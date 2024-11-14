https://uz.sputniknews.ru/20241114/sezd-infektsionisty-tashkent-46623897.html

В Ташкенте обсуждают уроки пандемии и профилактику новых угроз

В Ташкенте обсуждают уроки пандемии и профилактику новых угроз

Sputnik Узбекистан

В программе V Съезда инфекционистов, эпидемиологов, паразитологов, микробиологов и вирусологов с участием специалистов Узбекистана и их зарубежных коллег, мастер классы, осенняя гепато-школа и тематические параллельные сессии.

2024-11-14T16:30+0500

2024-11-14T16:30+0500

2024-11-14T16:30+0500

узбекистан

ташкент

инфекция

заболевания

паразитарные заболевания

профилактика

диагностика

лечение

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ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Эксперты в области инфекционных заболеваний обсуждают в Ташкенте уроки пандемии и профилактику новых угроз, сообщает пресс-служба Минздрава. Среди участников V съезда инфекционистов, эпидемиологов, паразитологов, микробиологов и вирусологов Узбекистана, который проходит 14-15 ноября, — специалисты из России, Китая, Беларуси, Индии, Азербайджана и других стран. Они обмениваются опытом разработки новых подходов к диагностике, лечению и профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний. Программа съезда включает пленарное заседание, мастер классы, проведение осенней гепато-школы и ряда тематических параллельных сессий. В частности, речь идет об исследованиях в области вакцинопрофилактики COVID -19 и респираторных инфекций, контроле качества диагностики инфекционных заболеваний и надзоре за ними, транграничном здравоохранении, системе управления и реагирования на чрезвычайные ситуации в общественном здравоохранении

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съезд инфекционисты ташкент