Российские бизнесмены изучают возможности рынка Узбекистана
14:12 14.11.2024 (обновлено: 14:21 14.11.2024)
© SputnikВ Посольстве Узбекистана в Москве состоялся диалог с бизнес сообществом и топ-менеджерами России
© Sputnik
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В посольстве Узбекистана в Москве организовали встречу с представителями "Клуба Первых", в состав которого входят крупные деловые сообщества России и топ-менеджеры среднего и крупного бизнеса РФ.
ТАШКЕНТ, 14 ноября — Sputnik. В посольстве Узбекистана в Москве состоялся диалог с представителями деловых кругов РФ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© SputnikВ Посольстве Узбекистана в Москве состоялся диалог с бизнес сообществом и топ-менеджерами России
В Посольстве Узбекистана в Москве состоялся диалог с бизнес сообществом и топ-менеджерами России
© Sputnik
Все они являются членами российского "Клуба Первых", объединяющего крупные деловые сообщества и топ-менеджеров среднего и крупного бизнеса.
Предметом обсуждения стали потенциал рынка Узбекистана, возможности, которые открываются перед бизнесменами обеих стран.
© SputnikВ Посольстве Узбекистана в Москве состоялся диалог с бизнес сообществом и топ-менеджерами России
В Посольстве Узбекистана в Москве состоялся диалог с бизнес сообществом и топ-менеджерами России
© Sputnik
В докладах и презентациях речь шла об инвестиционном и туристическом потенциале республики, инвестиционной привлекательности ее регионов.
Речь шла о перспективах дальнейшего развития узбекско-российского торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию совместных бизнес проектов, увеличение СП, развитие торгово-экономического и регионального сотрудничества.
Спикеры и эксперты "Клуба Первых" проанализировали какие отрасли бизнеса Узбекистана и России сейчас наиболее развиты, уделив особое внимание сферам логистики, IT и инвестиций.
"Клуб Первых" основали в апреле 2017-го. Сегодня он объединяет более 900 участников бизнес сообщества и топ-менеджеров, являющихся лидерами российского рынка в 26 отраслях.
Основная цель Клуба — создание пространства доверия, где в открытом диалоге решают сложные бизнес-задачи, реализуют совместные проекты и открывают новые возможности для роста и развития.