https://uz.sputniknews.ru/20241118/chto-teper-grozit-inostrantsam-v-uzbekistane-za-diskreditatsiyu-strany-i-provokatsii--46677090.html

Что теперь грозит иностранцам в Узбекистане за дискредитацию страны и провокации

Что теперь грозит иностранцам в Узбекистане за дискредитацию страны и провокации

Sputnik Узбекистан

Глава республики одобрил поправки в Закон "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан"

2024-11-18T16:20+0500

2024-11-18T16:20+0500

2024-11-18T17:09+0500

узбекистан

новый закон

шавкат мирзиёев

иностранные граждане

депортация

общество

политика

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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал закон, который вносит изменения и дополнения в законодательство, предусматривающие запрет на въезд иностранным гражданам в страну на пять лет за публичные призывы к межгосударственной, национальной и религиозной вражде.Поправки предусматривают включение иностранных граждан и лиц без гражданства, совершивших публичные призывы или действия, противоречащие государственному суверенитету, территориальной целостности и безопасности республики, провоцирующие межгосударственную, национальную, религиозную вражду, дискредитирующие честь, достоинство, историю народа Узбекистана в "Список иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывание которых в Республике Узбекистан признается неприемлемым".В частности, вводится административное выдворение за пределы страны иностранного гражданина или лица без гражданства.Список нежелательных иностранцев будет вести МИД РУз. Иностранных граждан или лиц без гражданства внесут в него на основании представления Кенгаша Законодательной палаты, Кенгаша Сената Олий Мажлиса, специально уполномоченных госорганов.Гражданам, включенным в список, не разрешат въезд на территорию Узбекистана. Кроме того, им запретят открывать банковские счета, покупать недвижимость в республике, участвовать в приватизации госимущества, вступать в финансовые и договорные отношения, за исключением отчуждения принадлежащего ему на праве собственности имущества.МИД в течение трех рабочих дней уведомляет в установленном порядке непосредственно или по дипканалам иностранного гражданина или лица без гражданства (его законного представителя) о включении его в список. Иностранный гражданин должен добровольно выехать из страны в течение 10 дней со дня получения уведомления о включении в список. Если он не выехал добровольно в течение данного срока, его депортируют за пределы страны.

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