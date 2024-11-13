https://uz.sputniknews.ru/20241113/tashkentskaya-tomskaya-oblasti-planiruyut-ryad-investitsionnyx-proektov-torgovyx-soglasheniy-46599043.html

Ташкентская и Томская области планируют ряд инвестиционных проектов и торговых соглашений

Ташкентская и Томская области планируют ряд инвестиционных проектов и торговых соглашений

Sputnik Узбекистан

В Ташкенте состоялись переговоры с участием предпринимателей и бизнесменов Томской области России.

2024-11-13T14:04+0500

2024-11-13T14:04+0500

2024-11-13T14:31+0500

узбекистан

томская область

инвестиции

сотрудничество

меморандум

бизнес

торгово-промышленная палата узбекистана

торговое представительство

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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. В Ташкенте в рамках визита в Узбекистан делегации представителей бизнеса во главе с губернатором Томской области Владимиром Мазуром состоялась кооперационная биржа в формате В2В, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты РУз. В мероприятии приняли участие 17 представителей томских и около 100 узбекских компаний, работающих в сферах лесного хозяйства, целлюлозно-бумажной промышленности, легкой промышленности и розничной торговли, информационно-коммуникационных технологий, машиностроения, металлообработки и строительной индустрии. С приветствием выступили заместитель председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана Дильшод Расулов, заместитель губернатора Томской области Василий Потёмкин, торговый представитель РФ в Узбекистане Константин Злыгостев, а также Президент Томской ТПП Максим Костарев. В ходе встреч в формате В2В представители бизнеса подробно обсудили с коллегами планы реализации взаимовыгодных проектов и достигли договоренностей о совместной реализации ряда инвестиционных проектов и торговых соглашений. Каких – не уточняется.В частности, подписан меморандум о взаимопонимании между территориальным управлением ТПП Ташкентской области и Томской ТПП.Участники выразили уверенность, что данное мероприятие послужит эффективной площадкой для расширения деловых связей и реализации новых совместных проектов.

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