https://uz.sputniknews.ru/20241113/v-chem-polza-i-vred-ayvy-sovety-vrachey-i-kulinarov-46607369.html
В чем польза и вред айвы: советы врачей и кулинаров
В чем польза и вред айвы: советы врачей и кулинаров
Sputnik Узбекистан
Айва – дерево с ароматными желтыми плодами, похожими на яблоки или груши. Благодаря своим полезным свойствам, эти фрукты с терпким вкусом давно используются в народной медицине.
2024-11-13T21:15+0500
2024-11-13T21:15+0500
2024-11-13T21:15+0500
здоровье
фрукты
кулинария
медицина
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Как выглядит айва, какие содержит витамины, польза и противопоказания солнечного фрукта, его применение в кулинарии, рассказывает РИА Новости.Айва — это уникальный фрукт, который обладает множеством полезных свойств, широко используется в кулинарии и народной медицине. Родина дерева — Кавказ и Средняя Азия, но сегодня оно выращивается в различных регионах мира. Продукт часто называют “золотым яблоком” из-за яркого жёлтого цвета и формы, напоминающей яблоко или грушу. Однако плоды айвы имеют терпкий вкус и твердую структуру, поэтому употреблять их в сыром виде сложно — лишь после термической обработки они становятся мягкими, выделяют пектин, который придает лакомству желеобразный вид. Спелая айва издает неповторимый яркий аромат, возможно, из-за этого в Средиземноморских странах ее считали символом богини любви Венеры.Айва богата микроэлементами, которые необходимы организму.Существует много различных видов айвы, наиболее распространенные из них, по словам Андрея Лебедева, главного технолога сервиса PizzaSushiWok, это:Благодаря высокому содержанию витаминов и микроэлементов, фрукт особенно полезен для сердечно-сосудистой системы. Он укрепляет стенки сосудов, снижает уровень холестерина, предупреждает развитие атеросклероза, а также уменьшает нагрузку на сердце и нормализует артериальное давление. Айва в рационе помогает снизить риски инсульта, инфаркта и других заболеваний сердца и сосудов, поэтому необходима в рационе пожилых людей.Так как айва благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, ее полезно добавлять в рацион мужчинам, занимающимся физическим трудом и спортом. Антиканцерогенное влияние плодов на организм снижает вероятность воспалительных процессов в предстательной железе. Народная медицина также рекомендует айву в качестве афродизиака.Наличие витаминов группы В делает плоды айвы полезными для беременных женщин: фолиевая кислота (В9) снижает риск врожденных патологий у плода. Железо помогает избежать анемии, повышая уровень гемоглобина, а пищевые волокна — улучшают пищеварение, уменьшают изжогу и тошноту во время беременности. Но следует помнить, что айва обладает мочегонным эффектом, поэтому врачи рекомендуют съедать не более одного фрукта в день.Детям, которые страдают частыми простудами, айва помогает восполнить дефицит витаминов и поддержать иммунитет. Малышам с нарушением пищеварения (запорами или диареей) нормализовать стул. Важно помнить, что медики не советуют давать плоды детям до трех лет и злоупотреблять ими во избежание аллергической реакции.Айву активно используют в кулинарных рецептах разных стран. Ее можно есть в свежем виде, варить варенье и компот, запекать, жарить, добавлять в чай.При выборе айвы нужно обратить внимание на то, чтобы плоды имели яркий желтый оттенок без зеленых пятен. Также фрукты должны быть твердыми, но не слишком жесткими. Еще один критерий: спелая айва имеет легкий аромат, напоминающий смесь яблока и лимона.Хранить ее следует в прохладном темном месте при температуре от +1 до +5°C, при таких условиях она может сохранять свои свойства до нескольких месяцев. Важно избегать попадания прямых солнечных лучей и высокой влажности, чтобы фрукт не испортился.Применение в кулинарииАйвовое варенье и джем являются популярным лакомством, благодаря своей густой консистенции и насыщенному вкусу. Плод отлично сочетается с другими фруктами, придавая напиткам приятный аромат и легкую кислинку, поэтому из него часто делают компоты и соки.Народная медицина широко использует айву в качестве:Вред и противопоказанияНесмотря на все полезные свойства, употребление айвы противопоказано некоторым категориям людей. Например, при индивидуальной непереносимости, повышенной кислотности желудка, хронических запорах и воспалениях кишечника.Из-за высокого содержания клетчатки айва может вызвать дискомфорт в желудке у тех, кто страдает гастритом или язвой. Кроме того, плод содержит много органических кислот, поэтому его употребление следует ограничить людям с повышенной кислотностью желудка. По рекомендации Андрея Лебедева, лучше всего включать этот фрукт в рацион в умеренных количествах и сочетать его с другими продуктами.
