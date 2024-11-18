https://uz.sputniknews.ru/20241118/na-evraziyskom-prostranstve-povysyat-effektivnost-realizatsii-integratsionnyx-proektov-46662660.html
На евразийском пространстве повысят эффективность реализации интеграционных проектов
На евразийском пространстве повысят эффективность реализации интеграционных проектов
Sputnik Узбекистан
Речь идет о сотрудничестве ЕЭК и научно-исследовательских центров в области транспорта
2024-11-18T09:50+0500
2024-11-18T09:50+0500
2024-11-18T10:12+0500
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транспорт
евразия
еаэс
сотрудничество
интеграция
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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Перспективные направления сотрудничества в сфере дорожного хозяйства, автотранспорта, развития и подготовки специалистов вошли в план мероприятий по взаимодействию блока по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии и ОАО "Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта". Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Документ, рассчитанный на 2024-2025 годы, подписали на полях VI Евразийского делового форума "Интеграция" в Москве.План включает мероприятия, направленные на совместную подготовку аналитических материалов в сфере транспортных систем, электронно-цифровой версии информационных справочников, а также проектов отраслевых нормативных правовых актов. Взаимодействие сторон предполагает проведение совместных мероприятий, программ повышения квалификации.В свою очередь генеральный директор ОАО "Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта" Валерий Машков подтвердил заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве, отметив положительные результаты взаимодействия ЕЭК и НИИАТ.Для справки: Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ) является ведущим научно-исследовательским центром в области проблем эксплуатации автомобильного транспорта. Институт принимал участие в разработке Стратегии развития транспорта РФ на период до 2010 года, Транспортных стратегий РФ на период до 2020-го и 2030 годов.
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еэк сотрудничество транспорт проекты
еэк сотрудничество транспорт проекты
На евразийском пространстве повысят эффективность реализации интеграционных проектов
09:50 18.11.2024 (обновлено: 10:12 18.11.2024)
Речь идет о сотрудничестве ЕЭК и научно-исследовательских центров в области транспорта.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik.
Перспективные направления сотрудничества в сфере дорожного хозяйства, автотранспорта, развития и подготовки специалистов вошли в план мероприятий по взаимодействию блока по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии и ОАО "Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта". Об этом сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Документ, рассчитанный на 2024-2025 годы, подписали на полях VI Евразийского делового форума "Интеграция" в Москве.
План включает мероприятия, направленные на совместную подготовку аналитических материалов в сфере транспортных систем, электронно-цифровой версии информационных справочников, а также проектов отраслевых нормативных правовых актов. Взаимодействие сторон предполагает проведение совместных мероприятий, программ повышения квалификации.
"Сотрудничество ЕЭК и научно-исследовательских центров в области транспорта позволяет повысить эффективность реализации интеграционных проектов на евразийском пространстве", — подчеркнул министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.
В свою очередь генеральный директор ОАО "Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта" Валерий Машков подтвердил заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве, отметив положительные результаты взаимодействия ЕЭК и НИИАТ.
Для справки: Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ) является ведущим научно-исследовательским центром в области проблем эксплуатации автомобильного транспорта. Институт принимал участие в разработке Стратегии развития транспорта РФ на период до 2010 года, Транспортных стратегий РФ на период до 2020-го и 2030 годов.