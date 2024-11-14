Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20241114/rossiya-razvedchik-odinochku-otbival-ataki-vsu-46617469.html
Три недели в одиночку: разведчик рассказал, как отбивался от атак ВСУ
Три недели в одиночку: разведчик рассказал, как отбивался от атак ВСУ
Sputnik Узбекистан
Эвакуационная группа не могла подойти к бойцу на помощь, так как все подступы обстреливала украинская армия
2024-11-14T13:06+0500
2024-11-14T14:59+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
в мире
всу
россия
вооруженные силы
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/0e/46617258_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8d7a0cb06b39078fe4872f3059d29cb0.jpg
ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Три недели разведчик-сапер Закарья Алиев на Запорожском направлении в одиночку отбивал атаки украинских боевиков на опорный пункт, занятый российскими штурмовиками. Об этом боец рассказал РИА Новости.Боец добавил, что ему пришлось держать оборону три недели.При этом Алиев нападал и предлагал боевикам ВСУ сдаться."Я им кричал: либо сдавайтесь, либо я нападаю. Они шмаляли", — сказал он.Эвакуационная группа не могла помочь бойцу, поскольку все подступы обстреливала украинская армия.Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что уроженец республики Закарья Алиев три недели в одиночку отражал атаки противника на одном из направлений Запорожского фронта.Он добавил, что после нескольких таких недель боец привлек внимание российских военнослужащих. Они не могли подойти, но сбрасывали ему провизию и отгоняли вражеские дроны. Следуя за беспилотниками, Закарья прошел через минное поле и вернулся к своим.Его история — пример настоящего героизма, самоотверженности и преданности своему долгу, подчеркнул Меликов.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/0e/46617258_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_e060a9cb31d62383558515ef69129ffa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
разведчик всу атаки
разведчик всу атаки

Три недели в одиночку: разведчик рассказал, как отбивался от атак ВСУ

13:06 14.11.2024 (обновлено: 14:59 14.11.2024)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.11.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Эвакуационная группа не могла подойти к бойцу на помощь, так как все подступы обстреливала украинская армия.
ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Три недели разведчик-сапер Закарья Алиев на Запорожском направлении в одиночку отбивал атаки украинских боевиков на опорный пункт, занятый российскими штурмовиками. Об этом боец рассказал РИА Новости.

"Изначально они (боевики ВСУ — прим. ред.) думали, что здесь блиндаж. Но это был, оказывается, не блиндаж, а туннель. А блиндаж (если пройти — прим. ред.) по туннелю в другом месте находился. Они, когда это (опорный пункт — прим. ред.) разбомбили, думали, что я уже мертв. И по туннелям, когда я ходил каждый раз и появлялся, снова бомбили, снова думали, мертвый, и в конце я нашел блиндаж очень крепкий, который они не смогли разбить никак", — сообщил он.

Боец добавил, что ему пришлось держать оборону три недели.
При этом Алиев нападал и предлагал боевикам ВСУ сдаться.
"Я им кричал: либо сдавайтесь, либо я нападаю. Они шмаляли", — сказал он.
Эвакуационная группа не могла помочь бойцу, поскольку все подступы обстреливала украинская армия.

"Ее (позицию — прим. ред.) окружили минометами, танками, артиллерией. Там невозможно было подойти. Если кто пытался заехать, их сразу атаковали. <…> Я вообще ожидал, что ко мне какая-то помощь придет, но было сложно до меня добраться. И был у меня вариант либо самому как-то выбраться, либо нападать. И в течение всего этого времени либо нападал, либо соблюдал спокойствие", — отметил Алиев.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что уроженец республики Закарья Алиев три недели в одиночку отражал атаки противника на одном из направлений Запорожского фронта.

"После успешного штурма вражеского опорного пункта Закарья остался один на позиции. Без еды и воды, питаясь одним найденным луком, он удерживал опорный пункт! Враг обстреливал почти каждый день, но дух дагестанского парня оказался сильнее любого оружия. Он не просто оборонялся — он атаковал противника!", — написал Меликов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что после нескольких таких недель боец привлек внимание российских военнослужащих. Они не могли подойти, но сбрасывали ему провизию и отгоняли вражеские дроны. Следуя за беспилотниками, Закарья прошел через минное поле и вернулся к своим.
Его история — пример настоящего героизма, самоотверженности и преданности своему долгу, подчеркнул Меликов.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0