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https://uz.sputniknews.ru/20241116/gornaya-jemchujina-osennie-peyzaji-drevnego-sela-chadak-fotolenta-46598679.html
Горная жемчужина: осенние пейзажи древнего села Чадак – фотолента
Горная жемчужина: осенние пейзажи древнего села Чадак – фотолента
Sputnik Узбекистан
Расположенный на высоте 2000 метров Чадак знаменит красивыми видами, мягким климатом и богатой историей. Раньше поселок служил остановкой для караванов, а сегодня — это популярная туристическая деревня с гостевыми домами, базами отдыха и гастрономическими маршрутами.
2024-11-16T19:05+0500
2024-11-16T19:05+0500
село
наманганская область
узбекистан
туризм
горы
фотолента
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Село Чадак в предгорьях Папского района привлекает туристов живописной природой и прохладным климатом. На высоте 2000–2100 метров температура здесь на 12–15 градусов ниже, чем в долине. Чадак славится историей, природными источниками и святыми местами, которые посещают паломники и путешественники. В прошлом село было остановкой для караванов и военных маршрутов, а по преданию здесь останавливался Александр Македонский.Недавно Чадак стал "туристической деревней": теперь в нем 300 гостевых домов, базы отдыха, лагеря и объекты гастрономического туризма. За сезон село посетили более 50 тысяч иностранных и 600 тысяч местных туристов.Яркие осенние пейзажи древнего поселка – в фотоленте Sputnik Узбекистан.
наманганская область
узбекистан
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чадак наманганская область деревня туризм
чадак наманганская область деревня туризм

Горная жемчужина: осенние пейзажи древнего села Чадак – фотолента

19:05 16.11.2024
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Расположенный на высоте 2000 метров Чадак знаменит красивыми видами, мягким климатом и богатой историей. Раньше поселок служил остановкой для караванов, а сегодня — это популярная туристическая деревня с гостевыми домами, базами отдыха и гастрономическими маршрутами.
Село Чадак в предгорьях Папского района привлекает туристов живописной природой и прохладным климатом. На высоте 2000–2100 метров температура здесь на 12–15 градусов ниже, чем в долине.
Чадак славится историей, природными источниками и святыми местами, которые посещают паломники и путешественники. В прошлом село было остановкой для караванов и военных маршрутов, а по преданию здесь останавливался Александр Македонский.
Недавно Чадак стал "туристической деревней": теперь в нем 300 гостевых домов, базы отдыха, лагеря и объекты гастрономического туризма. За сезон село посетили более 50 тысяч иностранных и 600 тысяч местных туристов.
Яркие осенние пейзажи древнего поселка – в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Виды гор на пути к поселку Чадак

Виды гор на пути к поселку Чадак - Sputnik Узбекистан
1/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Виды гор на пути к поселку Чадак

© Sputnik / Бахром Хатамов

Виды гор на пути к поселку Чадак

Виды гор на пути к поселку Чадак - Sputnik Узбекистан
2/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Виды гор на пути к поселку Чадак

© Sputnik / Бахром Хатамов

Виды гор на пути к поселку Чадак

Виды гор на пути к поселку Чадак - Sputnik Узбекистан
3/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Виды гор на пути к поселку Чадак

© Sputnik / Бахром Хатамов

Виды гор на пути к поселку Чадак

Виды гор на пути к поселку Чадак - Sputnik Узбекистан
4/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Виды гор на пути к поселку Чадак

© Sputnik / Бахром Хатамов

Древний поселок Чадак в окрестностях Намангана

Древний поселок Чадак в окрестностях Намангана - Sputnik Узбекистан
5/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Древний поселок Чадак в окрестностях Намангана

© Sputnik / Бахром ХатамовГорный поселок Чадак привлекает красивой природой и чистым воздухом
Горный поселок Чадак Папского района Наманганской области, привлекает красивой природой и чистым воздухом - Sputnik Узбекистан
6/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Горный поселок Чадак привлекает красивой природой и чистым воздухом
© Sputnik / Бахром Хатамов

Алтынкан — поселок поблизости от деревни Чадак

Алтынкан — поселок поблизости от деревни Чадак - Sputnik Узбекистан
7/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Алтынкан — поселок поблизости от деревни Чадак

© Sputnik / Бахром ХатамовПоселок Чадак
Поселок Чадак Папского района Наманганской области, находящийся в горной местности, привлекает красивой природой и чистым воздухом - Sputnik Узбекистан
8/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Поселок Чадак
© Sputnik / Бахром Хатамов

Село Чадак славится своей историей, природой, источниками и ручьями и святыми местами.

Село Чадак славится своей историей, природой, источниками и ручьями и святыми местами. - Sputnik Узбекистан
9/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Село Чадак славится своей историей, природой, источниками и ручьями и святыми местами.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Поселок Чадак

Поселок Чадак - Sputnik Узбекистан
10/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Поселок Чадак

© Sputnik / Бахром ХатамовАвтомобиль Дамас в поселке Чадак
Автомобиль Дамас в поселке Чадак - Sputnik Узбекистан
11/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Автомобиль Дамас в поселке Чадак
© Sputnik / Бахром ХатамовГорная местность привлекательна красивой природой и чистым воздухом
Поселок Чадак Папского района Наманганской области, находящийся в горной местности, привлекает красивой природой и чистым воздухом - Sputnik Узбекистан
12/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Горная местность привлекательна красивой природой и чистым воздухом
© Sputnik / Бахром ХатамовАлтынкан — посёлок поблизости от деревни Чадак
Алтынкан — посёлок городского типа в Папском районе Наманганской области, Узбекистан - Sputnik Узбекистан
13/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Алтынкан — посёлок поблизости от деревни Чадак
© Sputnik / Бахром Хатамов

В прошлом село было остановкой для караванов и военных маршрутов, а по преданию здесь останавливался Александр Македонский.

В прошлом село было остановкой для караванов и военных маршрутов, а по преданию здесь останавливался Александр Македонский. - Sputnik Узбекистан
14/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

В прошлом село было остановкой для караванов и военных маршрутов, а по преданию здесь останавливался Александр Македонский.

© Sputnik / Бахром ХатамовАлтынкан — посёлок поблизости от деревни Чадак
Алтынкан — посёлок городского типа в Папском районе Наманганской области, Узбекистан - Sputnik Узбекистан
15/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Алтынкан — посёлок поблизости от деревни Чадак
© Sputnik / Бахром Хатамов

Поселок Чадак

Поселок Чадак - Sputnik Узбекистан
16/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Поселок Чадак

© Sputnik / Бахром ХатамовЗаброшенные рудники по добыче золота вблизи села Чадак
Заброшенные рудники по добыче золота вблизи села Чадак - Sputnik Узбекистан
17/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Заброшенные рудники по добыче золота вблизи села Чадак
© Sputnik / Бахром Хатамов

Поселок Чадак

Поселок Чадак - Sputnik Узбекистан
18/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Поселок Чадак

© Sputnik / Бахром Хатамов

Алтынкан — поселок поблизости от деревни Чадак

Алтынкан — поселок поблизости от деревни Чадак - Sputnik Узбекистан
19/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Алтынкан — поселок поблизости от деревни Чадак

© Sputnik / Бахром Хатамов

Осенний Чадак

Осенний Чадак - Sputnik Узбекистан
20/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Осенний Чадак

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