Самаркандцы отметили День принятия Государственного флага — фото
Официальный символ страны отражает многовековую историю, богатую культуру и духовные ценности узбекского народа.
Официальный символ страны отражает многовековую историю, богатую культуру и духовные ценности узбекского народа.
Студентки в жилетах, окрашенных в цвета государственного флага, поздравляли прохожих с праздником
Студентки в жилетах, окрашенных в цвета государственного флага, поздравляли прохожих с праздником
Их однокурсники под звуки военного оркестра, маршировали по площади Регистан, сопровождая военнослужащих, несших флаг размером 40 на 20 метров
Их однокурсники под звуки военного оркестра, маршировали по площади Регистан, сопровождая военнослужащих, несших флаг размером 40 на 20 метров
Каждый элемент флага несет глубокий смысл: голубой цвет — символ ясного неба, воды и верности; белый — олицетворяет чистоту и стремление к миру; зеленый — символ природы, молодости и плодородия. Красные полосы отражают жизненную силу и связь поколений, а полумесяц и звезды указывают на древние традиции, культурное наследие и стремление к светлому будущему
Каждый элемент флага несет глубокий смысл: голубой цвет — символ ясного неба, воды и верности; белый — олицетворяет чистоту и стремление к миру; зеленый — символ природы, молодости и плодородия. Красные полосы отражают жизненную силу и связь поколений, а полумесяц и звезды указывают на древние традиции, культурное наследие и стремление к светлому будущему
18 ноября 1991 года был принят Закон "О Государственном флаге Республики Узбекистан". В нем закреплено, что национальный флаг является символом государственного суверенитета
18 ноября 1991 года был принят Закон "О Государственном флаге Республики Узбекистан". В нем закреплено, что национальный флаг является символом государственного суверенитета
Поздравить жителей страны с этой знаменательной датой пришли и спортсмены специализированных школ. Одни проехали по городу на велосипедах и лошадях, другие прошлись по улицам вместе с военнослужащими Нацгвардии
Поздравить жителей страны с этой знаменательной датой пришли и спортсмены специализированных школ. Одни проехали по городу на велосипедах и лошадях, другие прошлись по улицам вместе с военнослужащими Нацгвардии
День Государственного флага напоминает о важности общей ответственности, сплоченности, взаимного уважения и преданности национальным традициям
День Государственного флага напоминает о важности общей ответственности, сплоченности, взаимного уважения и преданности национальным традициям
Все свершения, достижения республики в науке, в сфере образования, спорте, культуре знаменуются демонстрацией Государственного флага
Все свершения, достижения республики в науке, в сфере образования, спорте, культуре знаменуются демонстрацией Государственного флага
Государственный флаг страны воплощает в себе стремление к суверенитету и гордость, объединяя всех ее граждан
Государственный флаг страны воплощает в себе стремление к суверенитету и гордость, объединяя всех ее граждан