На пороге III мировой: США, Британия и Франция разрешили себе ракетные удары по России

Марионеточная украинская армия не получит никаких преимуществ от безрассудных решений Вашингтона, Лондона и Парижа, потому что с весны 2023 года российские войска ПВО методично уничтожают натовские ракеты в "новых" регионах РФ, отмечает военный обозреватель Sputnik

"Уходящий" президент США Джо Байден 14 ноября разрешил киевскому режиму применять ракеты ATACMS "для защиты своих войск в Курской области России", об этом вчера сообщили газета The New York Times, агентство Reuters и другие западные издания.Образец глупости и наглости — в одном абзаце NYT: американские ракеты ATACMS предназначены "для нанесения ударов по скоплениям российских и северокорейских войск, ключевым объектам военной техники, узлам логистики, складам боеприпасов и линиям снабжения в глубине территории России. Это может помочь украинцам снизить эффективность российско-северокорейского нападения".Представьте, войска РФ и КНДР коварно напали на ВСУ в Курской области.По данным газеты Le Figaro от 17 ноября, Франция и Британия также разрешили ВСУ удары вглубь России своими ракетами SCALP и Storm Shadow. МИД Франции сегодня опроверг эту информацию, и Le Figaro удалила данные о разрешении Лондона и Парижа, но в Генштабе ВС России осадок остался.Более осторожная Германия избрала "компромиссный" вариант укрепления украинской прокси-армии четырьмя тысячами "инновационных боевых дронов с ИИ". Якобы такие БПЛА на поле боя уже используются. Между тем на 1000-км линии фронта ВСУ израсходуют 4000 ударных дронов из ФРГ за неделю. А что потом? Украинский фронт и киевский режим обречены.The New York Times отметила опасения некоторых официальных лиц США: "Использование Украиной ракет через границу может побудить президента России Владимира Путина принять ответные меры с применением силы против Соединенных Штатов и их партнеров по коалиции".Всем понятно, что ракеты ATACMS в зоне СВО (стартуют с мобильных пусковых установок HIMARS или M270, поставленных США и Британией) способны применять квалифицированные специалисты офицеры НАТО, с использованием данных космической разведки, системы GPS-навигации США.Разрешить самим себе воевать с РФ — дело рискованное. Российский президент Владимир Путин в сентябре предупредил о возмездии. Если это не элементы информационной войны и давления на Кремль, то коллективный Запад ежеминутно рискует получить ответ Москвы в рамках обновленной ядерной доктрины.Когнитивный диссонансСША ранее отправили на украинский ТВД около 200 тактических ракет ATACMS различных модификаций. И даже ракеты дальностью до 160 км угрожают, к примеру, Курской АЭС.Более 200 крылатых ракет Storm Shadow и Scalp дальностью до 560 км передали ВСУ Британия и Франция. Американские, британские и французские специалисты вводили полетные задания для ударов по объектам в Крыму и других "новых" регионах России. По формальным признакам, мы с весны-лета 2023 года стоим на пороге Третьей мировой. И все же, в информации важен источник.Американская газета The New York Times считается "сливным бачком" ЦРУ. Вчерашнюю "утечку" секретного плана Киева и Вашингтона можно рассматривать как оперативную комбинацию. Обычно натовские ракеты летят без предупреждения. Очевидно, кому-то в США очень хочется "надавить" на Москву, внести смятение в российское общество. Однако нанести чувствительный удар по "старым" регионам России страшно и практически равносильно самоубийству.Агентство Bloomberg 17 ноября сообщило о готовности Пхеньяна отправить в Россию 100 тыс. своих солдат. При том, что на Западе и на Украине никто не представил доказательств присутствия войск КНДР в России. Хотя это нисколько не противоречило бы международным правилам и практике стратегического партнерства двух суверенных государств.Мы слышим "жалкий лепет оправданья": американские чиновники надеются, что Пхеньян может пересмотреть свое решение об отправке войск в Россию, если северокорейские войска в Курской области будут атакованы американскими ракетами, и тогда "российское контрнаступление в Курске провалится".Правительства и организации всегда стремятся к равновесию между мотивами, определяющими их стратегию, и объективной информацией извне. Первобытное желание стран НАТО "нанести России стратегическое поражение на поле боя" руками украинцев совершенно не совпало с реальностью. США и их союзники за 997 дней СВО потратили сотни миллиардов долларов и евро, многие тысячи жизней натовских "добровольцев ВСУ", убив и искалечив, по разным оценкам, более миллиона украинских бойцов — с отрицательным результатом. На этой кладбищенской почве возникает когнитивный диссонанс, внутренний конфликт деградирующего "гегемона" с внешним многополярным миром.С той же степенью инерции киевские марионетки Вашингтона еще надеются "обменять удерживаемую ВСУ территорию в Курской области на украинскую территорию, удерживаемую Россией" в ходе будущих переговоров.Массированный удар ВС России 17 ноября высокоточными баллистическими и крылатыми ракетами (120 единиц), а также дронами (90 единиц) по украинским объектам энергетики и предприятиям ВПК возвращает в суровую реальность.На всей подконтрольной бандеровцам территории гаснут "лампочки Ильича" и надежды на "перемогу". Без электричества много не навоюешь. Не касаясь даже стратегических мостов через Днепр. Если уходящий в закат Джо Байден и натовские соучастники действительно готовы "напрямую" воевать с Россией, значит, история ничему их не научила. И неслучайно Дональд Трамп-младший назвал "имбецилами" (средняя степень слабоумия) ответственных за решение об ударах по территории РФ тактическими ракетами ATACMS. Вновь избранному президенту США Дональду Трампу-старшему в наследство достанется война на новом витке эскалации.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

