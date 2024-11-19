https://uz.sputniknews.ru/20241119/razvitie-andijanskoy-oblasti-mirziyoev-odobril-predlojeniya-xokima-46688083.html

Развитие Андижанской области: Мирзиёев одобрил предложения хокима

Развитие Андижанской области: Мирзиёев одобрил предложения хокима

Sputnik Узбекистан

Глава республики дал дополнительные указания по эффективному использованию новых возможностей, обеспечению проектов современной инфраструктурой, повышению занятости и доходов населения региона.

2024-11-19T12:00+0500

2024-11-19T12:00+0500

2024-11-19T12:00+0500

общество

узбекистан

андижанская область

хоким

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел совещание по мерам социально-экономического развития, дальнейшего улучшения инвестиционного климата и предпринимательской среды в Андижанской области, в ходе которого одобрил предложения главы администрации региона. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Как отмечалось, Андижанская область обладает высоким экономическим потенциалом. Достигнуты хорошие результаты в сферах промышленности, предпринимательства, торговли, услуг, туризма и сельского хозяйства. Вместе с тем здесь еще много нереализованных возможностей. Например, китайские инвесторы запустили проект по выращиванию перца методом капельного орошения и его переработки на 600 гектарах в Алтынкульском и Джалакудукском районах. Расчеты показывают, что это позволит экспортировать продукцию на $15 тыc. с гектара. В Пахтаабадском районе в сотрудничестве с компанией из ОАЭ организовали выращивание черешни и ягод на 470 гектарах. Предприниматель обратился к государству с просьбой обеспечить инфраструктуру в связи со своевременным выполнением инвестиционных обязательств. Кроме того, есть возможность восстановить деятельность 4-х птицеводческих предприятий области и трудоустроить 650 человек из малообеспеченных семей. Предприятие "АДМ электрикс" в Асаке производит 28 видов проводов и мультимедийных систем для автомобилей. Расширение локализации производства таких моделей, как "Оникс", "Трекер", "Киа Сонет" увеличит его мощность и доходы. В частности, "Глава государства, одобрив предложения, дал дополнительные указания по эффективному использованию новых возможностей, обеспечению проектов современной инфраструктурой, повышению занятости и доходов населения", — говорится в сообщении.

узбекистан

андижанская область

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мирзиёев андижанская область хоким