Государственный музей истории Тимуридов: погружение в наследие великого полководца
В центральном зале хранится копия Корана Османа — священной книги мусульман, неизменно привлекающая внимание посетителей.
В центральном зале хранится копия Корана Османа — священной книги мусульман, неизменно привлекающая внимание посетителей.
Интерьер музея богато украшен мрамором, росписью, восточной миниатюрой, сусальным золотом
Интерьер музея богато украшен мрамором, росписью, восточной миниатюрой, сусальным золотом
Изюминка музея — хрустальная люстра высотой 8,5 метров, в которой 106 тыс. подвесок
Изюминка музея — хрустальная люстра высотой 8,5 метров, в которой 106 тыс. подвесок
Фонды музея насчитывают более 5 тыс. экспонатов, более 2 000 выставлены в залах музея. В их числе одежда, украшения, музыкальные инструменты, монеты, орудия труда, посуда, оружие и другие артефакты
Фонды музея насчитывают более 5 тыс. экспонатов, более 2 000 выставлены в залах музея. В их числе одежда, украшения, музыкальные инструменты, монеты, орудия труда, посуда, оружие и другие артефакты
Сосуд. Бухара, XII век
Сосуд. Бухара, XII век
Музей ежегодно привлекает более 2 млн посетителей. В их числе — иностранные государственные деятели и официальные делегации, более 800 таких делегаций занесены в книгу почетных гостей музея.
Музей ежегодно привлекает более 2 млн посетителей. В их числе — иностранные государственные деятели и официальные делегации, более 800 таких делегаций занесены в книгу почетных гостей музея.
Мечеть Биби-Ханым. Самарканд XIV-XV века.
Существует великое множество легенд о том, как появилась эта удивительная мечеть, богато украшенная изразцами, росписями и резным мрамором. Но историки все же придерживаются мнения, что Биби-Ханым была построена по приказу Амира Тимура сразу после его возвращения из Индии, где он одержал победу, и названа в честь любимой жены полководца и правителя
Мечеть Биби-Ханым. Самарканд XIV-XV века.
Существует великое множество легенд о том, как появилась эта удивительная мечеть, богато украшенная изразцами, росписями и резным мрамором. Но историки все же придерживаются мнения, что Биби-Ханым была построена по приказу Амира Тимура сразу после его возвращения из Индии, где он одержал победу, и названа в честь любимой жены полководца и правителя
Мавзолей Тадж-Махал воздвигнут по приказу Шаха Джахана в 1632-1650 годах вблизи города Агра в честь любимой жены Мумтаз Махал. Над этим проектом работало 22 000 мастеров.
Тадж-Махал построен из полупрозрачного белого мрамора, который доставляли из Раджастана и Макраны. Этот уникальный камень позволяет комплексу выглядеть по-разному в течение дня: на восходе солнца и на закате он кажется розовым, при солнечном свете днем – мавзолей белый, а при лунном свете – серебристый. Стены мавзолея были украшены жемчугом, перламутром, рубином, слоновой костью
Мавзолей Тадж-Махал воздвигнут по приказу Шаха Джахана в 1632-1650 годах вблизи города Агра в честь любимой жены Мумтаз Махал. Над этим проектом работало 22 000 мастеров.
Тадж-Махал построен из полупрозрачного белого мрамора, который доставляли из Раджастана и Макраны. Этот уникальный камень позволяет комплексу выглядеть по-разному в течение дня: на восходе солнца и на закате он кажется розовым, при солнечном свете днем – мавзолей белый, а при лунном свете – серебристый. Стены мавзолея были украшены жемчугом, перламутром, рубином, слоновой костью
Стены залов представляют собой фрески, изображающие жизнь Амира Тимура и картины, посвященные истории страны с древнейших времен до современности
Стены залов представляют собой фрески, изображающие жизнь Амира Тимура и картины, посвященные истории страны с древнейших времен до современности
Шахрухия — это крепостной город, заново отстроенный Амиром Тимуром
Шахрухия — это крепостной город, заново отстроенный Амиром Тимуром
На протяжении шестнадцатого и семнадцатого веков античное городище Шахрухия было вторым городом Ташкентской империи, где находилась резиденция официального наследника трона
На протяжении шестнадцатого и семнадцатого веков античное городище Шахрухия было вторым городом Ташкентской империи, где находилась резиденция официального наследника трона
Образцы вооружения XVI-XVII века
Образцы вооружения XVI-XVII века
Макет мавзолея Ходжи Ахмета Ясави (Казахстан) XIV-XV века. Мавзолей построен по приказу Амира Тимура в честь знаменитого суфийского поэта и проповедника Ахмета Ясави, жившего в 12-13 веках. Строительство мавзолея было начато в 1 390 году, а завершено уже во времена правления Улугбека — внука Амира Тимура. Мавзолей возвели на месте упокоения Ахмета Ясави спустя более 2 веков после смерти мудреца. Он стал культовым центром, вокруг которого сформировалась городская жизнь Туркестана
Макет мавзолея Ходжи Ахмета Ясави (Казахстан) XIV-XV века. Мавзолей построен по приказу Амира Тимура в честь знаменитого суфийского поэта и проповедника Ахмета Ясави, жившего в 12-13 веках. Строительство мавзолея было начато в 1 390 году, а завершено уже во времена правления Улугбека — внука Амира Тимура. Мавзолей возвели на месте упокоения Ахмета Ясави спустя более 2 веков после смерти мудреца. Он стал культовым центром, вокруг которого сформировалась городская жизнь Туркестана
Доспехи воина XIV-век
Доспехи воина XIV-век
Макет Мавзолея Гур-Эмир (XV век. Самарканд). Фамильная усыпальница Амира Тимура, занимает особое место среди строений Самарканда. Мавзолей поражает совершенством линий и отделкой
Макет Мавзолея Гур-Эмир (XV век. Самарканд). Фамильная усыпальница Амира Тимура, занимает особое место среди строений Самарканда. Мавзолей поражает совершенством линий и отделкой
Конное снаряжение XVIII век
Конное снаряжение XVIII век
Керамические кувшины XIV-XV веков
Керамические кувшины XIV-XV веков
Стены музея украшают картины с изображением династии Амира Тимура
Стены музея украшают картины с изображением династии Амира Тимура
Здание музея построено по образцу дворцов эпохи Амира Тимура, и представляет собой сочетание современного и восточного архитектурных стилей тимуридского периода
Здание музея построено по образцу дворцов эпохи Амира Тимура, и представляет собой сочетание современного и восточного архитектурных стилей тимуридского периода