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https://uz.sputniknews.ru/20241119/samarkandtsy-otmetili-den-prinyatiya-gosudarstvennogo-flaga-46682857.html
Самаркандцы отметили День принятия Государственного флага — фото
Самаркандцы отметили День принятия Государственного флага — фото
Sputnik Узбекистан
18 ноября – День принятия Государственного флага Республики Узбекистан
2024-11-19T09:49+0500
2024-11-19T10:33+0500
самарканд
флаг
регистан
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С раннего утра 18 ноября на площади Регистан в Самарканде было многолюдно. Студенты, спортсмены, военнослужащие, сотрудники организаций и местные жители спешили сюда, чтобы не только посмотреть, но и самим поучаствовать в праздничном шествии, посвященном 33-летию со Дня принятия Государственного флага Узбекистана.Всем желающим представители городской администрации раздавали сувенирные флажки.В приподнятом настроении на страже правопорядка стояли представители Управления по обеспечению безопасного туризма, они рассказывали иностранным гражданам о том, что олицетворяют цвета, звезды и полумесяц на флаге республики.Завершилось шествие яркой музыкальной программой на площади Куксарай, у подножия 60-метрового флагштока.
самарканд
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самарканд день принятия государственного флага узбекистан
самарканд день принятия государственного флага узбекистан

Самаркандцы отметили День принятия Государственного флага — фото

09:49 19.11.2024 (обновлено: 10:33 19.11.2024)
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18 ноября — День принятия Государственного флага Республики Узбекистан.
С раннего утра 18 ноября на площади Регистан в Самарканде было многолюдно. Студенты, спортсмены, военнослужащие, сотрудники организаций и местные жители спешили сюда, чтобы не только посмотреть, но и самим поучаствовать в праздничном шествии, посвященном 33-летию со Дня принятия Государственного флага Узбекистана.
Всем желающим представители городской администрации раздавали сувенирные флажки.
В приподнятом настроении на страже правопорядка стояли представители Управления по обеспечению безопасного туризма, они рассказывали иностранным гражданам о том, что олицетворяют цвета, звезды и полумесяц на флаге республики.
Завершилось шествие яркой музыкальной программой на площади Куксарай, у подножия 60-метрового флагштока.
© Sputnik / Малика Абайдулина

Официальный символ страны отражает многовековую историю, богатую культуру и духовные ценности узбекского народа.

Официальный символ страны отражает многовековую историю, богатую культуру и духовные ценности узбекского народа. - Sputnik Узбекистан
1/11
© Sputnik / Малика Абайдулина

Официальный символ страны отражает многовековую историю, богатую культуру и духовные ценности узбекского народа.

© Sputnik / Малика Абайдулина

Студентки в жилетах, окрашенных в цвета государственного флага, поздравляли прохожих с праздником

Студентки в жилетах, окрашенных в цвета государственного флага, поздравляли прохожих с праздником - Sputnik Узбекистан
2/11
© Sputnik / Малика Абайдулина

Студентки в жилетах, окрашенных в цвета государственного флага, поздравляли прохожих с праздником

© Sputnik / Малика Абайдулина

Их однокурсники под звуки военного оркестра, маршировали по площади Регистан, сопровождая военнослужащих, несших флаг размером 40 на 20 метров

Их однокурсники под звуки военного оркестра, маршировали по площади Регистан, сопровождая военнослужащих, несших флаг размером 40 на 20 метров - Sputnik Узбекистан
3/11
© Sputnik / Малика Абайдулина

Их однокурсники под звуки военного оркестра, маршировали по площади Регистан, сопровождая военнослужащих, несших флаг размером 40 на 20 метров

© Sputnik / Малика Абайдулина

Каждый элемент флага несет глубокий смысл: голубой цвет — символ ясного неба, воды и верности; белый — олицетворяет чистоту и стремление к миру; зеленый — символ природы, молодости и плодородия. Красные полосы отражают жизненную силу и связь поколений, а полумесяц и звезды указывают на древние традиции, культурное наследие и стремление к светлому будущему

