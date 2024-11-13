https://uz.sputniknews.ru/20241113/vsu-kuraxovo-zayavili-gotovnost-otstupat-46604682.html

ВСУ в Курахово заявили о готовности отступать — СМИ

ВСУ в Курахово заявили о готовности отступать — СМИ

Sputnik Узбекистан

Издание Financial Times опубликовало статью, в которой говорится, что ВСУ в Курахово заявили о готовности отступать, однако приказа "сверху" не поступало

2024-11-13T17:50+0500

2024-11-13T17:50+0500

2024-11-13T17:50+0500

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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Украинские военные заявляют, что готовы отступить с позиций в районе Курахово, однако пока не "получали приказа сверху", пишет газета Financial Times со ссылкой на командующего одним из артиллерийских подразделений ВСУ. Ранее Владимир Зеленский заявил, что главком ВСУ Александр Сырский доложил о сложной ситуации для украинских войск на кураховском и покровском направлениях в ДНР, принято решение об их существенном усилении.Вместе с тем, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости о том, что российские войска приближаются с боями к центру оккупированного ВСУ города Курахово в западной части ДНР.Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ закрепились в районе железнодорожной станции на востоке Курахово. В городе идут уличные бои. О том, что российские военные продвигаются в самом Курахово и перерезают там пути снабжения ВСУ, сообщал и глава ДНР Денис Пушилин.Курахово — город в западной части ДНР, он имеет важное оперативное значение. В городе расположена крупная ТЭС и водохранилище. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад к Великой Новоселке, где находится крупный логистический пункт ВСУ.

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