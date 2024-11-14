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https://uz.sputniknews.ru/20241114/uzbekneftegaz-tomskaya-oblast-sotrudnichestvo-46615155.html
Узбекнефтегаз планирует внедрить российские разработки в сфере ИИ
Узбекнефтегаз планирует внедрить российские разработки в сфере ИИ
Sputnik Узбекистан
В ходе встречи с делегацией Томской области стороны договорились разработать дорожную карту, где определят конкретные шаги для реализации двусторонних проектов, сотрудничества в области образования и исследований, внедрения инновационных технологий
2024-11-14T12:05+0500
2024-11-14T12:15+0500
узбекистан
узбекнефтегаз
россия
томская область
сотрудничество
искусственный интеллект
экономика
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ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" намерено внедрить разработки компаний из Томской области в сфере искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба акционерного общества. Их будут применять при добыче и переработке углеводородов. Перспективы сотрудничества обсудили в Ташкенте в ходе встречи руководства Узбекнефтегаза и делегации российского региона. Также речь шла о повышении квалификации специалистов путем обмена опытом, организации специальных курсов и семинаров в рамках сотрудничества. По его словам, Узбекнефтегазу также предложили сотрудничество в части изучения и добычи трудноизвлекаемой нефти. Кроме того, Томская область готова работать с узбекскими партнерами в формате "Передовой инженерной школы" Томского политехнического университета, где создана первая в России лаборатория по развитию искусственного интеллекта в промышленном производстве, причем именно в нефтегазовом комплексе. Специалистам Узбекнефтегаза рассказали и об уникальной разработке томичей: эксплуатации месторождений передвижными технологическими установками. Стороны договорились разработать дорожную карту, где определят конкретные шаги для реализации двусторонних проектов, сотрудничества в области образования и исследований, внедрения инновационных технологий.
узбекистан
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узбекистан россия регионы сотрудничество
узбекистан россия регионы сотрудничество

Узбекнефтегаз планирует внедрить российские разработки в сфере ИИ

12:05 14.11.2024 (обновлено: 12:15 14.11.2024)
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.11.2024
© Sputnik / Максим Богодвид
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В ходе встречи с делегацией Томской области стороны договорились разработать дорожную карту, где определят конкретные шаги для реализации двусторонних проектов, сотрудничества в области образования и исследований, внедрения инновационных технологий.
ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" намерено внедрить разработки компаний из Томской области в сфере искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба акционерного общества.
Их будут применять при добыче и переработке углеводородов.
Перспективы сотрудничества обсудили в Ташкенте в ходе встречи руководства Узбекнефтегаза и делегации российского региона.
© Информационная служба АО "Узбекнефтегаз"В АО "Узбекнефтегаз" состоялась встреча с членами делегации во главе с заместителем губернатора Томской области России. Цель – внедрение инновационных технологий в отрасль.
В АО Узбекнефтегаз состоялась встреча с членами делегации во главе с заместителем губернатора Томской области России. Цель – внедрение инновационных технологий в отрасль. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.11.2024
В АО "Узбекнефтегаз" состоялась встреча с членами делегации во главе с заместителем губернатора Томской области России. Цель – внедрение инновационных технологий в отрасль.
© Информационная служба АО "Узбекнефтегаз"
"Члены делегации Томской области внесли свои предложения по использованию искусственного интеллекта в сложных процессах нефтедобывающих и перерабатывающих комплексов", — говорится в сообщении.
Также речь шла о повышении квалификации специалистов путем обмена опытом, организации специальных курсов и семинаров в рамках сотрудничества.

"Томские университеты готовы обучать для компании высококлассных специалистов в области геологии, разработки и эксплуатации месторождений нефти и газа, транспортировки, хранения и переработки сырья", — написал губернатор сибирского региона Владимир Мазур в своем Telegram-канале.

По его словам, Узбекнефтегазу также предложили сотрудничество в части изучения и добычи трудноизвлекаемой нефти.
Кроме того, Томская область готова работать с узбекскими партнерами в формате "Передовой инженерной школы" Томского политехнического университета, где создана первая в России лаборатория по развитию искусственного интеллекта в промышленном производстве, причем именно в нефтегазовом комплексе.
Специалистам Узбекнефтегаза рассказали и об уникальной разработке томичей: эксплуатации месторождений передвижными технологическими установками.
Стороны договорились разработать дорожную карту, где определят конкретные шаги для реализации двусторонних проектов, сотрудничества в области образования и исследований, внедрения инновационных технологий.
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