Как выглядит официальный логотип празднования 80-летия Победы
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезентация логотипа 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
© Sputnik / Григорий Сысоев/
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Презентация логотипа 80-летия Победы прошла в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне представили в Москве, сообщает РИА Новости.
Презентация мероприятий, посвященных предстоящему празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, стартовала в Зале Полководцев Музея Победы.
На логотипе изображен памятник "Родина-мать зовет!", посвященный героям Сталинградской битвы, Георгиевская лента, а также прописаны слово "Победа" и цифра "80".
Символ празднования 80-летия Победы представил народный артист РФ Владимир Машков. Он рассказал, как было выбрано художественное решение логотипа и что оно означает.
"Для всех для нас образ "Родины-матери", призывающий своих сыновей и дочерей на битву с врагом, знаком с детства. Памятник стал символом несокрушимости духа нашего народа. Этот образ, безусловно, объединяет людей разного вероисповедания, разных национальностей, но каждый найдет в нем что-то свое: свою гордость, свою память, свою благодарность и нашу Победу. Именно он стал логотипом 80-летия нашей Победы", — отметил он.
Министр культуры России, руководитель рабочей группы Оргкомитета по координации выполнения Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов Ольга Любимова выразила уверенность, что 80-летие станет важнейшим событием предстоящего года.
"Юбилейный год позволит оживить память о том, что происходило в те годы, сохранить преемственность поколений и традиций, связанных с этим праздником. 9 Мая — это святая дата для каждого из нас, своего рода код национальной идентичности", — сказала она.
Министр культуры РФ напомнила, что в преддверии 80-й годовщины Победы на федеральном уровне отметили несколько памятных исторических дат, связанных с переломными сражениями войны: со Сталинградской битвой и битвой на Курской дуге, а также 80-летие полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады.
"Сегодня наша встреча дает старт юбилейным мероприятиям в честь 80-летия Победы. Важно, что в огромном количестве предстоящих акций, проектов и мероприятий каждый сможет найти, что-то значимое лично для себя, чтобы не только помнить о подвигах наших предков, но и ощутить сопричастность к самому празднику", — отметила Любимова.
Речь шла о плане основных мероприятий празднования 80-летия и спецпроектах. Он включает в себя более 170 событий, в том числе традиционные всероссийские акции: "Свеча памяти", "Георгиевская ленточка", концерты и театральные гастроли.
Кроме этого планируют новые мероприятия и акции: "Чтения Победы", "Победа одна на всех", "Медицинский полк" и другие.
Исполнительный директор Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Анастасия Рябова рассказала о формировании волонтерского корпуса празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и молодых людях, которые помогут в организации и проведении памятных и торжественных мероприятий.
Получить полную информацию по проектам и акциям, посвященным 80-летию Победы, можно будет на сайте may9.ru.