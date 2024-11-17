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https://uz.sputniknews.ru/20241117/gosudarstvennyy-muzey-istorii-timuridov-pogrujenie-v-nasledie-velikogo-polkovodtsa-46589288.html
Государственный музей истории Тимуридов: погружение в наследие великого полководца
Государственный музей истории Тимуридов: погружение в наследие великого полководца
Sputnik Узбекистан
Один из must-visit в списке достопримечательностей Ташкента каждого туриста – это знаменитый Музей истории Тимуридов. Его экспозиция повествует об эпохе правления Амира Тимура и рассказывает об основанной им династии
2024-11-17T18:10+0500
2024-11-17T18:10+0500
история
узбекистан
ташкент
керамика
монеты
макет
музей истории темуридов
артефакты
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Государственный музей истории Тимуридов — одна из главных достопримечательностей Ташкента. Он был открыт в 1996 году в честь празднования 660-летия выдающегося полководца и правителя. Музей Тимуридов включен в список "Государственных уникальных научных объектов" Узбекистана. Его экспозиция повествует об эпохе правления Амира Тимура и рассказывает об основанной им династии.
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государственный музей истории тимуридов ташкент достопримечательности
государственный музей истории тимуридов ташкент достопримечательности

Государственный музей истории Тимуридов: погружение в наследие великого полководца

18:10 17.11.2024
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Один из must-visit в списке достопримечательностей Ташкента каждого туриста – это знаменитый Музей истории Тимуридов. Его экспозиция повествует об эпохе правления Амира Тимура и рассказывает об основанной им династии.
Государственный музей истории Тимуридов — одна из главных достопримечательностей Ташкента. Он был открыт в 1996 году в честь празднования 660-летия выдающегося полководца и правителя. Музей Тимуридов включен в список "Государственных уникальных научных объектов" Узбекистана. Его экспозиция повествует об эпохе правления Амира Тимура и рассказывает об основанной им династии.
© Sputnik / Бахром Хатамов

В центральном зале хранится копия Корана Османа — священной книги мусульман, неизменно привлекающая внимание посетителей.

В центральном зале хранится копия Корана Османа — священной книги мусульман, неизменно привлекающая внимание посетителей. - Sputnik Узбекистан
1/23
© Sputnik / Бахром Хатамов

В центральном зале хранится копия Корана Османа — священной книги мусульман, неизменно привлекающая внимание посетителей.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Интерьер музея богато украшен мрамором, росписью, восточной миниатюрой, сусальным золотом

Интерьер музея богато украшен мрамором, росписью, восточной миниатюрой, сусальным золотом - Sputnik Узбекистан
2/23
© Sputnik / Бахром Хатамов

Интерьер музея богато украшен мрамором, росписью, восточной миниатюрой, сусальным золотом

© Sputnik / Бахром Хатамов

Изюминка музея — хрустальная люстра высотой 8,5 метров, в которой 106 тыс. подвесок

Изюминка музея — хрустальная люстра высотой 8,5 метров, в которой 106 тыс. подвесок - Sputnik Узбекистан
3/23
© Sputnik / Бахром Хатамов

Изюминка музея — хрустальная люстра высотой 8,5 метров, в которой 106 тыс. подвесок

© Sputnik / Бахром Хатамов

Фонды музея насчитывают более 5 тыс. экспонатов, более 2 000 выставлены в залах музея. В их числе одежда, украшения, музыкальные инструменты, монеты, орудия труда, посуда, оружие и другие артефакты

Фонды музея насчитывают более 5 тыс. экспонатов, более 2 000 выставлены в залах музея. В их числе одежда, украшения, музыкальные инструменты, монеты, орудия труда, посуда, оружие и другие артефакты - Sputnik Узбекистан
4/23
© Sputnik / Бахром Хатамов

Фонды музея насчитывают более 5 тыс. экспонатов, более 2 000 выставлены в залах музея. В их числе одежда, украшения, музыкальные инструменты, монеты, орудия труда, посуда, оружие и другие артефакты

© Sputnik / Бахром ХатамовОдежда воина (XIV—XV вв.)
Одежда воина (XIV—XV вв.) - Sputnik Узбекистан
5/23
© Sputnik / Бахром Хатамов
Одежда воина (XIV—XV вв.)
© Sputnik / Бахром Хатамов

Сосуд. Бухара, XII век

Сосуд. Бухара, XII век - Sputnik Узбекистан
6/23
© Sputnik / Бахром Хатамов

Сосуд. Бухара, XII век

© Sputnik / Бахром Хатамов

Музей ежегодно привлекает более 2 млн посетителей. В их числе — иностранные государственные деятели и официальные делегации, более 800 таких делегаций занесены в книгу почетных гостей музея.

Музей ежегодно привлекает более 2 млн посетителей. В их числе — иностранные государственные деятели и официальные делегации, более 800 таких делегаций занесены в книгу почетных гостей музея. - Sputnik Узбекистан
7/23
© Sputnik / Бахром Хатамов

Музей ежегодно привлекает более 2 млн посетителей. В их числе — иностранные государственные деятели и официальные делегации, более 800 таких делегаций занесены в книгу почетных гостей музея.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Мечеть Биби-Ханым. Самарканд XIV-XV века.

