https://uz.sputniknews.ru/20241119/ofitsialnyy-logotip-prazdnovaniya-80-letiya-pobedy-46696657.html

Как выглядит официальный логотип празднования 80-летия Победы

Как выглядит официальный логотип празднования 80-летия Победы

Sputnik Узбекистан

Презентация логотипа 80-летия Победы прошла в Музее Победы на Поклонной горе

2024-11-19T17:40+0500

2024-11-19T17:40+0500

2024-11-19T17:40+0500

общество

россия

москва

победа

великая отечественная война

логотип

презентация

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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне представили в Москве, сообщает РИА Новости.Презентация мероприятий, посвященных предстоящему празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, стартовала в Зале Полководцев Музея Победы.На логотипе изображен памятник "Родина-мать зовет!", посвященный героям Сталинградской битвы, Георгиевская лента, а также прописаны слово "Победа" и цифра "80".Символ празднования 80-летия Победы представил народный артист РФ Владимир Машков. Он рассказал, как было выбрано художественное решение логотипа и что оно означает.Министр культуры России, руководитель рабочей группы Оргкомитета по координации выполнения Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов Ольга Любимова выразила уверенность, что 80-летие станет важнейшим событием предстоящего года."Юбилейный год позволит оживить память о том, что происходило в те годы, сохранить преемственность поколений и традиций, связанных с этим праздником. 9 Мая — это святая дата для каждого из нас, своего рода код национальной идентичности", — сказала она.Министр культуры РФ напомнила, что в преддверии 80-й годовщины Победы на федеральном уровне отметили несколько памятных исторических дат, связанных с переломными сражениями войны: со Сталинградской битвой и битвой на Курской дуге, а также 80-летие полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады.Речь шла о плане основных мероприятий празднования 80-летия и спецпроектах. Он включает в себя более 170 событий, в том числе традиционные всероссийские акции: "Свеча памяти", "Георгиевская ленточка", концерты и театральные гастроли.Кроме этого планируют новые мероприятия и акции: "Чтения Победы", "Победа одна на всех", "Медицинский полк" и другие. Исполнительный директор Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Анастасия Рябова рассказала о формировании волонтерского корпуса празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и молодых людях, которые помогут в организации и проведении памятных и торжественных мероприятий.Получить полную информацию по проектам и акциям, посвященным 80-летию Победы, можно будет на сайте may9.ru.

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общество, россия, москва, победа, великая отечественная война, логотип, презентация