https://uz.sputniknews.ru/20241115/stalo-izvestno-kak-budut-pooschryat-pochetnyx-donorov-v-uzbekistane-46626447.html

Закупка лекарств, поддержка доноров и не только — реновации в здравоохранении РУз

Закупка лекарств, поддержка доноров и не только — реновации в здравоохранении РУз

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по раннему выявлению и эффективному лечению заболеваний в республике.

2024-11-15T10:05+0500

2024-11-15T10:05+0500

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шавкат мирзиёев

здравоохранение

презентация

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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву представили презентацию предложений по раннему выявлению и эффективному лечению заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В начале презентации были отмечены успехи и достижения в сфере здравоохранения. В частности, за последние семь лет объем средств, выделяемых в сфере здравоохранения, увеличился в 6 раз. Более 400 высокотехнологичных операций, которые раньше проводились только в Ташкенте, сегодня выполняются и в областях и районах.С целью раннего выявления заболеваний центры онкологии, эндокринологии, кардиологии проводят в регионах скрининговые обследования. Например, проведен скрининг 1 миллиона 700 тысяч женщин, у 49 тысяч выявлены предопухолевые заболевания. В первом полугодии этого года у 122 тысяч человек диагностированы сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет на ранней стадии.Для повышения уровня охраны здоровья населения, а также исходя из анализа и потребностей в сфере подготовлены предложения по важным направлениям. Об этом шла речь на презентации.Отмечалось, что на сегодняшний день одной из главных проблем в лечении является позднее выявление заболевания. Поэтому по инициативе президента в Кашкадарье в качестве эксперимента введено премирование медицинских бригад в размере 2 миллионов сумов за каждый случай раннего выявления онкологических заболеваний. В результате семейные врачи выявили такие признаки у 51 женщины и ребенка в закрепленных махаллях. На это было выделено 102 миллиона сумов премиальных, что позволило сэкономить 8 миллиардов сумов, которые потребовались бы на лечение, если бы болезнь была выявлена на поздней стадии.Согласно анализу, в среднем 20-25% всех онкологических заболеваний приходятся на рак молочной железы и матки. В связи с этим планируется расширить проведение скринингов и начать ведение их реестра.Также в этом году завершатся трехлетние программы по раннему выявлению и лечению гематологических, кардиологических и эндокринологических заболеваний. Ответственным лицам дано указание проанализировать достигнутые результаты и рассмотреть возможность продления этих программ.Вместе с тем было отмечено, что имеются недостатки в централизованной закупке лекарств для медицинских учреждений. В некоторых больницах закуплено меньше препаратов, чем требуется, а в других наблюдается их избыток.В связи с этим предлагается система закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения на основе пятнадцатимесячного спроса. При этом потребности на последующие годы будут формироваться не позднее 1августа одновременно с параметрами Государственного бюджета.Также при Министерстве здравоохранения будет создан "Центр закупок" и его 13 региональных филиалов. С 1 января 2025 года центру будет разрешено осуществлять прямые закупки оригинальных лекарственных средств и расходных материалов для лабораторного оборудования закрытого типа непосредственно у производителей.Еще одно предложение предусматривает расширение поддержки доноров. В частности, единовременное денежное вознаграждение обладателям нагрудного знака "Почетный донор Республики Узбекистан" увеличивается с 5 до 15 базовых расчетных величин. Им будет предоставлено право бесплатного пользования общественным транспортом и внеочередного лечения в государственных санаториях.Внедрение новой системы запланировано на 1 января следующего года.Рассмотрен также вопрос о внедрении порядка информирования Всемирной торговой организации о санитарных и фитосанитарных мерах, применяемых в Узбекистане.

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мирзиёев здравоохранение презентация медицина фитосанитарные требования лекарства