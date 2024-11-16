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https://uz.sputniknews.ru/20241116/etoy-zimoy-uzbekistantsam-postavyat-21-milliard-kubometrov-gaza-46645744.html
Будет тепло: этой зимой узбекистанцам поставят 21 миллиард кубометров газа
Будет тепло: этой зимой узбекистанцам поставят 21 миллиард кубометров газа
Sputnik Узбекистан
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам бесперебойного обеспечения энергией населения и отраслей экономики, повышению эффективности на предприятиях сферы.
2024-11-16T10:03+0500
2024-11-16T12:07+0500
шавкат мирзиёев
узбекистан
природный газ
газоснабжение
электроэнергия
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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Этой зимой потребителям в Узбекистане планируется поставить 21 млрд кубометров газа. Об этом говорилось на совещании с участием президента, посвященном вопросам бесперебойного обеспечения энергией населения и отраслей экономики и повышению эффективности на предприятиях сферы, сообщает пресс-служба главы государства.Соответствующие задачи были определены на состоявшемся 10 июня видеоселекторном совещании. Ответственные лица доложили о проделанной во исполнение этих задач работе и подготовке к осенне-зимнему сезону.Отмечалось, что газ поставляется в объемах, соразмерных растущему спросу населения и отраслей экономики. В результате модернизации отраслей и повышения энергоэффективности экономики наблюдается снижение потерь. Например, в последние годы расход газа на производство промышленной продукции сократился в 1,6 раза.Обсуждались также вопросы стабильного снабжение населения энергией в текущем сезоне и последующие годы, подготовки достаточного резерва в разрезе отраслей.По расчетам, в этом году в зимний сезон потребителям будет поставлен 21 миллиард кубометров газа. Если температура воздуха резко понизится, потребность населения еще больше возрастет. Ответственные лица изложили план действий в такой ситуации по месяцам и в разрезе районов.Было отмечено, что необходимо решительно продолжить начатую работу по учету и контролю газа в отраслях и еще больше сократить потери. Поставлена задача реализовать выявленные возможности по экономии газа в Андижанской, Навоийской и Ташкентской областях, а также в других регионах.Глава государства дал указания по организации работы на уровне районов и махаллей, решению вопросов, связанных с энергоснабжением, прямо на местах, координации спроса и потребления, предотвращению перебоев.На совещании также затронуты процессы трансформации в газовой сфере. Определено, что отраслевые предприятия будут выходить на международный финансовый рынок и самостоятельно привлекать средства на модернизацию.Наибольшие возможности в обновлении и регулировании сетей газоснабжения открывают цифровизация и государственно-частное партнерство. В связи с этим были рассмотрены предложения по привлечению в отрасль частных операторов.Президент поручил снизить себестоимость в разрезе каждой отрасли и предприятий, оптимизировать затраты и ускорить процесс трансформации. Подчеркнута важность расширения геологоразведочных работ с привлечением ведущих зарубежных компаний.
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газ энергия совещание мирзиёев газоснабжение
газ энергия совещание мирзиёев газоснабжение

Будет тепло: этой зимой узбекистанцам поставят 21 миллиард кубометров газа

10:03 16.11.2024 (обновлено: 12:07 16.11.2024)
© Sputnik / Mihai CarausГазовая плита
Газовая плита - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
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Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам бесперебойного обеспечения энергией населения и отраслей экономики, повышению эффективности на предприятиях сферы.
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Этой зимой потребителям в Узбекистане планируется поставить 21 млрд кубометров газа. Об этом говорилось на совещании с участием президента, посвященном вопросам бесперебойного обеспечения энергией населения и отраслей экономики и повышению эффективности на предприятиях сферы, сообщает пресс-служба главы государства.
Соответствующие задачи были определены на состоявшемся 10 июня видеоселекторном совещании. Ответственные лица доложили о проделанной во исполнение этих задач работе и подготовке к осенне-зимнему сезону.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам бесперебойного обеспечения энергией населения и отраслей экономики.
Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам бесперебойного обеспечения энергией населения и отраслей экономики. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2024
Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам бесперебойного обеспечения энергией населения и отраслей экономики.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Отмечалось, что газ поставляется в объемах, соразмерных растущему спросу населения и отраслей экономики. В результате модернизации отраслей и повышения энергоэффективности экономики наблюдается снижение потерь. Например, в последние годы расход газа на производство промышленной продукции сократился в 1,6 раза.
Обсуждались также вопросы стабильного снабжение населения энергией в текущем сезоне и последующие годы, подготовки достаточного резерва в разрезе отраслей.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам бесперебойного обеспечения энергией населения и отраслей экономики.
Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам бесперебойного обеспечения энергией населения и отраслей экономики. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2024
Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам бесперебойного обеспечения энергией населения и отраслей экономики.
© Пресс-служба президента Узбекистана
По расчетам, в этом году в зимний сезон потребителям будет поставлен 21 миллиард кубометров газа. Если температура воздуха резко понизится, потребность населения еще больше возрастет. Ответственные лица изложили план действий в такой ситуации по месяцам и в разрезе районов.
"Отдельно предусмотрен резерв для бесперебойного энергоснабжения социальных учреждений и предприятий. Создана система адресной поставки природного газа на тепловые электростанции, химические и металлургические предприятия, а также на газозаправочные станции",– говорится в сообщении.
Было отмечено, что необходимо решительно продолжить начатую работу по учету и контролю газа в отраслях и еще больше сократить потери. Поставлена задача реализовать выявленные возможности по экономии газа в Андижанской, Навоийской и Ташкентской областях, а также в других регионах.
Глава государства дал указания по организации работы на уровне районов и махаллей, решению вопросов, связанных с энергоснабжением, прямо на местах, координации спроса и потребления, предотвращению перебоев.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам бесперебойного обеспечения энергией населения и отраслей экономики.
Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам бесперебойного обеспечения энергией населения и отраслей экономики. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2024
Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам бесперебойного обеспечения энергией населения и отраслей экономики.
© Пресс-служба президента Узбекистана
На совещании также затронуты процессы трансформации в газовой сфере. Определено, что отраслевые предприятия будут выходить на международный финансовый рынок и самостоятельно привлекать средства на модернизацию.
Наибольшие возможности в обновлении и регулировании сетей газоснабжения открывают цифровизация и государственно-частное партнерство. В связи с этим были рассмотрены предложения по привлечению в отрасль частных операторов.
Президент поручил снизить себестоимость в разрезе каждой отрасли и предприятий, оптимизировать затраты и ускорить процесс трансформации. Подчеркнута важность расширения геологоразведочных работ с привлечением ведущих зарубежных компаний.
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