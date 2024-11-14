Три недели в одиночку: разведчик рассказал, как отбивался от атак ВСУ
"Изначально они (боевики ВСУ — прим. ред.) думали, что здесь блиндаж. Но это был, оказывается, не блиндаж, а туннель. А блиндаж (если пройти — прим. ред.) по туннелю в другом месте находился. Они, когда это (опорный пункт — прим. ред.) разбомбили, думали, что я уже мертв. И по туннелям, когда я ходил каждый раз и появлялся, снова бомбили, снова думали, мертвый, и в конце я нашел блиндаж очень крепкий, который они не смогли разбить никак", — сообщил он.
"Ее (позицию — прим. ред.) окружили минометами, танками, артиллерией. Там невозможно было подойти. Если кто пытался заехать, их сразу атаковали. <…> Я вообще ожидал, что ко мне какая-то помощь придет, но было сложно до меня добраться. И был у меня вариант либо самому как-то выбраться, либо нападать. И в течение всего этого времени либо нападал, либо соблюдал спокойствие", — отметил Алиев.
"После успешного штурма вражеского опорного пункта Закарья остался один на позиции. Без еды и воды, питаясь одним найденным луком, он удерживал опорный пункт! Враг обстреливал почти каждый день, но дух дагестанского парня оказался сильнее любого оружия. Он не просто оборонялся — он атаковал противника!", — написал Меликов в своем Telegram-канале.