https://uz.sputniknews.ru/20241114/rossiya-razvedchik-odinochku-otbival-ataki-vsu-46617469.html

Три недели в одиночку: разведчик рассказал, как отбивался от атак ВСУ

Три недели в одиночку: разведчик рассказал, как отбивался от атак ВСУ

Sputnik Узбекистан

Эвакуационная группа не могла подойти к бойцу на помощь, так как все подступы обстреливала украинская армия

2024-11-14T13:06+0500

2024-11-14T13:06+0500

2024-11-14T14:59+0500

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ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Три недели разведчик-сапер Закарья Алиев на Запорожском направлении в одиночку отбивал атаки украинских боевиков на опорный пункт, занятый российскими штурмовиками. Об этом боец рассказал РИА Новости.Боец добавил, что ему пришлось держать оборону три недели.При этом Алиев нападал и предлагал боевикам ВСУ сдаться."Я им кричал: либо сдавайтесь, либо я нападаю. Они шмаляли", — сказал он.Эвакуационная группа не могла помочь бойцу, поскольку все подступы обстреливала украинская армия.Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что уроженец республики Закарья Алиев три недели в одиночку отражал атаки противника на одном из направлений Запорожского фронта.Он добавил, что после нескольких таких недель боец привлек внимание российских военнослужащих. Они не могли подойти, но сбрасывали ему провизию и отгоняли вражеские дроны. Следуя за беспилотниками, Закарья прошел через минное поле и вернулся к своим.Его история — пример настоящего героизма, самоотверженности и преданности своему долгу, подчеркнул Меликов.

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