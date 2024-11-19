https://uz.sputniknews.ru/20241119/narbaevu-pereizbrali-predsedatelem-senata-oliy-majlisa-46695801.html

Нарбаеву переизбрали председателем Сената Олий Мажлиса

Нарбаеву переизбрали председателем Сената Олий Мажлиса

Sputnik Узбекистан

В Ташкенте проходит первое после парламентских выборов заседание Сената Олий Мажлиса. В нем участвует президент Узбекистана

2024-11-19T15:23+0500

2024-11-19T15:23+0500

2024-11-19T15:23+0500

политика

общество

сенат олий мажлиса узбекистана

заседание

танзила нарбаева

садык сафаев

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Танзилу Нарбаеву вновь избрали председателем Сената Олий Мажлиса, сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов. В Ташкенте проходит первое заседание верхней палаты в новом составе после парламентских выборов. В нем участвует президент Шавкат Мирзиёев. Глава Узбекистана предложил кандидатуру Танзилы Нарбаевой на пост председателя Сената Олий Мажлиса в соответствии со статьей 101 Конституции Узбекистана. Сенаторы единогласно поддержали данное предложение. Мирзиёев отметил ее богатый опыт работы на государственной службе, а также плодотворную деятельность на посту главы Сената, в результате чего "значительно улучшилась ситуация в нашей стране по обеспечению прав женщин, детей и защите их законных интересов". Таким образом, Нарбаеву избрали председателем Сената Олий Мажлиса в третий раз. Она возглавляет верхнюю палату с 2019-го. Содика Сафоева и Аманбая Орынбаева утвердили ее заместителями. Напомним, что председатель Сената избирается по представлению президента на первом заседании после формирования палаты из числа ее членов большинством голосов от общего числа сенаторов тайным голосованием на пять лет. Танзила Нарбаева, 1957 года рождения, выпускница Национального университета Узбекистана, кандидат педагогических наук.

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