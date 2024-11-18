https://uz.sputniknews.ru/20241118/putin-nagradil-uzbekistanskix-vokalistov-46667415.html
Путин наградил узбекистанских вокалистов
Путин наградил узбекистанских вокалистов
Sputnik Узбекистан
Артисты получили российские награды за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур двух стран
2024-11-18T15:10+0500
2024-11-18T15:10+0500
2024-11-18T15:10+0500
россия
президент рф
владимир путин
награждение
фаррух закиров
севара назархан
орден дружбы
указ
узбекистан
культура
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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении артистов из Узбекистана.В соответствии с документом, художественный руководитель вокального ансамбля "Ялла" Фаррух Закиров и артистка Узбекконцерта Севара Назарханова получили ордена Дружбы.Таким образом глава РФ отметил их "плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур России и Узбекистана".Кроме того, за вклад в развитие культуры и музыкального искусства звание заслуженного артиста РФ получил чеченский вокалист Мурад Байкаев, солист Чеченской госфилармонии им. А. Шахбулатова.
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узбекистан артисты награды россия
узбекистан артисты награды россия
Путин наградил узбекистанских вокалистов
Артисты получили российские награды за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур двух стран.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik.
Президент России Владимир Путин подписал
указ о награждении артистов из Узбекистана.
В соответствии с документом, художественный руководитель вокального ансамбля "Ялла" Фаррух Закиров и артистка Узбекконцерта Севара Назарханова получили ордена Дружбы.
Таким образом глава РФ отметил их "плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур России и Узбекистана".
Кроме того, за вклад в развитие культуры и музыкального искусства звание заслуженного артиста РФ получил чеченский вокалист Мурад Байкаев, солист Чеченской госфилармонии им. А. Шахбулатова.