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https://uz.sputniknews.ru/20241116/prezident-naznachil-chlenov-senata-oliy-majlisa-ukaz-46651596.html
Президент назначил членов Сената Олий Мажлиса – указ
Президент назначил членов Сената Олий Мажлиса – указ
Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев свои указом назначил девять членов Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
2024-11-16T17:28+0500
2024-11-16T17:30+0500
общество
узбекистан
шавкат мирзиёев
указ
сенат олий мажлиса узбекистана
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О назначении членов Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан". Об этом сообщила пресс-служба президента.В соответствии со статьей 92 Конституции Республики Узбекистан и статьей 75 Избирательного кодекса Республики Узбекистан членами Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан назначены:Согласно законодательству, девять членов Сената назначаются президентом из числа наиболее авторитетных граждан с большим практическим опытом и особыми заслугами в области науки, искусства, литературы, производства и других сферах государственной и общественной деятельности.
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сенат олий мажлис указ президент узбекистан мирзиёев
сенат олий мажлис указ президент узбекистан мирзиёев

Президент назначил членов Сената Олий Мажлиса – указ

17:28 16.11.2024 (обновлено: 17:30 16.11.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Шавкат Мирзиёев свои указом назначил девять членов Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О назначении членов Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан". Об этом сообщила пресс-служба президента.
В соответствии со статьей 92 Конституции Республики Узбекистан и статьей 75 Избирательного кодекса Республики Узбекистан членами Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан назначены:
Зиё Азамат Хамид угли – директор Института истории Академии наук Республики Узбекистан
Йулчиева Муножатхон Абдувалиевна – профессор Узбекского национального института музыкального искусства имени Юнуса Раджаби
Кучимов Абдусаид Кучимович – генеральный директор Национального информационного агентства Узбекистана
Рафиков Кудратилла Мирсагатович – председатель Совета Федерации профсоюзов Узбекистана
Рахманкулов Мир-Акбар Ходжи-Акбарович – директор Института законодательства и правовой политики при Президенте Республики Узбекистан
Сафоев Содик Солихович – первый заместитель Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Саъдуллаев Алишер Зафар угли – директор Агентства по делам молодежи Республики Узбекистан
Турдиев Содикжон – председатель правления Фонда "Нуроний" по социальной поддержке ветеранов Узбекистана
Худайбергенов Турсинхан Айдарович – советник Президента Республики Узбекистан
Согласно законодательству, девять членов Сената назначаются президентом из числа наиболее авторитетных граждан с большим практическим опытом и особыми заслугами в области науки, искусства, литературы, производства и других сферах государственной и общественной деятельности.
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