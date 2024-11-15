https://uz.sputniknews.ru/20241115/polza-vred-boyaryshnika-lechebnye-svoystva-i-sposoby-ego-primeneniya-46635247.html

Специалисты рассказали о лечебных свойствах боярышника и способах его применения

Специалисты рассказали о лечебных свойствах боярышника и способах его применения

Sputnik Узбекистан

Боярышник – это не только прекрасное средство для поддержания здоровья, но и вкусный и полезный продукт, который можно легко интегрировать в наш рацион. Перед началом использования любых препаратов, содержащих боярышник, всегда лучше проконсультироваться с врачом.

2024-11-15T21:15+0500

2024-11-15T21:15+0500

2024-11-15T21:15+0500

боярышник

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Боярышник — высокий кустарник семейства розоцветные, его плоды и цветки издревле применяются в медицине. В чем заключается польза боярышника для организма человека, а в каких случаях он может принести вред: свойства и противопоказания. Как хранить и использовать полезные ягоды, расскажет материал РИА Новости.Боярышник — это крупный кустарник или небольшое дерево высотой до 5-8 метров, которое может расти до 400 лет. Растение обычно цветет летом: с июля по август, а плоды созревают осенью. Цветки в лекарственных целях собирают в сухую погоду, а плоды только после полного созревания. Во многих странах о нем сложено немало легенд. Боярышник считали мощным оберегом: из древесины делали талисманы, защищающие от пожара, злых духов и оборотней. Но все же главные его свойства - лекарственные. Еще в Древнем Китае лекари использовали части кустарника для лечения расстройств пищеварения и поддержания работы различных органов. И по сей день официальная медицина использует плоды и цветы боярышника для приготовления лекарственных препаратов, в первую очередь — для сердечно-сосудистой системы.В цветках и плодах боярышника содержится множество полезных веществ. Это, прежде всего, флавоноиды, такие как гиперозид и кверцетин. Также присутствуют кислоты (кофейная и хлорогеновая), дубильные вещества, тритерпены, аминокислоты и каротиноиды.По словам Арины Маминой, эксперта в области здорового питания, врача-терапевта, диетолога и нутрициолога, калорийность боярышника варьируется в зависимости от формы его употребления (свежие плоды, сушеные, экстракты). В среднем:Многочисленные виды и сорта боярышника часто используются в ландшафтном дизайне в странах Европы и в Англии, особенно, для создания великолепных непроходимых живых изгородей.Род насчитывает более тысячи древесных пород, распространенных в северном полушарии в умеренном климате и субтропиках. Евразийские боярышники отличаются резными листьями и небольшими колючками, а Североамериканские - цельными листовыми пластинами и большими прочными шипами. Наиболее распространенныеБлагодаря антиоксидантам, минералам и другим полезным веществам боярышник помогает привести в баланс не только нервную и сердечно-сосудистую системы.Основные лечебные свойства кустарника:Боярышник может поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, способствует улучшению кровообращения, что особенно важно для активных мужчин и тех, кто следит за своим здоровьем.Арина Мамина объясняет, что препараты боярышника помогают справляться с бессонницей и нервным напряжением. Рекомендуется использовать боярышник и при климаксе, так как он может облегчить симптомы.По словам нутрициолога и врача-терапевта, для детей боярышник используется в мягких формах (настоях или сиропах) и может помочь при нарушениях сна и легкой тревожности. Но перед применением важно проконсультироваться с врачом.Как употреблять в пищуСуществуют готовые фармацевтические препараты: настойки, сиропы, эликсиры и таблетки.Но можно заготовить сырье и самостоятельно, высушив или заморозив плоды, из которых потом будет легко сделать витаминный чай, спиртовую настойку, вино, сварить компот или кисель, варенье. Свежевыжатый сок из боярышника нужно обязательно разбавлять кипяченой водой 1:1, иначе он может привести к нарушению сердечного ритма.Как правильно хранитьХранят боярышник в сушеном или замороженном виде. Важно сырье правильно подготовить к хранению: перебрать, удалив поврежденные цветки и ягоды, просушить в теплом, сухом, хорошо проветриваемом помещении. Можно использовать для этого духовку или электросушилку. Хранить соцветия и ягоды нужно отдельно: для первых подойдут полотняные мешочки, для вторых — стеклянные банки или деревянные ящики с плотно закрывающейся крышкой.Замораживая ягоды, следует настроить морозильную камеру на режим глубокой заморозки, рассыпать боярышник по контейнерам в один слой и поместить в холодильник.Эксперты советуют все же выбирать сушку сырья, так как в этом виде ягоды сохраняют больше полезных веществ.Применение в кулинарииВ кулинарии плоды боярышника используются в компотах, морсах, киселях, настойках и десертах. Интересный вариант использования - приготовление пастилы.Применение в медицинеПрепараты боярышника помогают при сердцебиениях, бессоннице и повышенном артериальном давлении, улучшают состояние сердечной мышцы при ишемической болезни.Арина Мамина рассказывает, что боярышник полезен при:Смесь боярышника с валерианой также помогает при нарушении сна и эмоциональном напряжении.Вред и противопоказанияНесмотря на все полезные свойства, у боярышника есть и противопоказания.Наталья Балан отмечает, что не рекомендуется употреблять ягоды и при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, чтобы избежать возникновения боли, дискомфорта и усиления симптомов. Не следует употреблять боярышник натощак — это может спровоцировать резкие спазмы в мышцах.

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