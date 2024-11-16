https://uz.sputniknews.ru/20241116/etoy-zimoy-uzbekistantsam-postavyat-21-milliard-kubometrov-gaza-46645744.html

Будет тепло: этой зимой узбекистанцам поставят 21 миллиард кубометров газа

Будет тепло: этой зимой узбекистанцам поставят 21 миллиард кубометров газа

Sputnik Узбекистан

Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам бесперебойного обеспечения энергией населения и отраслей экономики, повышению эффективности на предприятиях сферы.

2024-11-16T10:03+0500

2024-11-16T10:03+0500

2024-11-16T12:07+0500

шавкат мирзиёев

узбекистан

природный газ

газоснабжение

электроэнергия

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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Этой зимой потребителям в Узбекистане планируется поставить 21 млрд кубометров газа. Об этом говорилось на совещании с участием президента, посвященном вопросам бесперебойного обеспечения энергией населения и отраслей экономики и повышению эффективности на предприятиях сферы, сообщает пресс-служба главы государства.Соответствующие задачи были определены на состоявшемся 10 июня видеоселекторном совещании. Ответственные лица доложили о проделанной во исполнение этих задач работе и подготовке к осенне-зимнему сезону.Отмечалось, что газ поставляется в объемах, соразмерных растущему спросу населения и отраслей экономики. В результате модернизации отраслей и повышения энергоэффективности экономики наблюдается снижение потерь. Например, в последние годы расход газа на производство промышленной продукции сократился в 1,6 раза.Обсуждались также вопросы стабильного снабжение населения энергией в текущем сезоне и последующие годы, подготовки достаточного резерва в разрезе отраслей.По расчетам, в этом году в зимний сезон потребителям будет поставлен 21 миллиард кубометров газа. Если температура воздуха резко понизится, потребность населения еще больше возрастет. Ответственные лица изложили план действий в такой ситуации по месяцам и в разрезе районов.Было отмечено, что необходимо решительно продолжить начатую работу по учету и контролю газа в отраслях и еще больше сократить потери. Поставлена задача реализовать выявленные возможности по экономии газа в Андижанской, Навоийской и Ташкентской областях, а также в других регионах.Глава государства дал указания по организации работы на уровне районов и махаллей, решению вопросов, связанных с энергоснабжением, прямо на местах, координации спроса и потребления, предотвращению перебоев.На совещании также затронуты процессы трансформации в газовой сфере. Определено, что отраслевые предприятия будут выходить на международный финансовый рынок и самостоятельно привлекать средства на модернизацию.Наибольшие возможности в обновлении и регулировании сетей газоснабжения открывают цифровизация и государственно-частное партнерство. В связи с этим были рассмотрены предложения по привлечению в отрасль частных операторов.Президент поручил снизить себестоимость в разрезе каждой отрасли и предприятий, оптимизировать затраты и ускорить процесс трансформации. Подчеркнута важность расширения геологоразведочных работ с привлечением ведущих зарубежных компаний.

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