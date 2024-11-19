https://uz.sputniknews.ru/20241119/uzbekistan-i-indiya-planiruyut-vmeste-gotovit-spetsialistov-v-oblasti-biznes-upravleniya-46693507.html
Узбекистан и Индия планируют вместе готовить специалистов в области бизнес-управления
Узбекистан и Индия планируют вместе готовить специалистов в области бизнес-управления
Sputnik Узбекистан
Речь идет о формировании совместных образовательных курсов, реализации программ по обмену профессорско-преподавательским составом и студентами, налаживании связей в других направлениях
2024-11-19T14:20+0500
2024-11-19T14:20+0500
2024-11-19T15:30+0500
индия
узбекистан
сотрудничество
образование
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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Узбекистан и Индия планируют вместе готовить специалистов в области бизнес-управления. Вопросы сотрудничества в этом направлении обсудили представители посольства Узбекистана и Индийской школы бизнеса (Indian School of Business — ISB), сообщает ИА "Дунё".Индийская сторона выразила заинтересованность в установлении взаимовыгодных отношений с вузами республики, специализирующимися на подготовке специалистов для экономической сферы.Речь шла о совместных образовательных курсах, реализации программ по обмену профессорско-преподавательским составом и студентами, налаживании связей в других направлениях.Для справки: Индийская школа бизнеса занимает первое место в Индии и пятое в Азии по качеству и уровню подготовки магистров делового администрирования.Преподавание более 15 курсов по управлению бизнесом сочетается с практической исследовательской деятельностью, ориентированной на результат. В частности, в 2023 году научные статьи профессоров и преподавателей университета были опубликованы более чем в 40 престижных журналах мира.
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узбекистан индия сотрудничество
узбекистан индия сотрудничество
Узбекистан и Индия планируют вместе готовить специалистов в области бизнес-управления
14:20 19.11.2024 (обновлено: 15:30 19.11.2024)
Речь идет о формировании совместных образовательных курсов, реализации программ по обмену профессорско-преподавательским составом и студентами, налаживании связей в других направлениях.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik.
Узбекистан и Индия планируют вместе готовить специалистов в области бизнес-управления. Вопросы сотрудничества в этом направлении обсудили представители посольства Узбекистана и Индийской школы бизнеса (Indian School of Business — ISB), сообщает
ИА "Дунё".
Индийская сторона выразила заинтересованность в установлении взаимовыгодных отношений с вузами республики, специализирующимися на подготовке специалистов для экономической сферы.
"Индия и Узбекистан имеют большие возможности для взаимовыгодного сотрудничества в сфере высшего образования, особенно в подготовке специалистов в области бизнес-управления. Мы готовы обсудить перспективы партнерства с нашими узбекскими коллегами", — отметил директор по международным связям Индийской школы бизнеса Кумара Гуру.
Речь шла о совместных образовательных курсах, реализации программ по обмену профессорско-преподавательским составом и студентами, налаживании связей в других направлениях.
Для справки: Индийская школа бизнеса занимает первое место в Индии и пятое в Азии по качеству и уровню подготовки магистров делового администрирования.
Преподавание более 15 курсов по управлению бизнесом сочетается с практической исследовательской деятельностью, ориентированной на результат. В частности, в 2023 году научные статьи профессоров и преподавателей университета были опубликованы более чем в 40 престижных журналах мира.