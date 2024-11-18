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https://uz.sputniknews.ru/20241118/nuriddina-ismoilova-vnov-izbrali-spikerom-zakonodatelnoy-palaty-oliy-majlisa--46666487.html
Нуриддина Исмоилова вновь избрали спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса
Нуриддина Исмоилова вновь избрали спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса
Sputnik Узбекистан
В Ташкенте проходит первое после парламентских выборов организационное заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса.В нем участвует президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
2024-11-18T12:51+0500
2024-11-18T12:58+0500
политика
узбекистан
законодательная палата олий мажлиса
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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Нуриддина Исмоилова переизбрали спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса, сообщает УзА.В соответствии с Законом "О Регламенте Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан", члены нижней палаты сформировали совет из представителей политических партий из числа депутатов для выдвижения кандидата на должность спикера Законодательной палаты.Спикера избирают из состава палаты большинством голосов от общего числа депутатов тайным голосованием на срок полномочий Законодательной палаты.На должности заместителей спикера избрали депутатов от УзЛиДеП Мавлюду Ходжаеву и Рахимжона Хакимова.Нуриддин Исмоилов родился в Учкурганском районе Наманганской области в 1959 году. Окончил Ташкентский государственный университет, кандидат юридических наук. Представляет Народно-демократическую партию Узбекистана. Впервые он возглавил Законодательную палату Олий Мажлиса в январе 2015-го.В Ташкенте проходит первое после парламентских выборов организационное заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса.В нем участвует президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
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спикер законодательная палата олий мажлиса
спикер законодательная палата олий мажлиса

Нуриддина Исмоилова вновь избрали спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса

12:51 18.11.2024 (обновлено: 12:58 18.11.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаНуриддин Исмоилов
Нуриддин Исмоилов - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.11.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В Ташкенте проходит первое после парламентских выборов организационное заседание нижней палаты. В нем участвует президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Нуриддина Исмоилова переизбрали спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса, сообщает УзА.
В соответствии с Законом "О Регламенте Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан", члены нижней палаты сформировали совет из представителей политических партий из числа депутатов для выдвижения кандидата на должность спикера Законодательной палаты.
Спикера избирают из состава палаты большинством голосов от общего числа депутатов тайным голосованием на срок полномочий Законодательной палаты.
“После небольшого перерыва по предложению Совета представителей политических партий депутаты избрали Нуриддина Исмоилова от Народно-демократической партии Узбекистана спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан", — говорится в сообщении.
На должности заместителей спикера избрали депутатов от УзЛиДеП Мавлюду Ходжаеву и Рахимжона Хакимова.
Нуриддин Исмоилов родился в Учкурганском районе Наманганской области в 1959 году. Окончил Ташкентский государственный университет, кандидат юридических наук. Представляет Народно-демократическую партию Узбекистана. Впервые он возглавил Законодательную палату Олий Мажлиса в январе 2015-го.
В Ташкенте проходит первое после парламентских выборов организационное заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса.
В нем участвует президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
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