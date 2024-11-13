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https://uz.sputniknews.ru/20241113/tashkentskaya-tomskaya-oblasti-planiruyut-ryad-investitsionnyx-proektov-torgovyx-soglasheniy-46599043.html
Ташкентская и Томская области планируют ряд инвестиционных проектов и торговых соглашений
Ташкентская и Томская области планируют ряд инвестиционных проектов и торговых соглашений
Sputnik Узбекистан
В Ташкенте состоялись переговоры с участием предпринимателей и бизнесменов Томской области России.
2024-11-13T14:04+0500
2024-11-13T14:31+0500
узбекистан
томская область
инвестиции
сотрудничество
меморандум
бизнес
торгово-промышленная палата узбекистана
торговое представительство
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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. В Ташкенте в рамках визита в Узбекистан делегации представителей бизнеса во главе с губернатором Томской области Владимиром Мазуром состоялась кооперационная биржа в формате В2В, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты РУз. В мероприятии приняли участие 17 представителей томских и около 100 узбекских компаний, работающих в сферах лесного хозяйства, целлюлозно-бумажной промышленности, легкой промышленности и розничной торговли, информационно-коммуникационных технологий, машиностроения, металлообработки и строительной индустрии. С приветствием выступили заместитель председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана Дильшод Расулов, заместитель губернатора Томской области Василий Потёмкин, торговый представитель РФ в Узбекистане Константин Злыгостев, а также Президент Томской ТПП Максим Костарев. В ходе встреч в формате В2В представители бизнеса подробно обсудили с коллегами планы реализации взаимовыгодных проектов и достигли договоренностей о совместной реализации ряда инвестиционных проектов и торговых соглашений. Каких – не уточняется.В частности, подписан меморандум о взаимопонимании между территориальным управлением ТПП Ташкентской области и Томской ТПП.Участники выразили уверенность, что данное мероприятие послужит эффективной площадкой для расширения деловых связей и реализации новых совместных проектов.
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ташкент томская область узбекистан россия
ташкент томская область узбекистан россия

Ташкентская и Томская области планируют ряд инвестиционных проектов и торговых соглашений

14:04 13.11.2024 (обновлено: 14:31 13.11.2024)
© Торгово-промышленная палата УзбекистанаПроведены эффективные переговоры с деловыми кругами Томской области
Проведены эффективные переговоры с деловыми кругами Томской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2024
© Торгово-промышленная палата Узбекистана
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В Ташкенте состоялись переговоры с участием предпринимателей и бизнесменов Томской области России.
ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. В Ташкенте в рамках визита в Узбекистан делегации представителей бизнеса во главе с губернатором Томской области Владимиром Мазуром состоялась кооперационная биржа в формате В2В, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты РУз.
В мероприятии приняли участие 17 представителей томских и около 100 узбекских компаний, работающих в сферах лесного хозяйства, целлюлозно-бумажной промышленности, легкой промышленности и розничной торговли, информационно-коммуникационных технологий, машиностроения, металлообработки и строительной индустрии.
С приветствием выступили заместитель председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана Дильшод Расулов, заместитель губернатора Томской области Василий Потёмкин, торговый представитель РФ в Узбекистане Константин Злыгостев, а также Президент Томской ТПП Максим Костарев.
© Торгово-промышленная палата УзбекистанаПроведены эффективные переговоры с деловыми кругами Томской области
Проведены эффективные переговоры с деловыми кругами Томской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2024
Проведены эффективные переговоры с деловыми кругами Томской области
© Торгово-промышленная палата Узбекистана
В ходе встреч в формате В2В представители бизнеса подробно обсудили с коллегами планы реализации взаимовыгодных проектов и достигли договоренностей о совместной реализации ряда инвестиционных проектов и торговых соглашений. Каких – не уточняется.
© Торгово-промышленная палата УзбекистанаПроведены эффективные переговоры с деловыми кругами Томской области
Проведены эффективные переговоры с деловыми кругами Томской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2024
Проведены эффективные переговоры с деловыми кругами Томской области
© Торгово-промышленная палата Узбекистана
В частности, подписан меморандум о взаимопонимании между территориальным управлением ТПП Ташкентской области и Томской ТПП.
Участники выразили уверенность, что данное мероприятие послужит эффективной площадкой для расширения деловых связей и реализации новых совместных проектов.
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