https://uz.sputniknews.ru/20241119/putin-utverdil-obnovlennuyu-yadernuyu-doktrinu-rossii-46694298.html

Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России — главное

Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России — главное

Sputnik Узбекистан

В новой ядерной доктрине ядерное оружие рассматривается как средство сдерживания

2024-11-19T16:00+0500

2024-11-19T16:00+0500

2024-11-19T16:00+0500

россия

владимир путин

политика

безопасность

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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. Указ и текст документа разместили на сайте официального опубликования правовых актов.Также в нем указано, что РФ рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные.В документе также определено, что государственная политика РФ в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, направлена на поддержание потенциала ядерных сил на уровне, достаточном для обеспечения ядерного сдерживания, и гарантирует защиту суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживание потенциального противника от агрессии против России и (или) ее союзников, а в случае возникновения военного конфликта — недопущение эскалации военных действий и их прекращение на приемлемых для Российской Федерации и (или) ее союзников условиях.Согласно указу, Россия осуществляет ядерное сдерживание против потенциального противника: государств, блоков и союзов, рассматривающих ее как противника.Основные тезисы доктрины:Сущность ядерного сдерживанияУсловия перехода РФ к применению ядерного оружияУказ вступил в силу со дня его подписания, 19 ноября.

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