https://uz.sputniknews.ru/20241118/fextovanie-sbornaya-uzbekistana-pobedila-na-etape-molodejnogo-kubka-mira-46663657.html

Фехтование: сборная Узбекистана победила на этапе молодежного Кубка мира

Фехтование: сборная Узбекистана победила на этапе молодежного Кубка мира

Sputnik Узбекистан

Этап юниорского Кубка мира по фехтованию на саблях прошел в столице Узбекистана с 15 по 17 ноября, в залах "Пахтакор" и "Ёшлик". В соревнованиях участвовали около 200 спортсменов из 15 стран

2024-11-18T10:55+0500

2024-11-18T10:55+0500

2024-11-18T10:55+0500

спорт

узбекистан

ташкент

фехтование

кубок мира по фехтованию

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ТАШКЕНТ, 18 ноября — Sputnik. В Ташкенте завершился очередной этап Кубка мира по фехтованию на саблях среди молодежи. Сборная Узбекистана одержала победу и в женской, и в мужской программах, сообщает НОК.В финальных поединках мужская сборная РУз взяла верх над соперниками из Казахстана, женская — над представительницами Болгарии.Этап юниорского Кубка мира по фехтованию на саблях прошел в столице Узбекистана с 15 по 17 ноября в залах "Пахтакор" и "Ёшлик". В соревнованиях участвовали около 200 спортсменов из 15 стран.

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