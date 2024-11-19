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https://uz.sputniknews.ru/20241119/putin-utverdil-obnovlennuyu-yadernuyu-doktrinu-rossii-46694298.html
Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России — главное
Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России — главное
Sputnik Узбекистан
В новой ядерной доктрине ядерное оружие рассматривается как средство сдерживания
2024-11-19T16:00+0500
2024-11-19T16:00+0500
россия
владимир путин
политика
безопасность
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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. Указ и текст документа разместили на сайте официального опубликования правовых актов.Также в нем указано, что РФ рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные.В документе также определено, что государственная политика РФ в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, направлена на поддержание потенциала ядерных сил на уровне, достаточном для обеспечения ядерного сдерживания, и гарантирует защиту суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживание потенциального противника от агрессии против России и (или) ее союзников, а в случае возникновения военного конфликта — недопущение эскалации военных действий и их прекращение на приемлемых для Российской Федерации и (или) ее союзников условиях.Согласно указу, Россия осуществляет ядерное сдерживание против потенциального противника: государств, блоков и союзов, рассматривающих ее как противника.Основные тезисы доктрины:Сущность ядерного сдерживанияУсловия перехода РФ к применению ядерного оружияУказ вступил в силу со дня его подписания, 19 ноября.
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путин ядерная доктрина россия
путин ядерная доктрина россия

Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России — главное

16:00 19.11.2024
© Sputnik / Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкВстреча глав государств-участников СНГ
Встреча глав государств-участников СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.11.2024
© Sputnik / Кристина Кормилицына
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В новой ядерной доктрине ядерное оружие рассматривается как средство сдерживания.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России.
Указ и текст документа разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
"Гарантированное сдерживание потенциального противника от агрессии против Российской Федерации и (или) ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов. Сдерживание агрессии обеспечивается всей совокупностью военной мощи Российской Федерации, включая ядерное оружие", — говорится в документе.
Также в нем указано, что РФ рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные.
В документе также определено, что государственная политика РФ в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, направлена на поддержание потенциала ядерных сил на уровне, достаточном для обеспечения ядерного сдерживания, и гарантирует защиту суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживание потенциального противника от агрессии против России и (или) ее союзников, а в случае возникновения военного конфликта — недопущение эскалации военных действий и их прекращение на приемлемых для Российской Федерации и (или) ее союзников условиях.
Согласно указу, Россия осуществляет ядерное сдерживание против потенциального противника: государств, блоков и союзов, рассматривающих ее как противника.
Основные тезисы доктрины:
Сущность ядерного сдерживания
Агрессия любого государства из состава военной коалиции против России или ее союзников рассматривается как агрессия этой коалиции в целом.
Агрессия против России или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение.
Условия перехода РФ к применению ядерного оружия
Россия может применить ядерное оружие при критической угрозе суверенитету и территориальной целостности себя и Беларуси.
Решение о применении ядерного оружия принимает президент РФ.
В числе условий для применения ядерного оружия — старт баллистических (неядерных) ракет против России.
Указ вступил в силу со дня его подписания, 19 ноября.
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