https://uz.sputniknews.ru/20241118/nuriddina-ismoilova-vnov-izbrali-spikerom-zakonodatelnoy-palaty-oliy-majlisa--46666487.html

Нуриддина Исмоилова вновь избрали спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса

Нуриддина Исмоилова вновь избрали спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса

Sputnik Узбекистан

В Ташкенте проходит первое после парламентских выборов организационное заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса.В нем участвует президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

2024-11-18T12:51+0500

2024-11-18T12:51+0500

2024-11-18T12:58+0500

политика

узбекистан

законодательная палата олий мажлиса

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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Нуриддина Исмоилова переизбрали спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса, сообщает УзА.В соответствии с Законом "О Регламенте Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан", члены нижней палаты сформировали совет из представителей политических партий из числа депутатов для выдвижения кандидата на должность спикера Законодательной палаты.Спикера избирают из состава палаты большинством голосов от общего числа депутатов тайным голосованием на срок полномочий Законодательной палаты.На должности заместителей спикера избрали депутатов от УзЛиДеП Мавлюду Ходжаеву и Рахимжона Хакимова.Нуриддин Исмоилов родился в Учкурганском районе Наманганской области в 1959 году. Окончил Ташкентский государственный университет, кандидат юридических наук. Представляет Народно-демократическую партию Узбекистана. Впервые он возглавил Законодательную палату Олий Мажлиса в январе 2015-го.В Ташкенте проходит первое после парламентских выборов организационное заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса.В нем участвует президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

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спикер законодательная палата олий мажлиса