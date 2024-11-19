https://uz.sputniknews.ru/20241119/uzbekistan-i-indiya-planiruyut-vmeste-gotovit-spetsialistov-v-oblasti-biznes-upravleniya-46693507.html

Узбекистан и Индия планируют вместе готовить специалистов в области бизнес-управления

Узбекистан и Индия планируют вместе готовить специалистов в области бизнес-управления

Sputnik Узбекистан

Речь идет о формировании совместных образовательных курсов, реализации программ по обмену профессорско-преподавательским составом и студентами, налаживании связей в других направлениях

2024-11-19T14:20+0500

2024-11-19T14:20+0500

2024-11-19T15:30+0500

индия

узбекистан

сотрудничество

образование

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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Узбекистан и Индия планируют вместе готовить специалистов в области бизнес-управления. Вопросы сотрудничества в этом направлении обсудили представители посольства Узбекистана и Индийской школы бизнеса (Indian School of Business — ISB), сообщает ИА "Дунё".Индийская сторона выразила заинтересованность в установлении взаимовыгодных отношений с вузами республики, специализирующимися на подготовке специалистов для экономической сферы.Речь шла о совместных образовательных курсах, реализации программ по обмену профессорско-преподавательским составом и студентами, налаживании связей в других направлениях.Для справки: Индийская школа бизнеса занимает первое место в Индии и пятое в Азии по качеству и уровню подготовки магистров делового администрирования.Преподавание более 15 курсов по управлению бизнесом сочетается с практической исследовательской деятельностью, ориентированной на результат. В частности, в 2023 году научные статьи профессоров и преподавателей университета были опубликованы более чем в 40 престижных журналах мира.

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