https://uz.sputniknews.ru/20241118/mejdu-tashkentom-i-buxaroy-nachnet-kursirovat-novyy-poezd-46666123.html

Между Ташкентом и Бухарой начнет курсировать новый поезд

Между Ташкентом и Бухарой начнет курсировать новый поезд

Sputnik Узбекистан

В составе — 12 вагонов, два из них предназначены для VIP-пассажиров, четыре относятся к бизнес-классу. 18.11.2024, Sputnik Узбекистан

2024-11-18T14:00+0500

2024-11-18T14:00+0500

2024-11-18T14:00+0500

общество

узбекистан

ташкент

бухара

поезд

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ТАШКЕНТ, 18 ноября — Sputnik. АО "Узбекистон темир йуллари" планирует запустить новый дизельный поезд по маршруту "Ташкент — Бухара — Ташкент", сообщает Минтранс.Запуск приурочат к 33-летию Конституции республики. Поезд, производства Ташкентского вагоностроительного и ремонтного завода в сотрудничестве с АО “Узтемирйуловчи”, состоит из 12 вагонов, среди которых:Компоновка мест в вагонах бизнес-класса может меняться в зависимости от направления.Время в пути составит 6 часов, за которые поезд преодолеет расстояние в 592 км.Отличительная особенность поезда — система кондиционирования, которая продолжает работать во время остановки состава.Сейчас поезд проходит тестирование на маршруте от Ташкента до Бухары.

узбекистан

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общество, узбекистан, ташкент, бухара, поезд