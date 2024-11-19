https://uz.sputniknews.ru/20241119/kak-v-uzbekistane-proveryayut-lifty-na-bezopasnost-46691123.html

1 000 000 нажатий или как в Узбекистане проверяют лифты на безопасность

1 000 000 нажатий или как в Узбекистане проверяют лифты на безопасность

Sputnik Узбекистан

В TEXNOPARK в Ташкенте находится самая высокая в Центральной Азии тестовая башня для испытания лифтов. Именно в ней проверяют новые подъемники по 48 маркерам

2024-11-19T18:12+0500

2024-11-19T18:12+0500

2024-11-19T18:12+0500

узбекистан

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TEXNOPARK был создан по инициативе президента Шавката Мирзиёева в 2019 году на территории бывшего ТАПОиЧ. Сегодня он объединяет 17 больших заводов-производителей импортозамещающей промышленной продукции, строительных материалов и бытовой техники. В частности, лифтов — панорамных, пассажирских, грузовых и больничных. Годовая мощность — 2 тыс. подъемников. Их поставляют как на внутренний рынок, так и экспортируют — в страны Центральной Азии и Россию под брендами AKFA Build и Osten.В 2023 году подъемники появились в воронежских многоэтажках. Кроме того, их используют в Санкт-Петербурге, Москве, Тюмени, Казани.Безопасности этих сложных инженерно-технических конструкций уделяют особое внимание. Ведь лифтами пользуются каждый день, практически нон-стоп — в жилых домах, гостиницах, торговых и бизнес-центрах, госорганизациях. При этом редко кто обращает внимание на правила пользования ими. И напрасно, поскольку их регулярное нарушение чревато серьезными последствиями.Лифт состоит в среднем из 200 деталей, и каждая должна выходить с завода в идеальном состоянии. Главную роль в обеспечении безопасности подъемников играет тестовая башня — единственная 60-метровая в Центральной Азии. С 2021 года в испытательной вышке протестировали 15 моделей лифтов.Подробнее о процессе проверки подъемников Sputnik Узбекистан рассказала заместитель генерального директора по связям с общественностью и СМИ ООО "TEXNOPARK" Наргиз Шоисламова.В башне 14 этажей, и она способна тестировать одновременно 4 лифта различных габаритов и грузоподъемности. К слову, там также проверяют импортные модели.Испытанию подвергают один лифт из каждой партии, поскольку процесс производства как одного подъемника, так и всей произведенной продукции, одинаковый.Все лифты оснащены резервной системой аварийного питания (ARD), которая также проходит испытания в башне. В чем ее суть? Если на объекте отключился свет, система в течение 40 секунд подает электроэнергию. Ее достаточно, чтобы довести кабину лифта до ближайшего этажа и открыть двери.Башня достаточно функциональная. На 14-м этаже оборудовано спецпомещение, где проводят практические тренинги для монтажников-установщиков лифтов.На целый ряд показателей испытывают лифты и на самом заводе. В спецлаборатории проверяют на прочность кнопки, двери — на срабатывание фотоэлементов, проводят различные антивандальные тесты.Каждая кнопка лифта за весь срок эксплуатации (25 лет) должна выдержать миллион нажатий.“Срок службы лифта напрямую зависит от пользователей. Когда подметаете или убираете лифт, то не нужно в щель сбрасывать мусор. Там есть детали, которые запыляются, затираются и могут не сработать в самый ответственный момент. Также не следует прыгать и скакать, чтобы не растягивать и не расшатывать подъемные механизмы”, — говоря о безопасности, обращает внимание Наргиз Шоисламова.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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узбекистан лифты безопасность проверка