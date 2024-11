https://uz.sputniknews.ru/20241114/vnov-izbrannyy-tramp--ne-volshebnik-a-zalojnik-vpk-46615651.html

Вновь избранный Трамп — не волшебник, а заложник ВПК

Вновь избранный Трамп — не волшебник, а заложник ВПК

Новый президент США и кадровые перемены в Белом доме не отменят приоритет американских национальных интересов, ради которых Вашингтон всегда готов принести в жертву интересы и граждан любой другой страны, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.

Вся американская история, экономика и финансовая система США, а также мифология "исключительности" опираются на жесткую и агрессивную внешнюю политику.Хищнические инстинкты и безрассудство (слабоумие) западных лидеров подтолкнули киевских марионеток к военному конфликту с Россией, которая традиционно побеждает. Стратегический тупик на украинском ТВД и в экономике ЕС оказался настолько болезненным и разрушительным для "гегемонии", что многие "ястребы" в США и НАТО готовы самоубиться в Третьей мировой. Отсюда — горячее желание торпедировать любой миротворческий проект новой вашингтонской администрации, которая пытается "смягчить" стратегию и тактику борьбы с основными противниками Америки, а это по-прежнему Россия и Китай."Ястребы" применяют любые средства — от выстрелов в кандидата республиканцев на предвыборном митинге до дезинформации Washington Post и Reuters о контактах вновь избранного Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным. Напомню, в Кремле заявили, что это "чистая выдумка". А точнее — грязная ложь противников разрядки и разумных компромиссов. В Вашингтоне немало идеологических наследников Збигнева Бжезинского, который проповедовал: "В XXI веке Америка будет развиваться против России, за счет России и на обломках России".Аналогичный блок дезинформации формируется вокруг маловероятного ослабления антироссийских санкций. Напомню, Трамп одобрил огромное их количество в первый президентский срок. США за 2018-2019 годы ввели против России тринадцать пакетов санкций, включая рестрикции против "Северного потока". И это Трамп в 2019 году удвоил поставки оружия киевскому режиму и начал накачивать его летальным оружием (ПТРК Javelin). А ранее, в апреле 2017-го — принял решение о массированном ракетном ударе ВМС и ВВС США по Сирии под надуманным предлогом применения химического оружия сирийской армией.Трамп — адепт милитаризации Америки, и в 2018 году "организовал" выход США из Договора РСМД."Великая Америка" вредна для мираОбъективно, Трамп не может оказаться "революционером" или "волшебником", даже если сильно захочет.Первая пуля на предвыборном митинге пролетела мимо, однако в американской истории шесть раз убивали президентов, неугодных "глубинному государству" (основу которого сегодня составляют крупные банкиры и производители оружия).Американскому ВПК чрезвычайно выгоден длительный высокотехнологичный конфликт на украинском ТВД — оружейный конвейер на десятилетия вперед загружен заказами НАТО и Пентагона. Сверхприбыль затмевает опасность ядерного уничтожения.Предвыборное намерение Трампа быстро прекратить войну на Украине может трансформироваться и в наращивание военной помощи киевскому режиму. Иллюзий здесь быть не должно. И прохладное (трезвое) отношение Кремля к вновь избранному президенту США вполне объяснимо.Как бы ни сложилась вторая каденция Трампа под лозунгом "Сделаем Америку снова великой" (Make America Great Again), президент не свободен от системы внешнеполитических координат, экономики и финансов США, которые традиционно используют ресурсы других стран в ущерб последним.Это понимают все, даже самые преданные европейские союзники и вассалы. Газета Myśl Polska сегодня элегантно назвала это "издержками борьбы с Пекином и продолжения конфликта с Россией". Будущее многовариантно.Американское аналитическое издание The National Interest предложило новой администрации Белого дома использовать в борьбе ресурсы стран "второго эшелона", стратегически "зафлажковать" Россию из Центральной Азии. Прежде всего, укрепить отношения с Казахстаном, "уникально балансирующим между Россией, Китаем и США". The National Interest подчеркнул: "Внешнеполитические амбиции Казахстана представляют собой историческую возможность для Соединенных Штатов, которую они не должны упустить".Ничего нового: разделяй и властвуй. Однако настойчивые попытки уходящей администрации США заставить "сопротивляющиеся" страны поддержать "крестовый поход НАТО против России" привели к обратным результатам — создали "новых врагов в рядах ранее нейтральных держав". И это еще не все.Коллективный Запад чрезвычайно обеспокоен недавней ратификацией РФ и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Натовские аналитики уже назвали его "Варшавским договором 2.0". И мучительно размышляют: "Сможет ли Дональд Трамп разрушить военное партнерство России и Северной Кореи?".Действительно, Москва и Пхеньян сегодня готовы "преподать крайне болезненный урок геополитики" Вашингтону, который десятилетиями "чрезмерно любил вести войны чужими руками против других стран". Включая "стратегию использования Украины в качестве военного посредника" в войне с Россией.Существует риск втягивания США в войну против двух ядерных держав, и "президенту Трампу понадобится вся его смелость, чтобы смягчить опасно конфронтационные отношения Вашингтона с Москвой и Пхеньяном".Начальник генштаба НАТО Роб Бауэр 10 ноября подчеркнул особую роль ядерных сил России в сдерживании западного мира от прямого вступления в открытый конфликт с Москвой на украинском ТВД: "Я абсолютно уверен, если бы у русских не было ядерного оружия, мы бы были на Украине, выгоняя их".Афганский опыт (и позор) ничему не научили западных политиков и стратегов. Как бы то ни было, изначально поставленные цели российской СВО будут достигнуты, а США и НАТО обречены мучительно долго расплачиваться за свой геополитический и глобально-исторический просчет на Украине.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

