https://uz.sputniknews.ru/20241114/rossiya-sentr-tashkent-obucheniye-stroitelnyye-spetsialnosti-46625475.html
Российский центр в Ташкенте будет обучать строительным специальностям
Российский центр в Ташкенте будет обучать строительным специальностям
Sputnik Узбекистан
В учебном центре, открытом при участии Торгпредства РФ в Узбекистане ежегодно более 1000 специалистов смогут пройти обучение и повысить квалификацию
2024-11-14T18:15+0500
2024-11-14T18:15+0500
2024-11-14T18:15+0500
узбекистан
ташкент
учебный центр
строительство
россия
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. В Ташкенте открылся российский учебный центр ТЕХНОНИКОЛЬ по ключевым строительным специальностям, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в Торгпредстве РФ в республике.Его задача — обучение специалистов, задействованных в строительной отрасли. Здесь они смогут повысить квалификацию, освоить работу с инновационными решениями и материалами, сочетая теоретические знания и отработку практических навыков.Центр предлагает более 30 программ обучения. Помимо стандартных курсов, посвященных фасадным, кровельным, фундаментным работам, предусмотрены также программы по развитию гибких навыков для профессиональной деятельности — soft skills, в том числе курсы по управлению временем, эффективным переговорам.В процессе обучения акцент будет сделан на работе с энергоэффективными технологиями, новыми материалами и современными решениями как в сфере промышленного и гражданского строительства, так и в сегменте малоэтажного строительства.Планируют, что ежегодно здесь будут обучаться и повышать квалификацию более 1 000 человек.
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ташкент строительные специальности обучение учебный центр
ташкент строительные специальности обучение учебный центр
Российский центр в Ташкенте будет обучать строительным специальностям
В учебном центре, открытом при участии Торгпредства РФ в Узбекистане, ежегодно смогут пройти обучение и повысить квалификацию более тысячи специалистов.
ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik.
В Ташкенте открылся российский учебный центр ТЕХНОНИКОЛЬ по ключевым строительным специальностям, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан
в Торгпредстве РФ в республике.
Его задача — обучение специалистов, задействованных в строительной отрасли. Здесь они смогут повысить квалификацию, освоить работу с инновационными решениями и материалами, сочетая теоретические знания и отработку практических навыков.
"Кадровый голод — это проблема всех стран, поэтому сейчас как никогда важно работать над повышением производительности труда, уменьшать трудозатраты и при этом не терять в качестве и долговечности. Для этого ТЕХНОНИКОЛЬ на базе своего Учебного центра в Ташкенте создает инфраструктуру, формирует экспертную базу, чтобы строители могли перенимать практики и внедрять инновации на объектах. Уверен, что наша совместная работа даст импульс развития строительной индустрии", — отметил вице-президент ТЕХНОНИКОЛЬ Евгений Войлов.
Центр предлагает более 30 программ обучения. Помимо стандартных курсов, посвященных фасадным, кровельным, фундаментным работам, предусмотрены также программы по развитию гибких навыков для профессиональной деятельности — soft skills, в том числе курсы по управлению временем, эффективным переговорам.
В процессе обучения акцент будет сделан на работе с энергоэффективными технологиями, новыми материалами и современными решениями как в сфере промышленного и гражданского строительства, так и в сегменте малоэтажного строительства.
"Для строительной отрасли крайне важна синергия между качественными, энергоэффективными и одновременно комфортными для работы и жизни решениями. И я рад, что в Ташкенте существует такой современный учебный центр, который будет готовить специалистов правильно выбирать и применять инновационные материалы, влияющие на качество жизни каждого человека", — подчеркнул член Союза архитекторов Узбекистана, главный архитектор "САД" Александр Куранов.
Планируют, что ежегодно здесь будут обучаться и повышать квалификацию более 1 000 человек.