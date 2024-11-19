Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20241119/razvitie-andijanskoy-oblasti-mirziyoev-odobril-predlojeniya-xokima-46688083.html
Развитие Андижанской области: Мирзиёев одобрил предложения хокима
Развитие Андижанской области: Мирзиёев одобрил предложения хокима
Sputnik Узбекистан
Глава республики дал дополнительные указания по эффективному использованию новых возможностей, обеспечению проектов современной инфраструктурой, повышению занятости и доходов населения региона.
2024-11-19T12:00+0500
2024-11-19T12:00+0500
общество
узбекистан
андижанская область
хоким
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/13/46685479_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_556936dfeac4fdef825df93ed8799af8.jpg
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел совещание по мерам социально-экономического развития, дальнейшего улучшения инвестиционного климата и предпринимательской среды в Андижанской области, в ходе которого одобрил предложения главы администрации региона. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Как отмечалось, Андижанская область обладает высоким экономическим потенциалом. Достигнуты хорошие результаты в сферах промышленности, предпринимательства, торговли, услуг, туризма и сельского хозяйства. Вместе с тем здесь еще много нереализованных возможностей. Например, китайские инвесторы запустили проект по выращиванию перца методом капельного орошения и его переработки на 600 гектарах в Алтынкульском и Джалакудукском районах. Расчеты показывают, что это позволит экспортировать продукцию на $15 тыc. с гектара. В Пахтаабадском районе в сотрудничестве с компанией из ОАЭ организовали выращивание черешни и ягод на 470 гектарах. Предприниматель обратился к государству с просьбой обеспечить инфраструктуру в связи со своевременным выполнением инвестиционных обязательств. Кроме того, есть возможность восстановить деятельность 4-х птицеводческих предприятий области и трудоустроить 650 человек из малообеспеченных семей. Предприятие "АДМ электрикс" в Асаке производит 28 видов проводов и мультимедийных систем для автомобилей. Расширение локализации производства таких моделей, как "Оникс", "Трекер", "Киа Сонет" увеличит его мощность и доходы. В частности, "Глава государства, одобрив предложения, дал дополнительные указания по эффективному использованию новых возможностей, обеспечению проектов современной инфраструктурой, повышению занятости и доходов населения", — говорится в сообщении.
узбекистан
андижанская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/13/46685479_96:0:1184:816_1920x0_80_0_0_96be4a9474d5511ab4d5cb4f6cfb0487.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мирзиёев андижанская область хоким
мирзиёев андижанская область хоким

Развитие Андижанской области: Мирзиёев одобрил предложения хокима

12:00 19.11.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание по мерам социально-экономического развития, дальнейшего улучшения инвестиционного климата и предпринимательской среды в Андижанской области.
Шавкат Мирзиёев провел совещание по мерам социально-экономического развития, дальнейшего улучшения инвестиционного климата и предпринимательской среды в Андижанской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.11.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Глава республики дал дополнительные указания по эффективному использованию новых возможностей, обеспечению проектов современной инфраструктурой, повышению занятости и доходов населения региона.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел совещание по мерам социально-экономического развития, дальнейшего улучшения инвестиционного климата и предпринимательской среды в Андижанской области, в ходе которого одобрил предложения главы администрации региона. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание по мерам социально-экономического развития, дальнейшего улучшения инвестиционного климата и предпринимательской среды в Андижанской области.
Шавкат Мирзиёев провел совещание по мерам социально-экономического развития, дальнейшего улучшения инвестиционного климата и предпринимательской среды в Андижанской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.11.2024
Шавкат Мирзиёев провел совещание по мерам социально-экономического развития, дальнейшего улучшения инвестиционного климата и предпринимательской среды в Андижанской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечалось, Андижанская область обладает высоким экономическим потенциалом. Достигнуты хорошие результаты в сферах промышленности, предпринимательства, торговли, услуг, туризма и сельского хозяйства. Вместе с тем здесь еще много нереализованных возможностей.
Например, китайские инвесторы запустили проект по выращиванию перца методом капельного орошения и его переработки на 600 гектарах в Алтынкульском и Джалакудукском районах. Расчеты показывают, что это позволит экспортировать продукцию на $15 тыc. с гектара.
В Пахтаабадском районе в сотрудничестве с компанией из ОАЭ организовали выращивание черешни и ягод на 470 гектарах. Предприниматель обратился к государству с просьбой обеспечить инфраструктуру в связи со своевременным выполнением инвестиционных обязательств.
Кроме того, есть возможность восстановить деятельность 4-х птицеводческих предприятий области и трудоустроить 650 человек из малообеспеченных семей.
Предприятие "АДМ электрикс" в Асаке производит 28 видов проводов и мультимедийных систем для автомобилей. Расширение локализации производства таких моделей, как "Оникс", "Трекер", "Киа Сонет" увеличит его мощность и доходы.

"На совещании хоким Андижанской области представил проект постановления по использованию этих и других возможностей. В нем предусмотрены целевые показатели социально-экономического развития Андижанской области на 2025 год", — говорится в сообщении.

В частности,
определены задачи по освоению инвестиций в размере $3,100 млн, реализации 334 инвестпроектов, обеспечению занятости 305 тыс. человек и осуществлению экспорта на сумму $1 млрд;
также в области, с учетом плотности населения, изменят категорию в общей сложности 1 тыс. 800 гектаров земли, включая неиспользуемые в сельском хозяйстве площади, в том числе холмистые участки. На этих землях построят производственные и сервисные комплексы, жилые дома.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание по мерам социально-экономического развития, дальнейшего улучшения инвестиционного климата и предпринимательской среды в Андижанской области.
Шавкат Мирзиёев провел совещание по мерам социально-экономического развития, дальнейшего улучшения инвестиционного климата и предпринимательской среды в Андижанской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.11.2024
Шавкат Мирзиёев провел совещание по мерам социально-экономического развития, дальнейшего улучшения инвестиционного климата и предпринимательской среды в Андижанской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Глава государства, одобрив предложения, дал дополнительные указания по эффективному использованию новых возможностей, обеспечению проектов современной инфраструктурой, повышению занятости и доходов населения", — говорится в сообщении.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0