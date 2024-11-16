https://uz.sputniknews.ru/20241116/gornaya-jemchujina-osennie-peyzaji-drevnego-sela-chadak-fotolenta-46598679.html

Горная жемчужина: осенние пейзажи древнего села Чадак – фотолента

Горная жемчужина: осенние пейзажи древнего села Чадак – фотолента

Sputnik Узбекистан

Расположенный на высоте 2000 метров Чадак знаменит красивыми видами, мягким климатом и богатой историей. Раньше поселок служил остановкой для караванов, а сегодня — это популярная туристическая деревня с гостевыми домами, базами отдыха и гастрономическими маршрутами.

2024-11-16T19:05+0500

2024-11-16T19:05+0500

2024-11-16T19:05+0500

село

наманганская область

узбекистан

туризм

горы

фотолента

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Село Чадак в предгорьях Папского района привлекает туристов живописной природой и прохладным климатом. На высоте 2000–2100 метров температура здесь на 12–15 градусов ниже, чем в долине. Чадак славится историей, природными источниками и святыми местами, которые посещают паломники и путешественники. В прошлом село было остановкой для караванов и военных маршрутов, а по преданию здесь останавливался Александр Македонский.Недавно Чадак стал "туристической деревней": теперь в нем 300 гостевых домов, базы отдыха, лагеря и объекты гастрономического туризма. За сезон село посетили более 50 тысяч иностранных и 600 тысяч местных туристов.Яркие осенние пейзажи древнего поселка – в фотоленте Sputnik Узбекистан.

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