https://uz.sputniknews.ru/20241116/rossiyskie-voennye-vzyali-pod-kontrol-esche-dva-naselennyx-punkta-v-dnr-46651113.html

Российские военные взяли под контроль еще два населенных пункта в ДНР

Российские военные взяли под контроль еще два населенных пункта в ДНР

Sputnik Узбекистан

За сутки в этих боях ВСУ потеряли свыше 500 солдат, БМП, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, две гаубицы "Мста-Б", три гаубицы Д-30, противотанковую пушку "Рапира", два танка, две боевые бронированные машины, две САУ "Акация".

2024-11-16T16:59+0500

2024-11-16T16:59+0500

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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Российские войска взяли под контроль села Ленинское и Макаровка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.Село Ленинское (в 2016 году киевские власти переименовали его в Григоровку) входит в Селидовский городской совет. Об освобождении самого Селидово Министерство обороны сообщило 29 октября. Этот город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. У ВСУ там был один из крупнейших укрепрайонов.Группировка "Центр" также нанесла поражение семи украинским бригадам в районах Петровки, Дылеевки, Селидово, Ильинки, Новогродовки и Новодмитровки и отразила четыре контратаки.В этих боях ВСУ за сутки потеряли более 370 человек убитыми и ранеными, БМП, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, две гаубицы "Мста-Б", три гаубицы Д-30, противотанковую пушку "Рапира".Макаровка — село в Великоновоселковской поселковой общине Волновахского района, расположено к северу от Старомайорского. Это один из населенных пунктов, которые ВСУ удалось занять во время прошлогоднего контрнаступления. Взятие Макаровки под контроль создает возможность для продвижения к Великой Новоселке — важному логистическому узлу украинских войск на этом участке фронта.При этом бойцы "Востока" нанесли поражение подразделениям трех украинских бригад в районах Разлива, Великой Новоселки (ДНР) и Новодаровки (Запорожская область), а также отбили одну контратаку.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили около 140 солдат, два танка, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две САУ "Акация".

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