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https://uz.sputniknews.ru/20241118/mejdu-tashkentom-i-buxaroy-nachnet-kursirovat-novyy-poezd-46666123.html
Между Ташкентом и Бухарой начнет курсировать новый поезд
Между Ташкентом и Бухарой начнет курсировать новый поезд
Sputnik Узбекистан
В составе — 12 вагонов, два из них предназначены для VIP-пассажиров, четыре относятся к бизнес-классу. 18.11.2024, Sputnik Узбекистан
2024-11-18T14:00+0500
2024-11-18T14:00+0500
общество
узбекистан
ташкент
бухара
поезд
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ТАШКЕНТ, 18 ноября — Sputnik. АО "Узбекистон темир йуллари" планирует запустить новый дизельный поезд по маршруту "Ташкент — Бухара — Ташкент", сообщает Минтранс.Запуск приурочат к 33-летию Конституции республики. Поезд, производства Ташкентского вагоностроительного и ремонтного завода в сотрудничестве с АО “Узтемирйуловчи”, состоит из 12 вагонов, среди которых:Компоновка мест в вагонах бизнес-класса может меняться в зависимости от направления.Время в пути составит 6 часов, за которые поезд преодолеет расстояние в 592 км.Отличительная особенность поезда — система кондиционирования, которая продолжает работать во время остановки состава.Сейчас поезд проходит тестирование на маршруте от Ташкента до Бухары.
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общество, узбекистан, ташкент, бухара, поезд
общество, узбекистан, ташкент, бухара, поезд

Между Ташкентом и Бухарой начнет курсировать новый поезд

14:00 18.11.2024
© Министерства транспорта республикиМежду Ташкентом и Бухарой будет курсировать новый поезд
Между Ташкентом и Бухарой будет курсировать новый поезд - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.11.2024
© Министерства транспорта республики
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В составе — 12 вагонов, два из них предназначены для VIP-пассажиров, четыре относятся к бизнес-классу.
ТАШКЕНТ, 18 ноября — Sputnik. АО "Узбекистон темир йуллари" планирует запустить новый дизельный поезд по маршруту "Ташкент — Бухара — Ташкент", сообщает Минтранс.
Запуск приурочат к 33-летию Конституции республики.
© Министерства транспорта республикиМежду Ташкентом и Бухарой будет курсировать новый поезд
Между Ташкентом и Бухарой будет курсировать новый поезд - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.11.2024
Между Ташкентом и Бухарой будет курсировать новый поезд
© Министерства транспорта республики
Поезд, производства Ташкентского вагоностроительного и ремонтного завода в сотрудничестве с АО “Узтемирйуловчи”, состоит из 12 вагонов, среди которых:
2 VIP-вагона;
4 вагона бизнес-класса;
4 вагона эконом-класса;
1 вагон-ресторан;
1 дизель-вагон.
Компоновка мест в вагонах бизнес-класса может меняться в зависимости от направления.
© Министерства транспорта республикиМежду Ташкентом и Бухарой будет курсировать новый поезд
Между Ташкентом и Бухарой будет курсировать новый поезд - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.11.2024
Между Ташкентом и Бухарой будет курсировать новый поезд
© Министерства транспорта республики
Время в пути составит 6 часов, за которые поезд преодолеет расстояние в 592 км.
Отличительная особенность поезда — система кондиционирования, которая продолжает работать во время остановки состава.
Сейчас поезд проходит тестирование на маршруте от Ташкента до Бухары.
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