https://uz.sputniknews.ru/20241119/narbaevu-pereizbrali-predsedatelem-senata-oliy-majlisa-46695801.html
Нарбаеву переизбрали председателем Сената Олий Мажлиса
Нарбаеву переизбрали председателем Сената Олий Мажлиса
Sputnik Узбекистан
В Ташкенте проходит первое после парламентских выборов заседание Сената Олий Мажлиса. В нем участвует президент Узбекистана
2024-11-19T15:23+0500
2024-11-19T15:23+0500
2024-11-19T15:23+0500
политика
общество
сенат олий мажлиса узбекистана
заседание
танзила нарбаева
садык сафаев
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Танзилу Нарбаеву вновь избрали председателем Сената Олий Мажлиса, сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов. В Ташкенте проходит первое заседание верхней палаты в новом составе после парламентских выборов. В нем участвует президент Шавкат Мирзиёев. Глава Узбекистана предложил кандидатуру Танзилы Нарбаевой на пост председателя Сената Олий Мажлиса в соответствии со статьей 101 Конституции Узбекистана. Сенаторы единогласно поддержали данное предложение. Мирзиёев отметил ее богатый опыт работы на государственной службе, а также плодотворную деятельность на посту главы Сената, в результате чего "значительно улучшилась ситуация в нашей стране по обеспечению прав женщин, детей и защите их законных интересов". Таким образом, Нарбаеву избрали председателем Сената Олий Мажлиса в третий раз. Она возглавляет верхнюю палату с 2019-го. Содика Сафоева и Аманбая Орынбаева утвердили ее заместителями. Напомним, что председатель Сената избирается по представлению президента на первом заседании после формирования палаты из числа ее членов большинством голосов от общего числа сенаторов тайным голосованием на пять лет. Танзила Нарбаева, 1957 года рождения, выпускница Национального университета Узбекистана, кандидат педагогических наук.
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председатель сенат олий мажлиса заседание президент узбекистана
председатель сенат олий мажлиса заседание президент узбекистана
Нарбаеву переизбрали председателем Сената Олий Мажлиса
В Ташкенте проходит первое после парламентских выборов заседание Сената Олий Мажлиса. В нем участвует президент Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik.
Танзилу Нарбаеву вновь избрали председателем Сената Олий Мажлиса, сообщил
пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.
В Ташкенте проходит первое заседание верхней палаты в новом составе после парламентских выборов. В нем участвует президент Шавкат Мирзиёев.
Глава Узбекистана предложил кандидатуру Танзилы Нарбаевой на пост председателя Сената Олий Мажлиса в соответствии со статьей 101 Конституции Узбекистана. Сенаторы единогласно поддержали данное предложение.
Мирзиёев отметил ее богатый опыт работы на государственной службе, а также плодотворную деятельность на посту главы Сената, в результате чего "значительно улучшилась ситуация в нашей стране по обеспечению прав женщин, детей и защите их законных интересов".
Таким образом, Нарбаеву избрали председателем Сената Олий Мажлиса в третий раз. Она возглавляет верхнюю палату с 2019-го.
Содика Сафоева и Аманбая Орынбаева утвердили ее заместителями.
Напомним, что председатель Сената избирается по представлению президента на первом заседании после формирования палаты из числа ее членов большинством голосов от общего числа сенаторов тайным голосованием на пять лет.
Танзила Нарбаева, 1957 года рождения, выпускница Национального университета Узбекистана, кандидат педагогических наук.