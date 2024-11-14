https://uz.sputniknews.ru/20241114/rossiyskie-biznesmeny-izuchayut-vozmojnosti-rynka-uzbekistana-46618541.html

Российские бизнесмены изучают возможности рынка Узбекистана

Российские бизнесмены изучают возможности рынка Узбекистана

Sputnik Узбекистан

В посольстве Узбекистана в Москве организовали встречу с представителями "Клуба Первых", в состав которого входят крупные деловые сообщества России и топ-менеджеры среднего и крупного бизнеса РФ

2024-11-14T14:12+0500

2024-11-14T14:12+0500

2024-11-14T14:21+0500

экономика

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посольство республики узбекистан в рф

узбекистан

бизнес

предприниматели

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ТАШКЕНТ, 14 ноября — Sputnik. В посольстве Узбекистана в Москве состоялся диалог с представителями деловых кругов РФ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Все они являются членами российского "Клуба Первых", объединяющего крупные деловые сообщества и топ-менеджеров среднего и крупного бизнеса.Предметом обсуждения стали потенциал рынка Узбекистана, возможности, которые открываются перед бизнесменами обеих стран.В докладах и презентациях речь шла об инвестиционном и туристическом потенциале республики, инвестиционной привлекательности ее регионов.Речь шла о перспективах дальнейшего развития узбекско-российского торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию совместных бизнес проектов, увеличение СП, развитие торгово-экономического и регионального сотрудничества.Спикеры и эксперты "Клуба Первых" проанализировали какие отрасли бизнеса Узбекистана и России сейчас наиболее развиты, уделив особое внимание сферам логистики, IT и инвестиций. "Клуб Первых" основали в апреле 2017-го. Сегодня он объединяет более 900 участников бизнес сообщества и топ-менеджеров, являющихся лидерами российского рынка в 26 отраслях.Основная цель Клуба — создание пространства доверия, где в открытом диалоге решают сложные бизнес-задачи, реализуют совместные проекты и открывают новые возможности для роста и развития.

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