https://uz.sputniknews.ru/20241114/rossiya-sentr-tashkent-obucheniye-stroitelnyye-spetsialnosti-46625475.html

Российский центр в Ташкенте будет обучать строительным специальностям

Российский центр в Ташкенте будет обучать строительным специальностям

Sputnik Узбекистан

В учебном центре, открытом при участии Торгпредства РФ в Узбекистане ежегодно более 1000 специалистов смогут пройти обучение и повысить квалификацию

2024-11-14T18:15+0500

2024-11-14T18:15+0500

2024-11-14T18:15+0500

узбекистан

ташкент

учебный центр

строительство

россия

сотрудничество

торговое представительство

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/0e/46625163_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_276aa93b780aaf112db8fad23a9fe6d5.jpg

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. В Ташкенте открылся российский учебный центр ТЕХНОНИКОЛЬ по ключевым строительным специальностям, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в Торгпредстве РФ в республике.Его задача — обучение специалистов, задействованных в строительной отрасли. Здесь они смогут повысить квалификацию, освоить работу с инновационными решениями и материалами, сочетая теоретические знания и отработку практических навыков.Центр предлагает более 30 программ обучения. Помимо стандартных курсов, посвященных фасадным, кровельным, фундаментным работам, предусмотрены также программы по развитию гибких навыков для профессиональной деятельности — soft skills, в том числе курсы по управлению временем, эффективным переговорам.В процессе обучения акцент будет сделан на работе с энергоэффективными технологиями, новыми материалами и современными решениями как в сфере промышленного и гражданского строительства, так и в сегменте малоэтажного строительства.Планируют, что ежегодно здесь будут обучаться и повышать квалификацию более 1 000 человек.

узбекистан

ташкент

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент строительные специальности обучение учебный центр