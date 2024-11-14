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Российская компания запустила в Узбекистане производство бытовой и автохимии
Российская компания запустила в Узбекистане производство бытовой и автохимии
Sputnik Узбекистан
В рамках реализации проекта будет создано 90 рабочих мест, а объем инвестиций превысил $5 млн
2024-11-14T09:50+0500
2024-11-14T09:50+0500
2024-11-14T10:21+0500
узбекистан
россия
технопарк
производство
экономика
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ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Российское ООО "ТД ГраСС" открыло в технопарке "Чирчик" в Ташобласти Узбекистана производство автомобильной и бытовой химии, сообщает торговое представительство РФ в республике.Здесь будут выпускать до 200 наименований продукции общим объемом до 8,6 тыс. тонн в год. В рамках реализации проекта создадут 90 рабочих мест, а объем инвестиций превысил $5 млн долларов, добавили в представительстве.Напомним, что Узбекистан и Россия активно сотрудничают в создании и развитии совместных технопарков. В марте 2022-го в Ташкентской области РУз началось строительство химико-индустриального технопарка "Чирчик", в апреле 2023 года аналогичный технопарк открыли в Джизакской области. В октябре прошлого года достигли договоренности о создании в республике еще двух индустриальных парков по модели российских технопарков "Алабуга" и "Мастер". В январе ассоциация "Узэлтехпром" начала сотрудничать с компаниями из РФ для развития нового технопарка Eltech Industrial в Ташкентской области.
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Российская компания запустила в Узбекистане производство бытовой и автохимии
09:50 14.11.2024 (обновлено: 10:21 14.11.2024)
В рамках реализации проекта будет создано 90 рабочих мест, а объем инвестиций превысил $5 млн.
ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik.
Российское ООО "ТД ГраСС" открыло в технопарке "Чирчик" в Ташобласти Узбекистана производство автомобильной и бытовой химии, сообщает
торговое представительство РФ в республике.
"В российско-узбекском технопарке "Чирчик" состоялась официальная церемония открытия завода по производству автомобильной и бытовой химии российской компании GRASS", — говорится в сообщении.
Здесь будут выпускать до 200 наименований продукции общим объемом до 8,6 тыс. тонн в год. В рамках реализации проекта создадут 90 рабочих мест, а объем инвестиций превысил $5 млн долларов, добавили в представительстве.
"Промышленная кооперация является приоритетным направлением двустороннего сотрудничества России и Узбекистана и вносит вклад в экономическое развитие наших стран", — отметил замторгпреда России в РУз Игорь Камынин.
Напомним, что Узбекистан и Россия активно сотрудничают в создании и развитии совместных технопарков. В марте 2022-го в Ташкентской области РУз началось строительство химико-индустриального технопарка "Чирчик", в апреле 2023 года аналогичный технопарк открыли в Джизакской области. В октябре прошлого года достигли договоренности о создании в республике еще двух индустриальных парков по модели российских технопарков "Алабуга" и "Мастер". В январе ассоциация "Узэлтехпром" начала сотрудничать с компаниями из РФ для развития нового технопарка Eltech Industrial в Ташкентской области.