https://uz.sputniknews.ru/20241117/ofitser-vsu-rasskazal-ob-ujase-ukrainskix-soldat-46660673.html

Офицер ВСУ рассказал об ужасе украинских солдат

Офицер ВСУ рассказал об ужасе украинских солдат

Sputnik Узбекистан

Солдаты украинской армии покидают позиции не только из-за недостаточной подготовки, но и из-за неуверенности в том, что их защитит артиллерия

2024-11-17T14:40+0500

2024-11-17T14:40+0500

2024-11-17T14:40+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

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безопасность

всу

вооруженные силы

сво

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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Украинские солдаты покидают свои позиции, как только появляются российские военные, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Бабель".По его словам, украинские солдаты покидают позиции не только из-за недостаточной подготовки, но и из-за неуверенности в том, что их защитит артиллерия.На прошлой неделе издание "Новости.Live" со ссылкой на украинского военного психолога Андрея Козинчука сообщило, что военнослужащие ВСУ уходят в самоволку и дезертируют уже группами, а не поодиночке, как раньше.По его данным, военные уходят со службы исключительно из-за внутренних конфликтов и недопонимания с командирами, а не из-за политических или внешних факторов.В конце октября депутат Верховной рады Анна Скороход заявляла, что уже более 100 тыс. украинских военных дезертировали из ВСУ или самовольно оставили часть.

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