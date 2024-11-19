Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20241119/narbaevu-pereizbrali-predsedatelem-senata-oliy-majlisa-46695801.html
Нарбаеву переизбрали председателем Сената Олий Мажлиса
Нарбаеву переизбрали председателем Сената Олий Мажлиса
Sputnik Узбекистан
В Ташкенте проходит первое после парламентских выборов заседание Сената Олий Мажлиса. В нем участвует президент Узбекистана
2024-11-19T15:23+0500
2024-11-19T15:23+0500
политика
общество
сенат олий мажлиса узбекистана
заседание
танзила нарбаева
садык сафаев
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/08/26015208_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_15ac4e98dd79ffa868670d7ff47847aa.jpg
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Танзилу Нарбаеву вновь избрали председателем Сената Олий Мажлиса, сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов. В Ташкенте проходит первое заседание верхней палаты в новом составе после парламентских выборов. В нем участвует президент Шавкат Мирзиёев. Глава Узбекистана предложил кандидатуру Танзилы Нарбаевой на пост председателя Сената Олий Мажлиса в соответствии со статьей 101 Конституции Узбекистана. Сенаторы единогласно поддержали данное предложение. Мирзиёев отметил ее богатый опыт работы на государственной службе, а также плодотворную деятельность на посту главы Сената, в результате чего "значительно улучшилась ситуация в нашей стране по обеспечению прав женщин, детей и защите их законных интересов". Таким образом, Нарбаеву избрали председателем Сената Олий Мажлиса в третий раз. Она возглавляет верхнюю палату с 2019-го. Содика Сафоева и Аманбая Орынбаева утвердили ее заместителями. Напомним, что председатель Сената избирается по представлению президента на первом заседании после формирования палаты из числа ее членов большинством голосов от общего числа сенаторов тайным голосованием на пять лет. Танзила Нарбаева, 1957 года рождения, выпускница Национального университета Узбекистана, кандидат педагогических наук.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/08/26015208_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d215d68523b65e3148a1311957c2b5ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
председатель сенат олий мажлиса заседание президент узбекистана
председатель сенат олий мажлиса заседание президент узбекистана

Нарбаеву переизбрали председателем Сената Олий Мажлиса

15:23 19.11.2024
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаТанзила Нарбаева
Танзила Нарбаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.11.2024
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Подписаться
В Ташкенте проходит первое после парламентских выборов заседание Сената Олий Мажлиса. В нем участвует президент Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Танзилу Нарбаеву вновь избрали председателем Сената Олий Мажлиса, сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.
В Ташкенте проходит первое заседание верхней палаты в новом составе после парламентских выборов. В нем участвует президент Шавкат Мирзиёев.
Глава Узбекистана предложил кандидатуру Танзилы Нарбаевой на пост председателя Сената Олий Мажлиса в соответствии со статьей 101 Конституции Узбекистана. Сенаторы единогласно поддержали данное предложение.
Мирзиёев отметил ее богатый опыт работы на государственной службе, а также плодотворную деятельность на посту главы Сената, в результате чего "значительно улучшилась ситуация в нашей стране по обеспечению прав женщин, детей и защите их законных интересов".
Таким образом, Нарбаеву избрали председателем Сената Олий Мажлиса в третий раз. Она возглавляет верхнюю палату с 2019-го.
Содика Сафоева и Аманбая Орынбаева утвердили ее заместителями.
Напомним, что председатель Сената избирается по представлению президента на первом заседании после формирования палаты из числа ее членов большинством голосов от общего числа сенаторов тайным голосованием на пять лет.
Танзила Нарбаева, 1957 года рождения, выпускница Национального университета Узбекистана, кандидат педагогических наук.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0