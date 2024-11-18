https://uz.sputniknews.ru/20241118/putin-nagradil-uzbekistanskix-vokalistov-46667415.html

Путин наградил узбекистанских вокалистов

Путин наградил узбекистанских вокалистов

Sputnik Узбекистан

Артисты получили российские награды за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур двух стран

2024-11-18T15:10+0500

2024-11-18T15:10+0500

2024-11-18T15:10+0500

россия

президент рф

владимир путин

награждение

фаррух закиров

севара назархан

орден дружбы

указ

узбекистан

культура

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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении артистов из Узбекистана.В соответствии с документом, художественный руководитель вокального ансамбля "Ялла" Фаррух Закиров и артистка Узбекконцерта Севара Назарханова получили ордена Дружбы.Таким образом глава РФ отметил их "плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур России и Узбекистана".Кроме того, за вклад в развитие культуры и музыкального искусства звание заслуженного артиста РФ получил чеченский вокалист Мурад Байкаев, солист Чеченской госфилармонии им. А. Шахбулатова.

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