Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20241114/rossiyskie-biznesmeny-izuchayut-vozmojnosti-rynka-uzbekistana-46618541.html
Российские бизнесмены изучают возможности рынка Узбекистана
Российские бизнесмены изучают возможности рынка Узбекистана
Sputnik Узбекистан
В посольстве Узбекистана в Москве организовали встречу с представителями "Клуба Первых", в состав которого входят крупные деловые сообщества России и топ-менеджеры среднего и крупного бизнеса РФ
2024-11-14T14:12+0500
2024-11-14T14:21+0500
экономика
россия
москва
посольство республики узбекистан в рф
узбекистан
бизнес
предприниматели
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/0d/46609809_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c026d8cdc5d9ea7732fc977024b51ec9.jpg
ТАШКЕНТ, 14 ноября — Sputnik. В посольстве Узбекистана в Москве состоялся диалог с представителями деловых кругов РФ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Все они являются членами российского "Клуба Первых", объединяющего крупные деловые сообщества и топ-менеджеров среднего и крупного бизнеса.Предметом обсуждения стали потенциал рынка Узбекистана, возможности, которые открываются перед бизнесменами обеих стран.В докладах и презентациях речь шла об инвестиционном и туристическом потенциале республики, инвестиционной привлекательности ее регионов.Речь шла о перспективах дальнейшего развития узбекско-российского торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию совместных бизнес проектов, увеличение СП, развитие торгово-экономического и регионального сотрудничества.Спикеры и эксперты "Клуба Первых" проанализировали какие отрасли бизнеса Узбекистана и России сейчас наиболее развиты, уделив особое внимание сферам логистики, IT и инвестиций. "Клуб Первых" основали в апреле 2017-го. Сегодня он объединяет более 900 участников бизнес сообщества и топ-менеджеров, являющихся лидерами российского рынка в 26 отраслях.Основная цель Клуба — создание пространства доверия, где в открытом диалоге решают сложные бизнес-задачи, реализуют совместные проекты и открывают новые возможности для роста и развития.
россия
москва
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/0d/46609809_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_1dcdd3a9b1f5c4dbde1983fd4c675f2a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия бизнесмены рынок узбекистан посольство москва
россия бизнесмены рынок узбекистан посольство москва

Российские бизнесмены изучают возможности рынка Узбекистана

14:12 14.11.2024 (обновлено: 14:21 14.11.2024)
© SputnikВ Посольстве Узбекистана в Москве состоялся диалог с бизнес сообществом и топ-менеджерами России
В Посольстве Узбекистана в Москве состоялся диалог с бизнес сообществом и топ-менеджерами России - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.11.2024
© Sputnik
Подписаться
В посольстве Узбекистана в Москве организовали встречу с представителями "Клуба Первых", в состав которого входят крупные деловые сообщества России и топ-менеджеры среднего и крупного бизнеса РФ.
ТАШКЕНТ, 14 ноября — Sputnik. В посольстве Узбекистана в Москве состоялся диалог с представителями деловых кругов РФ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© SputnikВ Посольстве Узбекистана в Москве состоялся диалог с бизнес сообществом и топ-менеджерами России
В Посольстве Узбекистана в Москве состоялся диалог с бизнес сообществом и топ-менеджерами России - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.11.2024
В Посольстве Узбекистана в Москве состоялся диалог с бизнес сообществом и топ-менеджерами России
© Sputnik
Все они являются членами российского "Клуба Первых", объединяющего крупные деловые сообщества и топ-менеджеров среднего и крупного бизнеса.
Предметом обсуждения стали потенциал рынка Узбекистана, возможности, которые открываются перед бизнесменами обеих стран.
© SputnikВ Посольстве Узбекистана в Москве состоялся диалог с бизнес сообществом и топ-менеджерами России
В Посольстве Узбекистана в Москве состоялся диалог с бизнес сообществом и топ-менеджерами России - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.11.2024
В Посольстве Узбекистана в Москве состоялся диалог с бизнес сообществом и топ-менеджерами России
© Sputnik
В докладах и презентациях речь шла об инвестиционном и туристическом потенциале республики, инвестиционной привлекательности ее регионов.
Речь шла о перспективах дальнейшего развития узбекско-российского торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию совместных бизнес проектов, увеличение СП, развитие торгово-экономического и регионального сотрудничества.
Спикеры и эксперты "Клуба Первых" проанализировали какие отрасли бизнеса Узбекистана и России сейчас наиболее развиты, уделив особое внимание сферам логистики, IT и инвестиций.
"Клуб Первых" основали в апреле 2017-го. Сегодня он объединяет более 900 участников бизнес сообщества и топ-менеджеров, являющихся лидерами российского рынка в 26 отраслях.
Основная цель Клуба — создание пространства доверия, где в открытом диалоге решают сложные бизнес-задачи, реализуют совместные проекты и открывают новые возможности для роста и развития.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0