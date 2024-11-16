https://uz.sputniknews.ru/20241116/yunym-jertvam-uzbekistane-nachnut-vydavat-oxrannye-ordera--prezident-podpisal-zakon-46650643.html

Юным жертвам в Узбекистане начнут выдавать охранные ордера – президент подписал закон

Юным жертвам в Узбекистане начнут выдавать охранные ордера – президент подписал закон

Sputnik Узбекистан

В документе определены все формы насилия запрещенные законом, в том числе физическое, половое, психологическое, отсутствие заботы, эксплуатация и травля и буллинг.

2024-11-16T16:20+0500

2024-11-16T16:20+0500

2024-11-16T16:26+0500

узбекистан

закон

дети

общество

насилие

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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. В Узбекистане введут порядок выдачи охранных ордеров детям, пострадавшим от насилия. Об этом говорится в законе "О защите детей от всех форм насилия", который подписал президент Шавкат Мирзиёев. Документ вступит в силу в мае 2025 года.В документе определены все формы насилия запрещенные законом, в том числе физическое, половое, психологическое, отсутствие заботы, эксплуатация и травля и буллинг. Теперь пострадавшие от насилия могут обратиться в суд или соответствующие органы, а также получить бесплатную юридическую, экономическую, социальную, психологическую, медицинскую и иную помощь в специальных центрах, а также по бесплатной телефонной линии.Законом также устанавливаются права жертв насилия, а также индивидуальные меры по защите детей от всех форм насилия, в том числе порядок выдачи охранных ордеров жертвам насилия. Установлено, что охранный ордер будут выдавать органы внутренних дел жертве насилия или ее законному представителю. Охранный ордер выдается сроком до 30 дней и вступает в силу с момента его оформления. При необходимости срок действия охранного ордера может быть продлен судом по уголовным делам до одного года. Жертва также имеет право потребовать возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда.Уполномоченным государственным органом в сфере защиты детей от всех форм насилия назначено Национальное агентство социальной защиты при Президенте РУз. На базе Агентства будет создан круглосуточный телефон доверия на всей территории Узбекистана, по которому можно будет получить информацию о мерах по оказанию помощи, консультации, предупреждения случаев насилия в отношении детей. Телефон доверия будет функционировать с соблюдением конфиденциальности. Закон вступит в силу через 6 месяцев со дня официального опубликования.

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