https://uz.sputniknews.ru/20241113/v-uzbekistane-prizvali-podderjat-klimaticheskie-initsiativy-molodeji-46589808.html

COP29: в Узбекистане призвали широко поддержать климатические инициативы молодежи

COP29: в Узбекистане призвали широко поддержать климатические инициативы молодежи

Sputnik Узбекистан

В Баку проходит 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), собравшая глав государств и правительств из более 80 стран, руководителей авторитетных международных организаций и финансовых институтов со всего мира.

2024-11-13T11:02+0500

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узбекистан

азербайджан

конференция

климат

экология

молодежь

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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Первая леди Республики Узбекистан Зироат Мирзиёева призвала участников COP 29 широко поддержать климатические инициативы молодежи, сообщает УзА.В Азербайджане проходит 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), собравшая глав государств и правительств из более 80 стран, руководителей авторитетных международных организаций и финансовых институтов, свыше 30 тысяч представителей со всего мира. Узбекистан представлен на саммите на высшем уровне.Зироат Мирзиёева принимает участие в ряде мероприятий этого главного события года в области климатической политики и устойчивого развития. В рамках саммита состоялся форум на тему "Молодежь во главе действий по климатическим изменениям".В мероприятии, организованном совместно узбекской и азербайджанской сторонами, участвовали первые леди Узбекистана Зироат Мирзиёева, Азербайджана Мехрибан Алиева, Турции Эмине Эрдоган, Кыргызстана Айгуль Жапарова. Присутствовали также высокие представители Казахстана, Таджикистана, Венгрии, структур ООН и международных организаций, молодые экоактивисты указанных стран.Встреча началась с ознакомления гостей с художественной инсталляцией "Indivisible" ("Неделимые"), разработанной экоактивистами из Узбекистана и стран-участниц. Панно выполнено в технике пэчворк, где каждый лоскуток ткани символизирует исчезающее растение, уникальное для каждой страны. Этот проект, призывающий к сохранению природного наследия, напоминает о неделимости природы и человечества.Первая леди Узбекистана, председатель Попечительского совета Международного общественного фонда "Zamin" Зироат Мирзиёева в своем выступлении поздравила правительство и народ братского Азербайджана с организацией СОР-29 на высоком уровне, а также поблагодарила первого вице-президента, первую леди Мехрибан Алиеву за личную поддержку совместного форума, проводимого в сотрудничестве с Фондом Гейдара Алиева.Подчеркнуто, что негативные последствия изменения климата больше всего влияют на молодое поколение, детей и подростков, миллионы которых ежедневно страдают от природных бедствий, засухи, дефицита воды и продовольствия.Первая леди республики поделилась своим видением перспективных направлений сотрудничества.Речь идет о расширении просветительской работы и "зеленого" контента в целях дальнейшего повышения уровня знаний молодежи в сфере климата, установлении системного и регулярного "климатического" диалога с представителями молодого поколения, а также стимулирование создания экологических стартапов и использование искусственного интеллекта, чтобы расширить возможности молодежи в борьбе с изменениями климата.В ходе мероприятия экоактивисты Узбекистана, Азербайджана, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Турции выступили с заявлением, в котором призвали правительства расширить возможности молодого поколения принимать значимое участие в процессах, связанных с изменением климата.Они также представили свои климатические инициативы, разработанные в ходе региональных эколагерей, один из которых прошел в Узбекистане.Ключевые предложения — создание международного консультативного комитета и цифровой платформы, предоставляющей пространство для обмена знаниями, координации региональных и национальных климатических проектов, а также международной сети экоактивистов Young Climate Champions, направленной на продвижение устойчивого развития и повышение экологической грамотности среди молодежи.Проект "Трансграничные экосистемы" предусматривает реализацию проектов по сохранению трансграничных природных объектов — заповедников, рек и миграционных маршрутов животных. Экоактивисты представили образовательную интерактивную карту с визуальным контентом, в том числе VR-видео.Как отмечается, поддерживать решения комитета будет представительный Попечительский совет, в состав которого вошли министры по делам молодежи, экологии и образования стран Центральной Азии, Азербайджана, Венгрии и Турции.Консультативный комитет будет базироваться во вновь открытом Всемирном офисе молодежи со штаб-квартирой в Ташкенте, при котором будет действовать Фонд поддержки молодежных инициатив и проектов на глобальном уровне.Главным событием форума стало подписание Узбекистаном, Азербайджаном, Венгрией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Турцией Международной стратегии по продвижению культуры устойчивого развития и вовлечению детей и молодежи в климатическую повестку на 2024 – 2030 годы.Документ, в основу которого легли рекомендации молодых экоактивистов, призван заложить глобальную основу для конструктивного взаимодействия государственных органов, образовательных учреждений, общественных и научных организаций, детей и молодежи в вопросах борьбы с изменением климата. Он направлен на расширение возможностей молодого поколения активно участвовать в экологических инициативах, в том числе через экологическое образование и развитие "зеленых" навыков.

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