https://uz.sputniknews.ru/20241113/v-chem-polza-i-vred-ayvy-sovety-vrachey-i-kulinarov-46607369.html

В чем польза и вред айвы: советы врачей и кулинаров

В чем польза и вред айвы: советы врачей и кулинаров

Sputnik Узбекистан

Айва – дерево с ароматными желтыми плодами, похожими на яблоки или груши. Благодаря своим полезным свойствам, эти фрукты с терпким вкусом давно используются в народной медицине.

2024-11-13T21:15+0500

2024-11-13T21:15+0500

2024-11-13T21:15+0500

здоровье

фрукты

кулинария

медицина

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Как выглядит айва, какие содержит витамины, польза и противопоказания солнечного фрукта, его применение в кулинарии, рассказывает РИА Новости.Айва — это уникальный фрукт, который обладает множеством полезных свойств, широко используется в кулинарии и народной медицине. Родина дерева — Кавказ и Средняя Азия, но сегодня оно выращивается в различных регионах мира. Продукт часто называют “золотым яблоком” из-за яркого жёлтого цвета и формы, напоминающей яблоко или грушу. Однако плоды айвы имеют терпкий вкус и твердую структуру, поэтому употреблять их в сыром виде сложно — лишь после термической обработки они становятся мягкими, выделяют пектин, который придает лакомству желеобразный вид. Спелая айва издает неповторимый яркий аромат, возможно, из-за этого в Средиземноморских странах ее считали символом богини любви Венеры.Айва богата микроэлементами, которые необходимы организму.Существует много различных видов айвы, наиболее распространенные из них, по словам Андрея Лебедева, главного технолога сервиса PizzaSushiWok, это:Благодаря высокому содержанию витаминов и микроэлементов, фрукт особенно полезен для сердечно-сосудистой системы. Он укрепляет стенки сосудов, снижает уровень холестерина, предупреждает развитие атеросклероза, а также уменьшает нагрузку на сердце и нормализует артериальное давление. Айва в рационе помогает снизить риски инсульта, инфаркта и других заболеваний сердца и сосудов, поэтому необходима в рационе пожилых людей.Так как айва благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, ее полезно добавлять в рацион мужчинам, занимающимся физическим трудом и спортом. Антиканцерогенное влияние плодов на организм снижает вероятность воспалительных процессов в предстательной железе. Народная медицина также рекомендует айву в качестве афродизиака.Наличие витаминов группы В делает плоды айвы полезными для беременных женщин: фолиевая кислота (В9) снижает риск врожденных патологий у плода. Железо помогает избежать анемии, повышая уровень гемоглобина, а пищевые волокна — улучшают пищеварение, уменьшают изжогу и тошноту во время беременности. Но следует помнить, что айва обладает мочегонным эффектом, поэтому врачи рекомендуют съедать не более одного фрукта в день.Детям, которые страдают частыми простудами, айва помогает восполнить дефицит витаминов и поддержать иммунитет. Малышам с нарушением пищеварения (запорами или диареей) нормализовать стул. Важно помнить, что медики не советуют давать плоды детям до трех лет и злоупотреблять ими во избежание аллергической реакции.Айву активно используют в кулинарных рецептах разных стран. Ее можно есть в свежем виде, варить варенье и компот, запекать, жарить, добавлять в чай.При выборе айвы нужно обратить внимание на то, чтобы плоды имели яркий желтый оттенок без зеленых пятен. Также фрукты должны быть твердыми, но не слишком жесткими. Еще один критерий: спелая айва имеет легкий аромат, напоминающий смесь яблока и лимона.Хранить ее следует в прохладном темном месте при температуре от +1 до +5°C, при таких условиях она может сохранять свои свойства до нескольких месяцев. Важно избегать попадания прямых солнечных лучей и высокой влажности, чтобы фрукт не испортился.Применение в кулинарииАйвовое варенье и джем являются популярным лакомством, благодаря своей густой консистенции и насыщенному вкусу. Плод отлично сочетается с другими фруктами, придавая напиткам приятный аромат и легкую кислинку, поэтому из него часто делают компоты и соки.Народная медицина широко использует айву в качестве:Вред и противопоказанияНесмотря на все полезные свойства, употребление айвы противопоказано некоторым категориям людей. Например, при индивидуальной непереносимости, повышенной кислотности желудка, хронических запорах и воспалениях кишечника.Из-за высокого содержания клетчатки айва может вызвать дискомфорт в желудке у тех, кто страдает гастритом или язвой. Кроме того, плод содержит много органических кислот, поэтому его употребление следует ограничить людям с повышенной кислотностью желудка. По рекомендации Андрея Лебедева, лучше всего включать этот фрукт в рацион в умеренных количествах и сочетать его с другими продуктами.

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