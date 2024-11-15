https://uz.sputniknews.ru/20241115/uzbekistane-zaschityat-detey-ot-vsex-form-nasiliya-zakon-46632208.html

В Узбекистане защитят детей от всех форм насилия — президент подписал закон

В Узбекистане защитят детей от всех форм насилия — президент подписал закон

Sputnik Узбекистан

В связи с ростом случаев насилия, совершаемого в отношении детей, Законом усиливаются меры по предупреждению и защите прав и законных интересов детей.

2024-11-15T12:50+0500

2024-11-15T12:50+0500

2024-11-15T16:16+0500

шавкат мирзиёев

закон

дети

насилие

узбекистан

законодательство

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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О защите детей от всех форм насилия", сообщает информационно-правовой портал Norma.Согласно документу, в республике усилят меры по предупреждению и защите прав и законных интересов детей. Все формы насилия, в том числе физическое, половое, психологическое, отсутствие заботы, эксплуатация и травля (буллинг) запрещены и будут преследоваться законом.Теперь лицо, пострадавшее от насилия, может обратиться в соответствующие уполномоченные органы или суд и получить бесплатную юридическую, экономическую, социальную, психологическую, медицинскую и иную помощь в специальных центрах, а также по бесплатной телефонной линии.Законом впервые вводится механизм выдачи охранного ордера детям, пострадавшим от насилия. Он выдается органами внутренних дел сроком до 30 дней и вручается жертве насилия или ее законному представителю. В случае если угроза еще не была устранена, срок действия охранного ордера может быть продлен судом по уголовным делам до одного года.Кроме того, документом закреплено право требования возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда, причиненного жертве.Также в законе определены основные направления государственной политики в области защиты детей от насилия, госорганы и организации, непосредственно осуществляющие свою деятельность в этом направлении, и их полномочия.На Национальное агентство социальной защиты возлагаются задачи выявления детей, ставших жертвами насилия, а также детей, которые находятся под угрозой применения к ним насилия, ведения их учета и в необходимых случаях обеспечения принятия индивидуальных мер по предупреждению насилия.При этом повышается и ответственность родителей, а именно закон напоминает, что родители должны беречь жизнь и здоровье детей, заботиться о них и защищать от информации, оказывающей вредное воздействие, запрещается физическое наказание детей в процессе их воспитания.Закон вступит в силу через шесть месяцев.

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