенте снизилась более чем на 12%. Наибольшее снижение отмечено в Яшнабадском — на 18%, Сергелийском — на 17% и Мирзо-Улугбекском районах — на 15,2%.

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