Существует великое множество легенд о том, как появилась эта удивительная мечеть, богато украшенная изразцами, росписями и резным мрамором. Но историки все же придерживаются мнения, что Биби-Ханым была построена по приказу Амира Тимура сразу после его возвращения из Индии, где он одержал победу, и названа в честь любимой жены полководца и правителя

Мечеть Биби-Ханым. Самарканд XIV-XV века.Существует великое множество легенд о том, как появилась эта удивительная мечеть, богато украшенная изразцами, росписями и резным мрамором. Но историки все же придерживаются мнения, что Биби-Ханым была построена по приказу Амира Тимура сразу после его возвращения из Индии, где он одержал победу, и названа в честь любимой жены полководца и правителя - Sputnik Узбекистан
8/23
© Sputnik / Бахром Хатамов

Мечеть Биби-Ханым. Самарканд XIV-XV века.

Существует великое множество легенд о том, как появилась эта удивительная мечеть, богато украшенная изразцами, росписями и резным мрамором. Но историки все же придерживаются мнения, что Биби-Ханым была построена по приказу Амира Тимура сразу после его возвращения из Индии, где он одержал победу, и названа в честь любимой жены полководца и правителя

© Sputnik / Бахром Хатамов

Мавзолей Тадж-Махал воздвигнут по приказу Шаха Джахана в 1632-1650 годах вблизи города Агра в честь любимой жены Мумтаз Махал. Над этим проектом работало 22 000 мастеров.

Тадж-Махал построен из полупрозрачного белого мрамора, который доставляли из Раджастана и Макраны. Этот уникальный камень позволяет комплексу выглядеть по-разному в течение дня: на восходе солнца и на закате он кажется розовым, при солнечном свете днем – мавзолей белый, а при лунном свете – серебристый. Стены мавзолея были украшены жемчугом, перламутром, рубином, слоновой костью

Мавзолей Тадж-Махал воздвигнут по приказу Шаха Джахана в 1632-1650 годах вблизи города Агра в честь любимой жены Мумтаз Махал. Над этим проектом работало 22 000 мастеров.Тадж-Махал построен из полупрозрачного белого мрамора, который доставляли из Раджастана и Макраны. Этот уникальный камень позволяет комплексу выглядеть по-разному в течение дня: на восходе солнца и на закате он кажется розовым, при солнечном свете днем – мавзолей белый, а при лунном свете – серебристый. Стены мавзолея были украшены жемчугом, перламутром, рубином, слоновой костью - Sputnik Узбекистан
9/23
© Sputnik / Бахром Хатамов

Мавзолей Тадж-Махал воздвигнут по приказу Шаха Джахана в 1632-1650 годах вблизи города Агра в честь любимой жены Мумтаз Махал. Над этим проектом работало 22 000 мастеров.

Тадж-Махал построен из полупрозрачного белого мрамора, который доставляли из Раджастана и Макраны. Этот уникальный камень позволяет комплексу выглядеть по-разному в течение дня: на восходе солнца и на закате он кажется розовым, при солнечном свете днем – мавзолей белый, а при лунном свете – серебристый. Стены мавзолея были украшены жемчугом, перламутром, рубином, слоновой костью

© Sputnik / Бахром Хатамов

Стены залов представляют собой фрески, изображающие жизнь Амира Тимура и картины, посвященные истории страны с древнейших времен до современности

Стены залов представляют собой фрески, изображающие жизнь Амира Тимура и картины, посвященные истории страны с древнейших времен до современности - Sputnik Узбекистан
10/23
© Sputnik / Бахром Хатамов

Стены залов представляют собой фрески, изображающие жизнь Амира Тимура и картины, посвященные истории страны с древнейших времен до современности

© Sputnik / Бахром ХатамовКерамические изделия и медные монеты XIV-XV-века
Керамические изделия и медные монеты XIV-XV-века - Sputnik Узбекистан
11/23
© Sputnik / Бахром Хатамов
Керамические изделия и медные монеты XIV-XV-века
© Sputnik / Бахром ХатамовПредметы вооружения воина XV-XVI века
Предметы вооружения воина XV-XVI века - Sputnik Узбекистан
12/23
© Sputnik / Бахром Хатамов
Предметы вооружения воина XV-XVI века
© Sputnik / Бахром Хатамов

Шахрухия — это крепостной город, заново отстроенный Амиром Тимуром

Шахрухия — это крепостной город, заново отстроенный Амиром Тимуром - Sputnik Узбекистан
13/23
© Sputnik / Бахром Хатамов

Шахрухия — это крепостной город, заново отстроенный Амиром Тимуром

© Sputnik / Бахром Хатамов

На протяжении шестнадцатого и семнадцатого веков античное городище Шахрухия было вторым городом Ташкентской империи, где находилась резиденция официального наследника трона