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здоровье айва врач кулинария медицина
здоровье айва врач кулинария медицина
В чем польза и вред айвы: советы врачей и кулинаров
Айва – дерево с ароматными желтыми плодами, похожими на яблоки или груши. Благодаря своим полезным свойствам, эти фрукты с терпким вкусом давно используются в народной медицине.
Как выглядит айва, какие содержит витамины, польза и противопоказания солнечного фрукта, его применение в кулинарии, рассказывает РИА Новости.
Айва — это уникальный фрукт, который обладает множеством полезных свойств, широко используется в кулинарии и народной медицине. Родина дерева — Кавказ и Средняя Азия, но сегодня оно выращивается в различных регионах мира. Продукт часто называют “золотым яблоком” из-за яркого жёлтого цвета и формы, напоминающей яблоко или грушу. Однако плоды айвы имеют терпкий вкус и твердую структуру, поэтому употреблять их в сыром виде сложно — лишь после термической обработки они становятся мягкими, выделяют пектин, который придает лакомству желеобразный вид. Спелая айва издает неповторимый яркий аромат, возможно, из-за этого в Средиземноморских странах ее считали символом богини любви Венеры.
Айва богата микроэлементами, которые необходимы организму.
“Всего одна порция плодов покрывает суточную потребность в меди и железе, а также обеспечивает четверть суточной дозы витамина С. Помимо этого, она содержит витамины А, Е, К, группы В, пектины, антиоксиданты, фенолы и пищевые волокна. В плоде всего 30-50 ккал на 100 грамм, поэтому айва подходит для тех, кто следит за фигурой”, — объяснила Наталья Балан, фельдшер, управляющая сети пансионатов для пожилых людей “Теплые беседы”.
Существует много различных видов айвы, наиболее распространенные из них, по словам Андрея Лебедева, главного технолога сервиса PizzaSushiWok, это:
1.
Обыкновенная — самый распространенный, имеющий ярко-желтый цвет и кисловатый вкус.
2.
Японская — отличается меньшим размером и более ярким вкусом, используется чаще всего в декоративных целях.
3.
Китайская — у нее крупные плоды и сладкий вкус, широко применяется в кулинарии.
4.
Португальская — обладает крупными плодами и мягким вкусом, подходит для приготовления джемов и варенья.
Благодаря высокому содержанию витаминов и микроэлементов, фрукт особенно полезен для сердечно-сосудистой системы. Он укрепляет стенки сосудов, снижает уровень холестерина, предупреждает развитие атеросклероза, а также уменьшает нагрузку на сердце и нормализует артериальное давление. Айва в рационе помогает снизить риски инсульта, инфаркта и других заболеваний сердца и сосудов, поэтому необходима в рационе пожилых людей.
"Положительное влияние фрукт оказывает и на нервную систему. Он способен уменьшить уровень стресса, снять напряжение и усталость, а также подарить заряд бодрости на целый день. Благодаря низкому гликемическому индексу, айва также регулирует уровень сахара в крови, поэтому полезна для людей с диабетом. Кроме того, фенолы в ее составе обладают противовирусными и антиоксидантными свойствами, защищая организм от инфекций и поддерживая иммунитет", — говорит Наталья Балан.
Так как айва благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, ее полезно добавлять в рацион мужчинам, занимающимся физическим трудом и спортом. Антиканцерогенное влияние плодов на организм снижает вероятность воспалительных процессов в предстательной железе. Народная медицина также рекомендует айву в качестве афродизиака.
