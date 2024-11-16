https://uz.sputniknews.ru/20241116/prezident-naznachil-chlenov-senata-oliy-majlisa-ukaz-46651596.html

Президент назначил членов Сената Олий Мажлиса – указ

Президент назначил членов Сената Олий Мажлиса – указ

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев свои указом назначил девять членов Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

2024-11-16T17:28+0500

2024-11-16T17:28+0500

2024-11-16T17:30+0500

общество

узбекистан

шавкат мирзиёев

указ

сенат олий мажлиса узбекистана

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О назначении членов Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан". Об этом сообщила пресс-служба президента.В соответствии со статьей 92 Конституции Республики Узбекистан и статьей 75 Избирательного кодекса Республики Узбекистан членами Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан назначены:Согласно законодательству, девять членов Сената назначаются президентом из числа наиболее авторитетных граждан с большим практическим опытом и особыми заслугами в области науки, искусства, литературы, производства и других сферах государственной и общественной деятельности.

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сенат олий мажлис указ президент узбекистан мирзиёев