На протяжении шестнадцатого и семнадцатого веков античное городище Шахрухия было вторым городом Ташкентской империи, где находилась резиденция официального наследника трона - Sputnik Узбекистан
14/23
© Sputnik / Бахром Хатамов

На протяжении шестнадцатого и семнадцатого веков античное городище Шахрухия было вторым городом Ташкентской империи, где находилась резиденция официального наследника трона

© Sputnik / Бахром Хатамов

Образцы вооружения XVI-XVII века

Образцы вооружения XVI-XVII века - Sputnik Узбекистан
15/23
© Sputnik / Бахром Хатамов

Образцы вооружения XVI-XVII века

© Sputnik / Бахром Хатамов

Макет мавзолея Ходжи Ахмета Ясави (Казахстан) XIV-XV века. Мавзолей построен по приказу Амира Тимура в честь знаменитого суфийского поэта и проповедника Ахмета Ясави, жившего в 12-13 веках. Строительство мавзолея было начато в 1 390 году, а завершено уже во времена правления Улугбека — внука Амира Тимура. Мавзолей возвели на месте упокоения Ахмета Ясави спустя более 2 веков после смерти мудреца. Он стал культовым центром, вокруг которого сформировалась городская жизнь Туркестана

Макет мавзолея Ходжи Ахмета Ясави (Казахстан) XIV-XV века. Мавзолей построен по приказу Амира Тимура в честь знаменитого суфийского поэта и проповедника Ахмета Ясави, жившего в 12-13 веках. Строительство мавзолея было начато в 1 390 году, а завершено уже во времена правления Улугбека — внука Амира Тимура. Мавзолей возвели на месте упокоения Ахмета Ясави спустя более 2 веков после смерти мудреца. Он стал культовым центром, вокруг которого сформировалась городская жизнь Туркестана - Sputnik Узбекистан
16/23
© Sputnik / Бахром Хатамов

Макет мавзолея Ходжи Ахмета Ясави (Казахстан) XIV-XV века. Мавзолей построен по приказу Амира Тимура в честь знаменитого суфийского поэта и проповедника Ахмета Ясави, жившего в 12-13 веках. Строительство мавзолея было начато в 1 390 году, а завершено уже во времена правления Улугбека — внука Амира Тимура. Мавзолей возвели на месте упокоения Ахмета Ясави спустя более 2 веков после смерти мудреца. Он стал культовым центром, вокруг которого сформировалась городская жизнь Туркестана

© Sputnik / Бахром Хатамов

Доспехи воина XIV-век

Доспехи воина XIV-век - Sputnik Узбекистан
17/23
© Sputnik / Бахром Хатамов

Доспехи воина XIV-век

© Sputnik / Бахром ХатамовМедные и латунные изделия XIV-XV века
Медные и латунные изделия XIV-XV века - Sputnik Узбекистан
18/23
© Sputnik / Бахром Хатамов
Медные и латунные изделия XIV-XV века
© Sputnik / Бахром Хатамов

Макет Мавзолея Гур-Эмир (XV век. Самарканд). Фамильная усыпальница Амира Тимура, занимает особое место среди строений Самарканда. Мавзолей поражает совершенством линий и отделкой

Макет Мавзолея Гур-Эмир (XV век. Самарканд). Фамильная усыпальница Амира Тимура, занимает особое место среди строений Самарканда. Мавзолей поражает совершенством линий и отделкой - Sputnik Узбекистан
19/23
© Sputnik / Бахром Хатамов

Макет Мавзолея Гур-Эмир (XV век. Самарканд). Фамильная усыпальница Амира Тимура, занимает особое место среди строений Самарканда. Мавзолей поражает совершенством линий и отделкой

© Sputnik / Бахром Хатамов

Конное снаряжение XVIII век

Конное снаряжение XVIII век - Sputnik Узбекистан
20/23
© Sputnik / Бахром Хатамов

Конное снаряжение XVIII век

© Sputnik / Бахром Хатамов

Керамические кувшины XIV-XV веков

Керамические кувшины XIV-XV веков - Sputnik Узбекистан
21/23
© Sputnik / Бахром Хатамов

Керамические кувшины XIV-XV веков

© Sputnik / Бахром Хатамов

Стены музея украшают картины с изображением династии Амира Тимура

Стены музея украшают картины с изображением династии Амира Тимура - Sputnik Узбекистан
22/23
© Sputnik / Бахром Хатамов

Стены музея украшают картины с изображением династии Амира Тимура

© Sputnik / Бахром Хатамов

Здание музея построено по образцу дворцов эпохи Амира Тимура, и представляет собой сочетание современного и восточного архитектурных стилей тимуридского периода

Здание музея построено по образцу дворцов эпохи Амира Тимура, и представляет собой сочетание современного и восточного архитектурных стилей тимуридского периода - Sputnik Узбекистан
23/23
© Sputnik / Бахром Хатамов

Здание музея построено по образцу дворцов эпохи Амира Тимура, и представляет собой сочетание современного и восточного архитектурных стилей тимуридского периода

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