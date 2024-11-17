https://uz.sputniknews.ru/20241117/ofitser-vsu-rasskazal-ob-ujase-ukrainskix-soldat-46660673.html
Офицер ВСУ рассказал об ужасе украинских солдат
Офицер ВСУ рассказал об ужасе украинских солдат
Sputnik Узбекистан
Солдаты украинской армии покидают позиции не только из-за недостаточной подготовки, но и из-за неуверенности в том, что их защитит артиллерия
2024-11-17T14:40+0500
2024-11-17T14:40+0500
2024-11-17T14:40+0500
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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Украинские солдаты покидают свои позиции, как только появляются российские военные, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Бабель".По его словам, украинские солдаты покидают позиции не только из-за недостаточной подготовки, но и из-за неуверенности в том, что их защитит артиллерия.На прошлой неделе издание "Новости.Live" со ссылкой на украинского военного психолога Андрея Козинчука сообщило, что военнослужащие ВСУ уходят в самоволку и дезертируют уже группами, а не поодиночке, как раньше.По его данным, военные уходят со службы исключительно из-за внутренних конфликтов и недопонимания с командирами, а не из-за политических или внешних факторов.В конце октября депутат Верховной рады Анна Скороход заявляла, что уже более 100 тыс. украинских военных дезертировали из ВСУ или самовольно оставили часть.
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всу украинская армия позиции
всу украинская армия позиции
Офицер ВСУ рассказал об ужасе украинских солдат
Солдаты украинской армии покидают позиции не только из-за недостаточной подготовки, но и из-за неуверенности в том, что их защитит артиллерия.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik.
Украинские солдаты покидают свои позиции, как только появляются российские военные, сообщает РИА Новости
со ссылкой на издание "Бабель".
"Как только русские запрыгивают в наш окоп, наши ребята оттуда выпрыгивают и убегают", — пожаловался собеседник издания, офицер ВСУ.
По его словам, украинские солдаты покидают позиции не только из-за недостаточной подготовки, но и из-за неуверенности в том, что их защитит артиллерия.
"Если противник подошел к тебе на 50 метров, а твоя артиллерия молчит и твои дроны не летают, кажется, что ты остался один, без поддержки", — уточнил офицер.
На прошлой неделе издание "Новости.Live" со ссылкой на украинского военного психолога Андрея Козинчука сообщило, что военнослужащие ВСУ уходят в самоволку и дезертируют уже группами, а не поодиночке, как раньше.
По его данным, военные уходят со службы исключительно из-за внутренних конфликтов и недопонимания с командирами, а не из-за политических или внешних факторов.
В конце октября депутат Верховной рады Анна Скороход заявляла, что уже более 100 тыс. украинских военных дезертировали из ВСУ или самовольно оставили часть.