https://uz.sputniknews.ru/20241119/eec-eaeu-inflyatsiya-monitoring-46693232.html

ЕЭК: на каком уровне инфляция в ЕАЭС

ЕЭК: на каком уровне инфляция в ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Евразийская экономическая комиссия провела мониторинг уровня инфляции в октябре в странах Союза

2024-11-19T13:10+0500

2024-11-19T13:10+0500

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инфляция

мониторинг

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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. По итогам октября 2024-го уровень годовой инфляции в странах Евразийского экономического союза составил: в Армении – 0,6%, Беларуси – 5,9%, Казахстане – 8,5%, Кыргызстане – 4,8%, России – 8,5%, сообщает пресс-служба ЕЭК.По сравнению с декабрем 2023 года в октябре 2024-го наблюдается замедление годовой инфляции в Казахстане на 1,3 процентных пункта (п. п.), в Кыргызстане на 2,5 п. п., некоторое ускорение инфляции в Беларуси на 0,1 п. п., в России на 1,1 п. п., в Армении же дефляция сменилась инфляцией.В структуре потребительских цен замедление инфляции наблюдалось на продовольственные товары в Казахстане и Кыргызстане, непродовольственные товары — в Армении, Казахстане, Кыргызстане и России, на услуги — в Беларуси и Кыргызстане.Поддержанию ценовой стабильности способствовали меры правительств и центральных (национальных) банков стран ЕАЭС по ограничению роста потребительских цен, добавили в пресс-службе ЕЭК.Для справки: уровень инфляции (индекс потребительских цен) в соответствии со статьей 63 Договора о Союзе является одним из основных макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития.Комиссия регулярно проводит мониторинг уровня инфляции в странах ЕАЭС.

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