Каждый элемент флага несет глубокий смысл: голубой цвет — символ ясного неба, воды и верности; белый — олицетворяет чистоту и стремление к миру; зеленый — символ природы, молодости и плодородия. Красные полосы отражают жизненную силу и связь поколений, а полумесяц и звезды указывают на древние традиции, культурное наследие и стремление к светлому будущему - Sputnik Узбекистан
4/11
© Sputnik / Малика Абайдулина

Каждый элемент флага несет глубокий смысл: голубой цвет — символ ясного неба, воды и верности; белый — олицетворяет чистоту и стремление к миру; зеленый — символ природы, молодости и плодородия. Красные полосы отражают жизненную силу и связь поколений, а полумесяц и звезды указывают на древние традиции, культурное наследие и стремление к светлому будущему

© Sputnik / Малика Абайдулина

18 ноября 1991 года был принят Закон "О Государственном флаге Республики Узбекистан". В нем закреплено, что национальный флаг является символом государственного суверенитета

18 ноября 1991 года был принят Закон &quot;О Государственном флаге Республики Узбекистан&quot;. В нем закреплено, что национальный флаг является символом государственного суверенитета - Sputnik Узбекистан
5/11
© Sputnik / Малика Абайдулина

18 ноября 1991 года был принят Закон "О Государственном флаге Республики Узбекистан". В нем закреплено, что национальный флаг является символом государственного суверенитета

© Sputnik / Малика Абайдулина
Жители Самарканда с размахом отметили День флага - Sputnik Узбекистан
6/11
© Sputnik / Малика Абайдулина
© Малика Абайдулина

Поздравить жителей страны с этой знаменательной датой пришли и спортсмены специализированных школ. Одни проехали по городу на велосипедах и лошадях, другие прошлись по улицам вместе с военнослужащими Нацгвардии

Поздравить жителей страны с этой знаменательной датой пришли и спортсмены специализированных школ. Одни проехали по городу на велосипедах и лошадях, другие прошлись по улицам вместе с военнослужащими Нацгвардии - Sputnik Узбекистан
7/11
© Малика Абайдулина

Поздравить жителей страны с этой знаменательной датой пришли и спортсмены специализированных школ. Одни проехали по городу на велосипедах и лошадях, другие прошлись по улицам вместе с военнослужащими Нацгвардии

© Sputnik / Малика Абайдулина

День Государственного флага напоминает о важности общей ответственности, сплоченности, взаимного уважения и преданности национальным традициям

День Государственного флага напоминает о важности общей ответственности, сплоченности, взаимного уважения и преданности национальным традициям - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Малика Абайдулина

День Государственного флага напоминает о важности общей ответственности, сплоченности, взаимного уважения и преданности национальным традициям

© Sputnik / Малика Абайдулина

Все свершения, достижения республики в науке, в сфере образования, спорте, культуре знаменуются демонстрацией Государственного флага

Все свершения, достижения республики в науке, в сфере образования, спорте, культуре знаменуются демонстрацией Государственного флага - Sputnik Узбекистан
9/11
© Sputnik / Малика Абайдулина

Все свершения, достижения республики в науке, в сфере образования, спорте, культуре знаменуются демонстрацией Государственного флага

© Sputnik / Малика Абайдулина

Государственный флаг страны воплощает в себе стремление к суверенитету и гордость, объединяя всех ее граждан

Государственный флаг страны воплощает в себе стремление к суверенитету и гордость, объединяя всех ее граждан - Sputnik Узбекистан
10/11
© Sputnik / Малика Абайдулина

Государственный флаг страны воплощает в себе стремление к суверенитету и гордость, объединяя всех ее граждан

© Sputnik / Малика Абайдулина
Жители Самарканда с размахом отметили День флага - Sputnik Узбекистан
11/11
© Sputnik / Малика Абайдулина
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