Наличие витаминов группы В делает плоды айвы полезными для беременных женщин: фолиевая кислота (В9) снижает риск врожденных патологий у плода. Железо помогает избежать анемии, повышая уровень гемоглобина, а пищевые волокна — улучшают пищеварение, уменьшают изжогу и тошноту во время беременности. Но следует помнить, что айва обладает мочегонным эффектом, поэтому врачи рекомендуют съедать не более одного фрукта в день.
Детям, которые страдают частыми простудами, айва помогает восполнить дефицит витаминов и поддержать иммунитет. Малышам с нарушением пищеварения (запорами или диареей) нормализовать стул. Важно помнить, что медики не советуют давать плоды детям до трех лет и злоупотреблять ими во избежание аллергической реакции.
Айву активно используют в кулинарных рецептах разных стран. Ее можно есть в свежем виде, варить варенье и компот, запекать, жарить, добавлять в чай.
При выборе айвы нужно обратить внимание на то, чтобы плоды имели яркий желтый оттенок без зеленых пятен. Также фрукты должны быть твердыми, но не слишком жесткими. Еще один критерий: спелая айва имеет легкий аромат, напоминающий смесь яблока и лимона.
Хранить ее следует в прохладном темном месте при температуре от +1 до +5°C, при таких условиях она может сохранять свои свойства до нескольких месяцев. Важно избегать попадания прямых солнечных лучей и высокой влажности, чтобы фрукт не испортился.
Айвовое варенье и джем являются популярным лакомством, благодаря своей густой консистенции и насыщенному вкусу. Плод отлично сочетается с другими фруктами, придавая напиткам приятный аромат и легкую кислинку, поэтому из него часто делают компоты и соки.
“Также айву можно запекать или жарить как отдельно, так и в составе других блюд. Например, в Турции готовят традиционное блюдо “айва татлысы”, представляющее собой запеченную айву с начинкой из орехов и меда. Другой вариант десерта предлагают во Франции — из айвы готовят мармелад, который считается деликатесом. В Грузии фрукт добавляют в мясные блюда, такие как хинкали и харчо, для придания им особого аромата. Также без айвы не обходится и традиционный плов”, — рассказывает Андрей Лебедев.
Народная медицина широко использует айву в качестве:
антиоксиданта: нейтрализует свободные радикалы, защищает организм от старения;
противовоспалительного и кровоостанавливающего средства за счет высокого содержания пектина;
сок айвы угнетает патогенную микрофлору, которая вызывает язвы слизистой желудка и кишечника;
вытяжка из семян способна бороться с золотистым стафилококком, патогенной кишечной палочкой, клебсиелла пневмонией и некоторыми другими видами энтеробактерий;
снижает уровень триглицеридов и холестерина ЛПНП;
облегчает состояние при ГЭРБ (гастроэзофагеальной рефлюксной болезни).
Несмотря на все полезные свойства, употребление айвы противопоказано некоторым категориям людей. Например, при индивидуальной непереносимости, повышенной кислотности желудка, хронических запорах и воспалениях кишечника.
“Также с осторожностью рекомендую добавлять в рацион айву людям с повышенной свертываемостью крови и в период грудного вскармливания. Чтобы избежать негативных последствий, из айвы необходимо удалить семена, так как они содержат нитрилы, которые могут трансформироваться в синильную кислоту в желудке. В небольших количествах семена не вредны, но лучше избегать их попадания в пищу. Кроме того, в сыром виде айва способна вызывать раздражение гортани и голосовых связок, поэтому ее стоит запекать или варить”, — отмечает Наталья Балан.
Из-за высокого содержания клетчатки айва может вызвать дискомфорт в желудке у тех, кто страдает гастритом или язвой. Кроме того, плод содержит много органических кислот, поэтому его употребление следует ограничить людям с повышенной кислотностью желудка. По рекомендации Андрея Лебедева, лучше всего включать этот фрукт в рацион в умеренных количествах и сочетать его с другими продуктами.