В Ташкенте обсуждают уроки пандемии и профилактику новых угроз
© Соғлиқни сақлаш вазирлиги V съезд инфекционистов, эпидемиологов, паразитологов, микробиологов и вирусологов Узбекистана
© Соғлиқни сақлаш вазирлиги
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В программе V съезда инфекционистов, эпидемиологов, паразитологов, микробиологов и вирусологов, собравшем специалистов Узбекистана и их зарубежных коллег, мастер классы, осенняя гепато-школа и тематические параллельные сессии.
ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Эксперты в области инфекционных заболеваний обсуждают в Ташкенте уроки пандемии и профилактику новых угроз, сообщает пресс-служба Минздрава.
© Соғлиқни сақлаш вазирлиги V съезд инфекционистов, эпидемиологов, паразитологов, микробиологов и вирусологов Узбекистана
V съезд инфекционистов, эпидемиологов, паразитологов, микробиологов и вирусологов Узбекистана
© Соғлиқни сақлаш вазирлиги
Среди участников V съезда инфекционистов, эпидемиологов, паразитологов, микробиологов и вирусологов Узбекистана, который проходит 14-15 ноября, — специалисты из России, Китая, Беларуси, Индии, Азербайджана и других стран.
© Соғлиқни сақлаш вазирлиги V съезд инфекционистов, эпидемиологов, паразитологов, микробиологов и вирусологов Узбекистана
V съезд инфекционистов, эпидемиологов, паразитологов, микробиологов и вирусологов Узбекистана
© Соғлиқни сақлаш вазирлиги
Они обмениваются опытом разработки новых подходов к диагностике, лечению и профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний.
Программа съезда включает пленарное заседание, мастер классы, проведение осенней гепато-школы и ряда тематических параллельных сессий.
В частности, речь идет об исследованиях в области вакцинопрофилактики COVID -19 и респираторных инфекций, контроле качества диагностики инфекционных заболеваний и надзоре за ними, транграничном здравоохранении, системе управления и реагирования на чрезвычайные ситуации в общественном здравоохранении