https://uz.sputniknews.ru/20241118/fextovanie-sbornaya-uzbekistana-pobedila-na-etape-molodejnogo-kubka-mira-46663657.html
Фехтование: сборная Узбекистана победила на этапе молодежного Кубка мира
Фехтование: сборная Узбекистана победила на этапе молодежного Кубка мира
Sputnik Узбекистан
Этап юниорского Кубка мира по фехтованию на саблях прошел в столице Узбекистана с 15 по 17 ноября, в залах "Пахтакор" и "Ёшлик". В соревнованиях участвовали около 200 спортсменов из 15 стран
2024-11-18T10:55+0500
2024-11-18T10:55+0500
2024-11-18T10:55+0500
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ташкент
фехтование
кубок мира по фехтованию
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ТАШКЕНТ, 18 ноября — Sputnik. В Ташкенте завершился очередной этап Кубка мира по фехтованию на саблях среди молодежи. Сборная Узбекистана одержала победу и в женской, и в мужской программах, сообщает НОК.В финальных поединках мужская сборная РУз взяла верх над соперниками из Казахстана, женская — над представительницами Болгарии.Этап юниорского Кубка мира по фехтованию на саблях прошел в столице Узбекистана с 15 по 17 ноября в залах "Пахтакор" и "Ёшлик". В соревнованиях участвовали около 200 спортсменов из 15 стран.
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ташкент фехтование кубок мира сборная узбекистана
ташкент фехтование кубок мира сборная узбекистана
Фехтование: сборная Узбекистана победила на этапе молодежного Кубка мира
Этап юниорского Кубка мира по фехтованию на саблях прошел в столице Узбекистана с 15 по 17 ноября в залах "Пахтакор" и "Ёшлик". В соревнованиях участвовали около 200 спортсменов из 15 стран.
ТАШКЕНТ, 18 ноября — Sputni
k. В Ташкенте завершился очередной этап Кубка мира по фехтованию на саблях среди молодежи. Сборная Узбекистана одержала победу и в женской, и в мужской программах, сообщает
НОК.
В финальных поединках мужская сборная РУз взяла верх над соперниками из Казахстана, женская — над представительницами Болгарии.
Юноши: Узбекистан, Казахстан, Венгрия.
Девушки: Узбекистан, Болгария, Румыния.
Этап юниорского Кубка мира по фехтованию на саблях прошел в столице Узбекистана с 15 по 17 ноября в залах "Пахтакор" и "Ёшлик". В соревнованиях участвовали около 200 спортсменов из 15 стран.