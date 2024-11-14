https://uz.sputniknews.ru/20241114/uzbekneftegaz-tomskaya-oblast-sotrudnichestvo-46615155.html

Узбекнефтегаз планирует внедрить российские разработки в сфере ИИ

Узбекнефтегаз планирует внедрить российские разработки в сфере ИИ

Sputnik Узбекистан

В ходе встречи с делегацией Томской области стороны договорились разработать дорожную карту, где определят конкретные шаги для реализации двусторонних проектов, сотрудничества в области образования и исследований, внедрения инновационных технологий

2024-11-14T12:05+0500

2024-11-14T12:05+0500

2024-11-14T12:15+0500

узбекистан

узбекнефтегаз

россия

томская область

сотрудничество

искусственный интеллект

экономика

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ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" намерено внедрить разработки компаний из Томской области в сфере искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба акционерного общества. Их будут применять при добыче и переработке углеводородов. Перспективы сотрудничества обсудили в Ташкенте в ходе встречи руководства Узбекнефтегаза и делегации российского региона. Также речь шла о повышении квалификации специалистов путем обмена опытом, организации специальных курсов и семинаров в рамках сотрудничества. По его словам, Узбекнефтегазу также предложили сотрудничество в части изучения и добычи трудноизвлекаемой нефти. Кроме того, Томская область готова работать с узбекскими партнерами в формате "Передовой инженерной школы" Томского политехнического университета, где создана первая в России лаборатория по развитию искусственного интеллекта в промышленном производстве, причем именно в нефтегазовом комплексе. Специалистам Узбекнефтегаза рассказали и об уникальной разработке томичей: эксплуатации месторождений передвижными технологическими установками. Стороны договорились разработать дорожную карту, где определят конкретные шаги для реализации двусторонних проектов, сотрудничества в области образования и исследований, внедрения инновационных технологий.

узбекистан

россия

томская область

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