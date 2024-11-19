https://uz.sputniknews.ru/20241119/samarkandtsy-otmetili-den-prinyatiya-gosudarstvennogo-flaga-46682857.html

Самаркандцы отметили День принятия Государственного флага — фото

Самаркандцы отметили День принятия Государственного флага — фото

Sputnik Узбекистан

18 ноября – День принятия Государственного флага Республики Узбекистан

2024-11-19T09:49+0500

2024-11-19T09:49+0500

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самарканд

флаг

регистан

фотолента

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С раннего утра 18 ноября на площади Регистан в Самарканде было многолюдно. Студенты, спортсмены, военнослужащие, сотрудники организаций и местные жители спешили сюда, чтобы не только посмотреть, но и самим поучаствовать в праздничном шествии, посвященном 33-летию со Дня принятия Государственного флага Узбекистана.Всем желающим представители городской администрации раздавали сувенирные флажки.В приподнятом настроении на страже правопорядка стояли представители Управления по обеспечению безопасного туризма, они рассказывали иностранным гражданам о том, что олицетворяют цвета, звезды и полумесяц на флаге республики.Завершилось шествие яркой музыкальной программой на площади Куксарай, у подножия 60-метрового флагштока.

самарканд

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самарканд день принятия государственного флага узбекистан