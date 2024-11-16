Горная жемчужина: осенние пейзажи древнего села Чадак – фотолента
Горная жемчужина: осенние пейзажи древнего села Чадак – фотолента
Sputnik Узбекистан
Расположенный на высоте 2000 метров Чадак знаменит красивыми видами, мягким климатом и богатой историей. Раньше поселок служил остановкой для караванов, а сегодня — это популярная туристическая деревня с гостевыми домами, базами отдыха и гастрономическими маршрутами.
Село Чадак в предгорьях Папского района привлекает туристов живописной природой и прохладным климатом. На высоте 2000–2100 метров температура здесь на 12–15 градусов ниже, чем в долине. Чадак славится историей, природными источниками и святыми местами, которые посещают паломники и путешественники. В прошлом село было остановкой для караванов и военных маршрутов, а по преданию здесь останавливался Александр Македонский.Недавно Чадак стал "туристической деревней": теперь в нем 300 гостевых домов, базы отдыха, лагеря и объекты гастрономического туризма. За сезон село посетили более 50 тысяч иностранных и 600 тысяч местных туристов.Яркие осенние пейзажи древнего поселка – в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Расположенный на высоте 2000 метров Чадак знаменит красивыми видами, мягким климатом и богатой историей. Раньше поселок служил остановкой для караванов, а сегодня — это популярная туристическая деревня с гостевыми домами, базами отдыха и гастрономическими маршрутами.
Село Чадак в предгорьях Папского района привлекает туристов живописной природой и прохладным климатом. На высоте 2000–2100 метров температура здесь на 12–15 градусов ниже, чем в долине.
Чадак славится историей, природными источниками и святыми местами, которые посещают паломники и путешественники. В прошлом село было остановкой для караванов и военных маршрутов, а по преданию здесь останавливался Александр Македонский.
Недавно Чадак стал "туристической деревней": теперь в нем 300 гостевых домов, базы отдыха, лагеря и объекты гастрономического туризма. За сезон село посетили более 50 тысяч иностранных и 600 тысяч местных туристов.