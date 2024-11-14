https://uz.sputniknews.ru/20241114/rossiya-uzbekistan-texnopark-proizvodstvo-46612750.html

Российская компания запустила в Узбекистане производство бытовой и автохимии

Российская компания запустила в Узбекистане производство бытовой и автохимии

Sputnik Узбекистан

В рамках реализации проекта будет создано 90 рабочих мест, а объем инвестиций превысил $5 млн

2024-11-14T09:50+0500

2024-11-14T09:50+0500

2024-11-14T10:21+0500

узбекистан

россия

технопарк

производство

экономика

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ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Российское ООО "ТД ГраСС" открыло в технопарке "Чирчик" в Ташобласти Узбекистана производство автомобильной и бытовой химии, сообщает торговое представительство РФ в республике.Здесь будут выпускать до 200 наименований продукции общим объемом до 8,6 тыс. тонн в год. В рамках реализации проекта создадут 90 рабочих мест, а объем инвестиций превысил $5 млн долларов, добавили в представительстве.Напомним, что Узбекистан и Россия активно сотрудничают в создании и развитии совместных технопарков. В марте 2022-го в Ташкентской области РУз началось строительство химико-индустриального технопарка "Чирчик", в апреле 2023 года аналогичный технопарк открыли в Джизакской области. В октябре прошлого года достигли договоренности о создании в республике еще двух индустриальных парков по модели российских технопарков "Алабуга" и "Мастер". В январе ассоциация "Узэлтехпром" начала сотрудничать с компаниями из РФ для развития нового технопарка Eltech Industrial в Ташкентской области.

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