https://uz.sputniknews.ru/20241117/uzbekistan-sotrudnichestvo-s-transportno-logisticheskoy-kompaniey-pakistana-46661148.html

Узбекистан расширяет сотрудничество с транспортно-логистической компанией Пакистана

Узбекистан расширяет сотрудничество с транспортно-логистической компанией Пакистана

Sputnik Узбекистан

В настоящее время ведется работа над ускорением деятельности офиса компании "NLC" в Ташкенте, расширением склада хранения на территории логистического центра "Termez Cargo Centre" и созданием нового логистического центра

2024-11-17T15:55+0500

2024-11-17T15:55+0500

2024-11-17T15:55+0500

узбекистан

пакистан

транспорт

логистика

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Узбекистан расширяет сотрудничество с крупной транспортно-логистической компанией Пакистана, сообщает ИА "Дунё".В ходе встречи в пакистанском городе Равалпинди посла республики Алишера Тухтаева с главой транспортно-логистической компании "National Logistics Corporation" (NLC) Фаррухом Шахзадом Рао обсудили вопросы полного использования возможностей транспортно-логистических компаний, оптимизации таможенных проверок и разработки новых механизмов своевременной доставки товаров для выведения экономических отношений на новый уровень и увеличения объема взаимной торговли до $1 млрд.Как отмечалось, для обеспечения реализации договоренностей, достигнутых главами двух государств, в настоящее время ведется работа над ускорением деятельности офиса компании в Ташкенте, расширением склада хранения на территории логистического центра "Termez Cargo Centre" и созданием нового логистического центра.Он также сообщил, что его компания наладила сотрудничество с АО "Узбекистон темир йуллари" на основе договора о грузовых перевозках и совместно оказывает услуги по доставке грузов в направлении "Север-Юг".По итогам встречи достигнута договоренность о совместном выходе на новые рынки с узбекскими компаниями-партнерами за счет расширения транспортно-логистических операций, осуществляемых автотранспортом через РУз в страны Центральной Азии и соседние регионы.

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