https://uz.sputniknews.ru/20241117/gosudarstvennyy-muzey-istorii-timuridov-pogrujenie-v-nasledie-velikogo-polkovodtsa-46589288.html

Государственный музей истории Тимуридов: погружение в наследие великого полководца

Государственный музей истории Тимуридов: погружение в наследие великого полководца

Sputnik Узбекистан

Один из must-visit в списке достопримечательностей Ташкента каждого туриста – это знаменитый Музей истории Тимуридов. Его экспозиция повествует об эпохе правления Амира Тимура и рассказывает об основанной им династии

2024-11-17T18:10+0500

2024-11-17T18:10+0500

2024-11-17T18:10+0500

история

узбекистан

ташкент

керамика

монеты

макет

музей истории темуридов

артефакты

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Государственный музей истории Тимуридов — одна из главных достопримечательностей Ташкента. Он был открыт в 1996 году в честь празднования 660-летия выдающегося полководца и правителя. Музей Тимуридов включен в список "Государственных уникальных научных объектов" Узбекистана. Его экспозиция повествует об эпохе правления Амира Тимура и рассказывает об основанной им династии.

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